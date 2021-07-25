BHD500/00
Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng**
Công nghệ ThermoShield giúp bảo vệ tóc không bị quá nóng, bằng cách chủ động kiểm soát nhiệt độ không khí của máy sấy ở mức tối ưu.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cảm biến phát hiện quá nóng chủ động tối ưu hóa và kiểm soát nhiệt độ không khí, bảo vệ tóc của bạn không bị hư tổn** do quá nóng. Tận hưởng trải nghiệm sấy khô thoải mái với công nghệ ThermoShield.
Máy sấy tóc chuyên nghiệp 2100 W này tạo ra luồng khí mạnh. Sự kết hợp của công suất và tốc độ giúp cho việc sấy và tạo kiểu tóc nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Hệ thống ion mạnh mẽ này tạo ra tới 40 triệu ion mỗi lần sấy, tăng cường độ bóng cho tóc của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể tận hưởng mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối.
Dễ dàng chọn lựa chế độ nhiệt và tốc độ phù hợp nhất với tóc và kiểu tóc của bạn. Sáu chế độ cài đặt khác nhau đảm bảo khả năng điều khiển chính xác giúp tạo kiểu theo ý muốn.
Nút Cool Shot cung cấp luồng khí mát rất mạnh. Tính năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để hoàn thiện và cố định kiểu tóc.
Đầu máy kiểu thon tập trung không khí một cách chính xác, giúp chỉnh sửa nhanh và hoàn thiện các chi tiết nhỏ cho kiểu tóc của bạn.
Phụ tùng gắn
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
Dịch vụ
Công nghệ chăm sóc
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