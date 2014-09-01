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  • Sấy khô tóc mạnh mẽ và chăm sóc tóc Sấy khô tóc mạnh mẽ và chăm sóc tóc Sấy khô tóc mạnh mẽ và chăm sóc tóc

    Essential Máy sấy tóc

    BHD002/00

    Sấy khô tóc mạnh mẽ và chăm sóc tóc

    Máy sấy tóc Philips Essential cung cấp công suất sấy mạnh mẽ 1600 W, đồng thời chăm sóc tóc của bạn bằng cài đặt nhiệt độ ThermoProtect. Máy dễ sử dụng với 3 cài đặt nhiệt và tốc độ và sấy mát.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 569.000 đ

    Essential Máy sấy tóc

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    Sấy khô tóc mạnh mẽ và chăm sóc tóc

    • 1600 W
    • Chế độ ThermoProtect
    • 3 cài đặt nhiệt và tốc độ
    Công suất sấy 1600 W

    Công suất sấy 1600 W

    Máy sấy tóc 1600 W này tạo ra mức độ luồng khí tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu và tăng cường bảo vệ tóc không bị quá nóng. Với luồng khí mạnh đồng đều, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất mà vẫn an toàn.

    Đầu tập trung khí 20 mm cho luồng khí tập trung

    Đầu tập trung khí 20 mm cho luồng khí tập trung

    Đầu tập trung khí sẽ tập trung luồng khí để tạo kiểu tóc chính xác và chỉnh sửa kiểu tóc.

    3 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ linh hoạt

    3 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ linh hoạt

    Máy sấy tóc này cung cấp 3 chọn lựa tốc độ/nhiệt độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.

    Sấy mát để tạo kiểu tóc

    Sấy mát để tạo kiểu tóc

    Là tính năng cần có, Sấy mát cung cấp luồng khí lạnh rất mạnh. Tính năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để hoàn thiện và cố định kiểu tóc.

    Móc treo tiện lưu trữ

    Móc treo tiện lưu trữ

    Có thể tìm thấy một móc cao su trên phần đế của tay cầm, dùng để bảo quản dễ dàng ở nhà hoặc khi nghỉ tại khách sạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Trọng lượng & kích thước

      Kích thước sản phẩm
      274 x 78 x 174mm
      Trọng lượng sản phẩm (không có bao bì)
      425g

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,8  m
      Màu/hoàn thiện
      Tông màu mờ, độ bóng cao ABS
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50-60  Hz
      Công suất
      1600  W
      Động cơ
      Động cơ DC

    • Đặc điểm

      Móc treo
      Số lượng phụ kiện
      1
      Đầu tập trung khí
      CoolShot (Sấy mát)

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Badge-D2C

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