AWP1775/74
Nước sạch để tắm sảng khoái
Bộ lọc nước vòi sen đầu vòi lọc bỏ clo và các tạp chất tồn dư trong nước, cho bạn dòng nước sạch sẽ để tắm thoải mái và sảng khoái hơn.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bộ lọc nước được làm bằng vật liệu đồng kẽm (KDF) đạt chứng nhận NSF, có thể lọc bỏ clo và các tạp chất tồn dư ví dụ như gỉ và cặn lắng, cung cấp nước sạch để bạn tắm mát mẻ hơn.
Lượng nước nhiều, tốc độ chảy ổn định 8 lít/phút mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu khi tắm.
Vỏ bộ lọc được làm bằng chất liệu không gây bỏng, chịu được nhiệt độ của nước nóng từ máy nước nóng thông thường, đảm bảo sử dụng an toàn.
Tiện lợi và an toàn khi loại bỏ bộ lọc liền khối sau khi sử dụng, để tránh gây ô nhiễm thứ cấp.
Hệ thống làm sạch
Thông số thiết bị lọc
Điều kiện đối với nước đầu vào
Xuất xứ
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