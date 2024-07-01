BHD837/03
Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
Máy sấy tóc Philips Series 8000 sấy tóc ion tốc độ cao nhỏ gọn nhất của chúng tôi, được thiết kế để bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt với cảm biến nhiệt độ ThermoShield Advanced, giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt và giàu độ ẩm chỉ trong thời gian ngắn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Sấy khô chỉ trong vài phút với máy sấy tóc tốc độ cao mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Quay tới 110.000 vòng/phút, động cơ DC không chổi than hiện đại cung cấp luồng khí sấy hiệu quả với tốc độ 228 km/giờ (141 dặm/giờ), giúp bạn nhanh chóng có được mái tóc đẹp.
Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt và duy trì đến 100%** độ chắc khỏe tự nhiên nhờ công nghệ ThermoShield Advanced. Các cảm biến của công nghệ được thiết kế để phát hiện nhiệt độ môi trường 200 lần mỗi giây, sau đó điều chỉnh nhiệt độ sấy để giữ cho tóc được bảo vệ và chắc khỏe. Mái tóc khỏe mạnh và sự an tâm, sau mỗi lần sấy.
Trải nghiệm mái tóc mềm mượt, óng ả nhờ hiệu suất cực kỳ ổn định của công nghệ Luồng khí kép, hút không khí từ hai cửa hút cùng lúc, sau đó cô đọng chúng thành một luồng khí sấy mạnh mẽ. 94% người dùng*** cho biết họ cảm thấy tóc mềm mượt sau khi sử dụng máy sấy tóc Philips Series 8000.
Chăm sóc đặc biệt cho da đầu và tóc mỏng với chế độ Nhẹ nhàng được lập trình riêng của máy sấy tóc. Được thiết kế để nhẹ nhàng, 97% người dùng**** đồng ý rằng máy sấy tóc mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng cho da đầu.
Khám phá mái tóc mềm mại, óng ả, khỏe mạnh từ gốc đến ngọn với công nghệ ion. Máy sấy tóc giải phóng tới 200 triệu ion âm và ion nước***** để tăng cường độ bóng mượt giàu độ ẩm cho tóc lên đến 58%.******
Máy sấy tóc tốc độ cao nhẹ nhất của chúng tôi chỉ nặng 395g. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy rất thoải mái khi sử dụng và tiện lợi mang theo, ngay cả khi đi du lịch.
Chỉ cần kích hoạt chế độ tự làm sạch và các cánh quạt của máy sấy tóc sẽ tự động đảo chiều quay để làm sạch bụi bẩn khỏi bộ lọc, đảm bảo không bám bụi.
Máy sấy tóc Philips Series 8000 sử dụng ít năng lượng hơn tới 50%******** nhưng vẫn mang lại hiệu quả sấy khô mạnh mẽ nhất trong tất cả các máy sấy tóc tốc độ cao của Philips. Máy sấy tóc này mang đến mái tóc đẹp nhất, với tác động ít hơn đến môi trường.
Phụ tùng gắn
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
Dịch vụ
Công nghệ chăm sóc
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