Giảm tình trạng bị nóng quá mức với tính năng Phân Phối Nhiệt Đều

Với tính năng Phân Phối Nhiệt Đều, máy sấy tóc sử dụng cửa thoát gió được thiết kế độc đáo để đảm bảo luôn phân tán nhiệt đều trên tóc của bạn trong khi sấy khô, ngay cả ở nhiệt độ cao, tránh tạo ra các điểm nóng gây hư tổn tóc. Điều này giúp bảo vệ tối ưu cho tóc không bị quá nóng và nhờ vậy duy trì mái tóc khỏe mạnh và bóng mượt.