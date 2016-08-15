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    DryCare Essential Máy sấy tóc tiết kiệm năng lượng

    BHD029/00

    Mau khô tóc mà lại tiết kiệm điện

    Philips DryCare Essential có thiết kế quạt cải tiến, máy đạt được hiệu suất sấy khô tương đương máy sấy tóc 2100W chỉ với mức điện năng sử dụng ở công suất 1600W.*

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    Giá bán lẻ đề xuất: 790.000 đ

    DryCare Essential Máy sấy tóc tiết kiệm năng lượng

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    Mau khô tóc mà lại tiết kiệm điện

    • DryCare Essential
    • Ion
    Hiệu suất sấy khô như công suất 2100W với mức điện năng sử dụng ở công suất 1600W

    Hiệu suất sấy khô như công suất 2100W với mức điện năng sử dụng ở công suất 1600W

    Thiết kế quạt mới cho phép bạn đạt được hiệu suất sấy khô tương đương máy sấy tóc 2100W (tốc độ sấy khoảng 5g/phút) với điện năng tiêu thụ ở công suất 1600W, giúp tiết kiệm điện tương đương 23%.

    Điều tiết ion cho mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối

    Điều tiết ion cho mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối

    Chăm sóc mái tóc của bạn với tính năng điều tiết ion. Những ion âm loại bỏ hiện tượng tĩnh điện, chăm sóc tóc và ép phẳng các biểu bì tóc để làm tăng vẻ bóng mượt của tóc. Kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.

    Giảm tình trạng bị nóng quá mức với tính năng Phân Phối Nhiệt Đều

    Giảm tình trạng bị nóng quá mức với tính năng Phân Phối Nhiệt Đều

    Với tính năng Phân Phối Nhiệt Đều, máy sấy tóc sử dụng cửa thoát gió được thiết kế độc đáo để đảm bảo luôn phân tán nhiệt đều trên tóc của bạn trong khi sấy khô, ngay cả ở nhiệt độ cao, tránh tạo ra các điểm nóng gây hư tổn tóc. Điều này giúp bảo vệ tối ưu cho tóc không bị quá nóng và nhờ vậy duy trì mái tóc khỏe mạnh và bóng mượt.

    Sấy mát để cố định kiểu tóc của bạn

    Sấy mát để cố định kiểu tóc của bạn

    Là một chức năng chuyên nghiệp bắt buộc phải có, Sấy mát cung cấp luồng khí lạnh rất mạnh. Chức năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để thiết lập và hoàn thiện kiểu tóc.

    Kiểm soát tối đa với 3 cài đặt nhiệt và 2 cài đặt tốc độ

    Kiểm soát tối đa với 3 cài đặt nhiệt và 2 cài đặt tốc độ

    Dễ dàng thiết lập và kiểm soát các cài đặt nhiệt và tốc độ để tạo ra kiểu tóc hoàn hảo. Chọn trong số 3 cài đặt nhiệt và 2 cài đặt tốc độ để kiểm soát hoàn toàn việc sấy khô và tạo kiểu tóc ở mức chính xác cao

    Đầu tập trung khí 12mm cho luồng khí tập trung đều đặn

    Đầu tập trung khí 12mm cho luồng khí tập trung đều đặn

    Đầu tập trung khí 12mm tập trung luồng khí để tạo kiểu tóc chính xác. Tính năng tuyệt vời để chỉnh sửa hoặc tạo kiểu tóc riêng của bạn.

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu và tăng cường bảo vệ tóc không bị quá nóng. Với luồng khí mạnh đồng đều, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất mà vẫn an toàn.

    Dây dài 1,8m cho sự linh hoạt tối đa

    Dây dài 1,8m cho sự linh hoạt tối đa

    Dây điện 1,8m.

    Móc treo tiện lưu trữ

    Móc treo tiện lưu trữ

    Có thể tìm thấy một móc cao su trên phần đế của tay cầm, dùng để bảo quản dễ dàng ở nhà hoặc khi nghỉ tại khách sạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất
      1600  W
      Chiều dài dây
      1,8 m
      Tần số
      50-60  Hz
      Điện áp
      220-240 V
      Động cơ
      Động cơ DC

    • Đặc điểm

      Móc treo
      Số lượng phụ kiện
      1
      Đầu tập trung khí
      Điều tiết ion
      Sấy mát

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    Badge-D2C

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