BHC010/00
Dễ dàng chăm sóc tóc của bạn
Máy sấy tóc Philips Essential Care mới có kiểu dáng xinh xắn, gọn nhẹ và công suất cao. Công suất 1200W cho phép bạn sấy tóc nhẹ nhàng và nhanh chóng. Các cài đặt chăm sóc linh hoạt được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu sấy khác nhau, giúp chăm sóc tóc nhiều hơn nữa.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy sấy tóc 1200 W này tạo ra mức độ luồng khí và công suất sấy tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.
Cài đặt ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu, đồng thời tăng cường bảo vệ tóc. Lựa chọn luồng khí và nhiệt độ tối ưu ThermoProtect cho phép bạn nhanh chóng sấy khô tóc mà tóc không bị sấy quá mức, duy trì độ ẩm tự nhiên cho tóc của bạn, để có mái tóc mượt mà và khỏe mạnh.
Chế độ sấy mát cho phép bạn sấy tóc ở nhiệt độ vừa phải giúp giảm thiểu sự hư hỏng của tóc, đặc biệt thích hợp cho tóc sợi mảnh, khô và bị hư. Một cài đặt hoàn hảo cho mùa hè nóng bức!
Máy sấy tóc nhỏ gọn này có 3 cài đặt nhiệt độ & tốc độ để sấy nhanh, sấy mát hoặc sấy chăm sóc cho tóc.
Chiếc máy sấy tóc này tiện dụng với tay cầm có thể gập lại. Kết quả là một chiếc máy sấy tóc nhỏ gọn, dễ dàng xếp vào những nơi nhỏ nhất và bạn có thể mang đi hầu như tất cả mọi nơi.
Nhỏ gọn và tiện dụng, chiếc máy sấy tóc này có thiết kế hiện đại thông minh. Điều này mang lại một chiếc máy sấy tóc nhẹ và dễ sử dụng.
Chế độ khí nhanh (II) cung cấp nhiệt độ cao hơn và luồng khí mạnh hơn. Mặc dù có kích cỡ nhỏ gọn nhưng với công suất 1200W, máy sẽ cho phép bạn sấy khô tóc theo cách nhẹ nhàng và hiệu quả.
Bộ tập trung không khí để tạo kiểu tóc bóng mượt
Phụ kiện
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế
Đặc điểm
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