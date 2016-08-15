BHD029/00
Mau khô tóc mà lại tiết kiệm điện
Philips DryCare Essential có thiết kế quạt cải tiến, máy đạt được hiệu suất sấy khô tương đương máy sấy tóc 2100W chỉ với mức điện năng sử dụng ở công suất 1600W.*Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Thiết kế quạt mới cho phép bạn đạt được hiệu suất sấy khô tương đương máy sấy tóc 2100W (tốc độ sấy khoảng 5g/phút) với điện năng tiêu thụ ở công suất 1600W, giúp tiết kiệm điện tương đương 23%.
Chăm sóc mái tóc của bạn với tính năng điều tiết ion. Những ion âm loại bỏ hiện tượng tĩnh điện, chăm sóc tóc và ép phẳng các biểu bì tóc để làm tăng vẻ bóng mượt của tóc. Kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.
Với tính năng Phân Phối Nhiệt Đều, máy sấy tóc sử dụng cửa thoát gió được thiết kế độc đáo để đảm bảo luôn phân tán nhiệt đều trên tóc của bạn trong khi sấy khô, ngay cả ở nhiệt độ cao, tránh tạo ra các điểm nóng gây hư tổn tóc. Điều này giúp bảo vệ tối ưu cho tóc không bị quá nóng và nhờ vậy duy trì mái tóc khỏe mạnh và bóng mượt.
Là một chức năng chuyên nghiệp bắt buộc phải có, Sấy mát cung cấp luồng khí lạnh rất mạnh. Chức năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để thiết lập và hoàn thiện kiểu tóc.
Dễ dàng thiết lập và kiểm soát các cài đặt nhiệt và tốc độ để tạo ra kiểu tóc hoàn hảo. Chọn trong số 3 cài đặt nhiệt và 2 cài đặt tốc độ để kiểm soát hoàn toàn việc sấy khô và tạo kiểu tóc ở mức chính xác cao
Đầu tập trung khí 12mm tập trung luồng khí để tạo kiểu tóc chính xác. Tính năng tuyệt vời để chỉnh sửa hoặc tạo kiểu tóc riêng của bạn.
Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu và tăng cường bảo vệ tóc không bị quá nóng. Với luồng khí mạnh đồng đều, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất mà vẫn an toàn.
Dây điện 1,8m.
Có thể tìm thấy một móc cao su trên phần đế của tay cầm, dùng để bảo quản dễ dàng ở nhà hoặc khi nghỉ tại khách sạn.
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
Dịch vụ
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