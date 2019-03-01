AT756/16
Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái
Giờ đây, hưởng thụ cảm giác khoan khoái khi cạo râu mà không tổn hại cho làn da. Đầu bịt Aquatec bảo đảm thoải mái khi cạo khô và khoan khoái khi cạo ướt. Dùng cạo ướt với kem cạo râu hoặc bọt cạo để da dễ chịu hơn.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu bịt Aquatec trên máy cạo râu giúp cho máy có khả năng chống thấm nước 100%. Dùng máy cạo râu trong khi tắm cùng với kem hoặc bọt cạo râu ưa thích của bạn giúp bảo vệ da tốt hơn. Một cách tự nhiên, bạn cũng có thể có được sự thuận tiện khi cạo râu khô. Sau khi cạo xong, bạn chỉ cần bật đầu cạo lên và rửa dưới vòi nước để làm sạch máy cạo râu một cách dễ dàng.
Hệ thống lưỡi kép Nâng và Cắt nâng râu lên để cắt một cách thoải mái phần dưới da.
Đầu bảo vệ tròn, ma sát thấp sẽ điều chỉnh theo đường cong khuôn mặt để hạn chế tổn thương cho da.
Pin lithium-ion công suất cao, tiết kiệm năng lượng cho phép bạn cạo râu nhiều hơn trong mỗi lần sạc. Bạn sẽ có 45 phút cạo râu tương đương khoảng 14 lần cạo râu sau 8 giờ sạc.
Với hệ thống QuickRinse để rửa sạch dưới vòi nước và có thể sử dụng khi tắm.
Hoàn thiện vẻ đẹp của bạn với đầu tỉa tóc mai và ria mép. Thật hoàn hảo cho việc duy trì ria mép và cắt tỉa tóc mai.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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