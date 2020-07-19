Cụm từ tìm kiếm

  • Nước sạch để tắm sảng khoái Nước sạch để tắm sảng khoái Nước sạch để tắm sảng khoái

    Bộ lọc nước vòi sen

    AWP1775/74

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Nước sạch để tắm sảng khoái

    Bộ lọc nước vòi sen đầu vòi lọc bỏ clo và các tạp chất tồn dư trong nước, cho bạn dòng nước sạch sẽ để tắm thoải mái và sảng khoái hơn.

    Bộ lọc nước vòi sen

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Unmapped

    Nước sạch để tắm sảng khoái

    Lọc bỏ clo và tạp chất

    Bộ lọc KDF đạt chứng nhận NSF lọc bỏ clo và tạp chất

    Bộ lọc nước được làm bằng vật liệu đồng kẽm (KDF) đạt chứng nhận NSF, có thể lọc bỏ clo và các tạp chất tồn dư ví dụ như gỉ và cặn lắng, cung cấp nước sạch để bạn tắm mát mẻ hơn.

    Tốc độ dòng nước cao mang lại cảm giác thoải mái

    Lượng nước nhiều, tốc độ chảy ổn định 8 lít/phút mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu khi tắm.

    Chất liệu không gây bỏng, sử dụng an toàn

    Vỏ bộ lọc được làm bằng chất liệu không gây bỏng, chịu được nhiệt độ của nước nóng từ máy nước nóng thông thường, đảm bảo sử dụng an toàn.

    Loại bỏ bộ lọc liền khối sau khi sử dụng

    Tiện lợi và an toàn khi loại bỏ bộ lọc liền khối sau khi sử dụng, để tránh gây ô nhiễm thứ cấp.

    Thông số kỹ thuật

    • Hệ thống làm sạch

      Lọc bỏ clo

    • Thông số thiết bị lọc

      Thể tích lọc
      50000L
      Mô-đun lọc thay thế
      AWP175
      Vật liệu lọc chính
      KDF

    • Điều kiện đối với nước đầu vào

      Chất lượng nước đầu vào
      Nước máy đô thị
      Nhiệt độ nước đầu vào
      5-60  °C
      Áp suất nước đầu vào
      0,15-0,4MPa  Barơ(đơn vị áp suất)

    • Xuất xứ

      Hệ thống
      Trung Quốc
      Bộ lọc
      Trung Quốc

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox