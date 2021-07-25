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  • Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng** Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng** Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng**

    5000 Series Máy sấy tóc

    BHD500/00

    Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng**

    Công nghệ ThermoShield giúp bảo vệ tóc không bị quá nóng, bằng cách chủ động kiểm soát nhiệt độ không khí của máy sấy ở mức tối ưu.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.465.000 đ

    5000 Series Máy sấy tóc

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    Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng**

    với công nghệ ThermoShield

    • 2100 W
    • Công nghệ ThermoShield
    • Chăm sóc ion gấp 2 lần*
    • 3 cài đặt nhiệt và 2 cài đặt tốc độ
    Công nghệ ThermoShield bảo vệ tối ưu cho tóc không bị quá nóng

    Công nghệ ThermoShield bảo vệ tối ưu cho tóc không bị quá nóng

    Cảm biến phát hiện quá nóng chủ động tối ưu hóa và kiểm soát nhiệt độ không khí, bảo vệ tóc của bạn không bị hư tổn** do quá nóng. Tận hưởng trải nghiệm sấy khô thoải mái với công nghệ ThermoShield.

    Sấy tóc nhanh khô với công suất 2100 W

    Sấy tóc nhanh khô với công suất 2100 W

    Máy sấy tóc chuyên nghiệp 2100 W này tạo ra luồng khí mạnh. Sự kết hợp của công suất và tốc độ giúp cho việc sấy và tạo kiểu tóc nhanh hơn và dễ dàng hơn.

    Chăm sóc ion gấp 2 lần* cho mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối

    Chăm sóc ion gấp 2 lần* cho mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối

    Hệ thống ion mạnh mẽ này tạo ra tới 40 triệu ion mỗi lần sấy, tăng cường độ bóng cho tóc của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể tận hưởng mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối.

    Điều khiển chính xác với 6 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ

    Điều khiển chính xác với 6 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ

    Dễ dàng chọn lựa chế độ nhiệt và tốc độ phù hợp nhất với tóc và kiểu tóc của bạn. Sáu chế độ cài đặt khác nhau đảm bảo khả năng điều khiển chính xác giúp tạo kiểu theo ý muốn.

    Sấy mát để tạo kiểu tóc

    Sấy mát để tạo kiểu tóc

    Nút Cool Shot cung cấp luồng khí mát rất mạnh. Tính năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để hoàn thiện và cố định kiểu tóc.

    Đầu máy kiểu thon để chỉnh sửa và tạo kiểu tóc chi tiết

    Đầu máy kiểu thon để chỉnh sửa và tạo kiểu tóc chi tiết

    Đầu máy kiểu thon tập trung không khí một cách chính xác, giúp chỉnh sửa nhanh và hoàn thiện các chi tiết nhỏ cho kiểu tóc của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ tùng gắn

      Đầu sấy
      14 mm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,8  m
      Công suất
      2100  W
      Điện áp
      220-240 V
      Động cơ
      DC
      Màu / Hoàn thiện
      Màu trắng ánh kim
      Công suất chế độ Tắt
      < 0,3 W

    • Đặc điểm

      Móc treo bảo quản
      Chế độ cài đặt nhiệt/tốc độ
      6
      Sấy mát

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ chăm sóc

      Công nghệ ion
      Ion gấp 2 lần*
      Công nghệ ThermoShield

    Badge-D2C

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