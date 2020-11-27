AWP3753/98
Dòng nước tinh khiết ngọt mát
Thưởng thức dòng nước tinh khiết ngọt mát khi bật vòi nước, với hệ thống siêu lọc X-Guard của Philips giúp giảm clo, chì, vi khuẩn và các thành phần có hại khác. Gắn lắp vòi nước cũng rất dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần nhấn vào, thế là xong!Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bạn có thể chọn một trong 2 chế độ sử dụng tùy theo nhu cầu cụ thể: nước lọc sạch dùng để uống và nấu ăn, trong khi nước tắm chưa lọc để giặt rửa và các mục đích làm sạch khác.
Dễ dàng thay mới bộ lọc quá hạn bằng cách vặn.
Bộ hẹn giờ sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất.
Sau khi gắn đúng đầu nối, bạn chỉ cần gắn bộ lọc vào vòi nước và thế là xong!
Chất lượng nước sạch, ngon tuyệt vời với giá thấp hơn giá nước uống đóng chai.
Bộ lọc X-Guard Ultra này sử dụng sợi cacbon hoạt tính cải tiến và màng sợi rỗng, giúp giảm clo, chì, thuốc trừ sâu, những mảnh nhựa rất nhỏ và các hạt nhỏ hơn 0,1 micron, cũng như lọc tới 99,99% vi khuẩn.
Thông số thiết bị lọc
Điều kiện đối với nước đầu vào
Thông số chung
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