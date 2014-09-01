BHD002/00
Sấy khô tóc mạnh mẽ và chăm sóc tóc
Máy sấy tóc Philips Essential cung cấp công suất sấy mạnh mẽ 1600 W, đồng thời chăm sóc tóc của bạn bằng cài đặt nhiệt độ ThermoProtect. Máy dễ sử dụng với 3 cài đặt nhiệt và tốc độ và sấy mát.Xem tất cả lợi ích
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Máy sấy tóc 1600 W này tạo ra mức độ luồng khí tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.
Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu và tăng cường bảo vệ tóc không bị quá nóng. Với luồng khí mạnh đồng đều, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất mà vẫn an toàn.
Đầu tập trung khí sẽ tập trung luồng khí để tạo kiểu tóc chính xác và chỉnh sửa kiểu tóc.
Máy sấy tóc này cung cấp 3 chọn lựa tốc độ/nhiệt độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.
Là tính năng cần có, Sấy mát cung cấp luồng khí lạnh rất mạnh. Tính năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để hoàn thiện và cố định kiểu tóc.
Có thể tìm thấy một móc cao su trên phần đế của tay cầm, dùng để bảo quản dễ dàng ở nhà hoặc khi nghỉ tại khách sạn.
Trọng lượng & kích thước
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
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