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  • Dòng nước tinh khiết ngọt mát Dòng nước tinh khiết ngọt mát Dòng nước tinh khiết ngọt mát

    Lọc trực tiếp tại vòi

    AWP3753/97

    Dòng nước tinh khiết ngọt mát

    Thưởng thức dòng nước tinh khiết ngọt mát khi bật vòi nước, với hệ thống siêu lọc X-Guard của Philips giúp giảm clo, chì, vi khuẩn và các thành phần có hại khác. Gắn lắp vòi nước cũng rất dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần nhấn vào, thế là xong!

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    Lọc trực tiếp tại vòi

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    Dòng nước tinh khiết ngọt mát

    chảy ra trực tiếp từ vòi nước

    • X-Guard Ultra

    Dễ dàng chuyển đổi giữa nước lọc sạch và nước chưa lọc

    Bạn có thể chọn một trong 2 chế độ sử dụng tùy theo nhu cầu cụ thể: nước lọc sạch dùng để uống và nấu ăn, trong khi nước tắm chưa lọc để giặt rửa và các mục đích làm sạch khác.

    Thiết kế QuickTwist để dễ dàng thay thế bộ lọc

    Dễ dàng thay mới bộ lọc quá hạn bằng cách vặn.

    Nước lọc sạch với giá thấp hơn giá nước uống đóng chai

    Chất lượng nước sạch, ngon tuyệt vời với giá thấp hơn giá nước uống đóng chai.

    Bộ hẹn giờ sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc

    Bộ hẹn giờ sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất.

    Gắn lắp bằng cách nhấn vào, không cần phải thuê thợ sửa chữa

    Sau khi gắn đúng đầu nối, bạn chỉ cần gắn bộ lọc vào vòi nước và thế là xong!

    Giảm clo, chì, vi khuẩn và các thành phần có hại khác một cách hiệu quả

    Bộ lọc X-Guard Ultra này sử dụng sợi cacbon hoạt tính cải tiến và màng sợi rỗng, giúp giảm clo, chì, thuốc trừ sâu, những mảnh nhựa rất nhỏ và các hạt nhỏ hơn 0,1 micron, cũng như lọc tới 99,99% vi khuẩn.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thiết bị lọc

      Mô-đun lọc thay thế
      AWP315

    • Điều kiện đối với nước đầu vào

      Chất lượng nước đầu vào
      Nước máy đô thị
      Nhiệt độ nước đầu vào
      5-38  °C
      Áp suất nước đầu vào
      0,15 - 0,35Mpa  Barơ(đơn vị áp suất)

    • Thông số chung

      Thể tích lọc
      1200 lít
      Tốc độ dòng nước
      1,6 lít/phút

    • Xuất xứ

      Hộp lọc
      Trung Quốc
      Tại vòi
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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