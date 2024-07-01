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    Hair Dryer 8000 Series Máy sấy tóc Philips BLDC

    BHD839/09

    Overall rating / 5
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    Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay

    Máy sấy tóc Philips Series 8000 sấy tóc ion tốc độ cao nhỏ gọn nhất của chúng tôi, được thiết kế để bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt với cảm biến nhiệt độ ThermoShield Advanced, giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt và giàu độ ẩm chỉ trong thời gian ngắn.

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    Hair Dryer 8000 Series Máy sấy tóc Philips BLDC

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    Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay

    Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt, giữ ẩm cho tóc

    • Cảm biến ThermoShield Advanced
    • Động cơ BLDC không chổi than mạnh mẽ
    • Công nghệ Luồng khí kép
    • Chế độ Nhẹ nhàng chăm sóc da đầu
    Sấy khô nhanh chóng trong 3 phút hoặc ít hơn*

    Sấy khô nhanh chóng trong 3 phút hoặc ít hơn*

    Sấy khô chỉ trong vài phút với máy sấy tóc tốc độ cao mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Quay tới 110.000 vòng/phút, động cơ DC không chổi than hiện đại cung cấp luồng khí sấy hiệu quả với tốc độ 228 km/giờ (141 dặm/giờ), giúp bạn nhanh chóng có được mái tóc đẹp.

    Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt

    Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt

    Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt và duy trì đến 100%** độ chắc khỏe tự nhiên nhờ công nghệ ThermoShield Advanced. Các cảm biến của công nghệ được thiết kế để phát hiện nhiệt độ môi trường 200 lần mỗi giây, sau đó điều chỉnh nhiệt độ sấy để giữ cho tóc được bảo vệ và chắc khỏe. Mái tóc khỏe mạnh và sự an tâm, sau mỗi lần sấy.

    Tăng độ bóng và giảm xơ rối

    Tăng độ bóng và giảm xơ rối

    Trải nghiệm mái tóc mềm mượt, óng ả nhờ hiệu suất cực kỳ ổn định của công nghệ Luồng khí kép, hút không khí từ hai cửa hút cùng lúc, sau đó cô đọng chúng thành một luồng khí sấy mạnh mẽ. 94% người dùng*** cho biết họ cảm thấy tóc mềm mượt sau khi sử dụng máy sấy tóc Philips Series 8000.

    Chăm sóc đặc biệt cho da đầu và tóc mỏng

    Chăm sóc đặc biệt cho da đầu và tóc mỏng

    Chăm sóc đặc biệt cho da đầu và tóc mỏng với chế độ Nhẹ nhàng được lập trình riêng của máy sấy tóc. Được thiết kế để nhẹ nhàng, 97% người dùng**** đồng ý rằng máy sấy tóc mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng cho da đầu.

    Mái tóc bóng mượt giàu độ ẩm với công nghệ ion

    Mái tóc bóng mượt giàu độ ẩm với công nghệ ion

    Khám phá mái tóc mềm mại, óng ả, khỏe mạnh từ gốc đến ngọn với công nghệ ion. Máy sấy tóc giải phóng tới 200 triệu ion âm và ion nước***** để tăng cường độ bóng mượt giàu độ ẩm cho tóc lên đến 58%.******

    Máy sấy tóc tốc độ cao nhỏ gọn và thoải mái khi sử dụng

    Máy sấy tóc tốc độ cao nhỏ gọn và thoải mái khi sử dụng

    Máy sấy tóc tốc độ cao nhẹ nhất của chúng tôi chỉ nặng 395g. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy rất thoải mái khi sử dụng và tiện lợi mang theo, ngay cả khi đi du lịch.

    Dễ dàng bảo trì với chế độ tự làm sạch

    Dễ dàng bảo trì với chế độ tự làm sạch

    Chỉ cần kích hoạt chế độ tự làm sạch và các cánh quạt của máy sấy tóc sẽ tự động đảo chiều quay để làm sạch bụi bẩn khỏi bộ lọc, đảm bảo không bám bụi.

    Sử dụng ít năng lượng hơn tới 50%********

    Sử dụng ít năng lượng hơn tới 50%********

    Máy sấy tóc Philips Series 8000 sử dụng ít năng lượng hơn tới 50%******** nhưng vẫn mang lại hiệu quả sấy khô mạnh mẽ nhất trong tất cả các máy sấy tóc tốc độ cao của Philips. Máy sấy tóc này mang đến mái tóc đẹp nhất, với tác động ít hơn đến môi trường.

    Thông số kỹ thuật

    • Trọng lượng và kích thước

      Sản phẩm + Phụ kiện
      0,63kg

    • Phụ tùng gắn

      Đầu sấy tạo kiểu từ tính 8 mm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      2 mét
      Màu/hoàn thiện
      Xanh đậm
      Điện áp
      220-240 V
      Công suất
      1400  W
      Động cơ
      Động cơ DC không chổi than (110.000 vòng/phút)
      Trọng lượng
      395 g
      Tốc độ gió trung bình
      228 km/giờ

    • Đặc điểm

      Cài đặt tốc độ
      3
      Cài đặt nhiệt độ
      7 (45°C - 95°C, Chế độ Làm mát nhanh)
      Các chế độ cài đặt sẵn
      • 4 chế độ (Nhanh, ThermoShield Advanced, Nóng-Lạnh, Nhẹ nhàng)
      • Chức năng bộ nhớ tự động kích hoạt cài đặt được sử dụng lần cuối khi máy sấy tóc được bật.
      Chế độ Tự làm sạch

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ chăm sóc

      Ion
      Ion âm và ion nước

    Badge-D2C

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    • Được thử nghiệm trên tóc dài 30 cm của người da trắng bằng cách sử dụng mức nhiệt và tốc độ cao nhất
    • * Được thử nghiệm ở chế độ Thermoshield so với sấy khô bằng không khí
    • ** Được thử nghiệm với 31 người dùng ở chế độ Nóng/Lạnh
    • *** Được thử nghiệm với 31 người dùng ở chế độ Nóng/Lạnh
    • **** Được thử nghiệm ở cài đặt nhiệt độ và tốc độ cao nhất
    • ***** Được thử nghiệm ở chế độ Nóng/Lạnh, so với sấy khô bằng không khí
    • ****** Không bao gồm dây và phụ kiện
    • ******* So với Philips BHD530 công suất 2300W, được thử nghiệm ở mức nhiệt và tốc độ cao nhất
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