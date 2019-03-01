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  • Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái

    Shaver series 3000 Máy cạo râu khô và ướt

    AT756/16

    Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái

    Giờ đây, hưởng thụ cảm giác khoan khoái khi cạo râu mà không tổn hại cho làn da. Đầu bịt Aquatec bảo đảm thoải mái khi cạo khô và khoan khoái khi cạo ướt. Dùng cạo ướt với kem cạo râu hoặc bọt cạo để da dễ chịu hơn.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 2.149.000 đ

    Shaver series 3000 Máy cạo râu khô và ướt

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    Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái

    • Đầu cạo Linh hoạt Nâng và Cắt
    • Chạy bằng pin được 40 phút/sạc 8 giờ
    • Đầu tỉa tóc mai và ria mép
    Aquatec: sảng khoái khi cạo râu ướt với bọt cạo râu hoặc cạo râu khô dễ dàng

    Aquatec: sảng khoái khi cạo râu ướt với bọt cạo râu hoặc cạo râu khô dễ dàng

    Đầu bịt Aquatec trên máy cạo râu giúp cho máy có khả năng chống thấm nước 100%. Dùng máy cạo râu trong khi tắm cùng với kem hoặc bọt cạo râu ưa thích của bạn giúp bảo vệ da tốt hơn. Một cách tự nhiên, bạn cũng có thể có được sự thuận tiện khi cạo râu khô. Sau khi cạo xong, bạn chỉ cần bật đầu cạo lên và rửa dưới vòi nước để làm sạch máy cạo râu một cách dễ dàng.

    Lưỡi cạo Nâng và Cắt nâng râu lên để cắt, giúp cạo sát da

    Lưỡi cạo Nâng và Cắt nâng râu lên để cắt, giúp cạo sát da

    Hệ thống lưỡi kép Nâng và Cắt nâng râu lên để cắt một cách thoải mái phần dưới da.

    Lượn êm ái trên đường cong khuôn mặt

    Lượn êm ái trên đường cong khuôn mặt

    Đầu bảo vệ tròn, ma sát thấp sẽ điều chỉnh theo đường cong khuôn mặt để hạn chế tổn thương cho da.

    40 phút cạo râu, 8 giờ sạc

    40 phút cạo râu, 8 giờ sạc

    Pin lithium-ion công suất cao, tiết kiệm năng lượng cho phép bạn cạo râu nhiều hơn trong mỗi lần sạc. Bạn sẽ có 45 phút cạo râu tương đương khoảng 14 lần cạo râu sau 8 giờ sạc.

    Máy cạo râu có thể rửa sạch với hệ thống QuickRinse

    Máy cạo râu có thể rửa sạch với hệ thống QuickRinse

    Với hệ thống QuickRinse để rửa sạch dưới vòi nước và có thể sử dụng khi tắm.

    Thật hoàn hảo cho việc cắt tỉa tóc mai và râu mép

    Thật hoàn hảo cho việc cắt tỉa tóc mai và râu mép

    Hoàn thiện vẻ đẹp của bạn với đầu tỉa tóc mai và ria mép. Thật hoàn hảo cho việc duy trì ria mép và cắt tỉa tóc mai.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      • Đầu cọ vệ sinh
      • Nắp bảo vệ

    • Công suất

      Điện áp tự động
      100-240 V
      Nguồn chờ
      < 0,25  W
      Tiêu hao điện tối đa
      5.4  W

    • Thiết kế

      Màu sắc
      NA
      Thân bàn chải
      • Nắm kẹp bằng cao su
      • Tay cầm dễ dàng thuận tiện
      Hoàn thiện
      NA

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành 2 năm
      Đầu cạo thay thế
      HQ8 được thay thế bằng SH50
      Các đầu thay thế
      Thay thế 2 năm một lần bằng HQ8

    • Hiệu suất cạo râu

      Hệ thống cạo râu
      Lưỡi cạo Nâng và Cắt
      SkinComfort
      • Aquatec Khô & Ướt
      • Hệ thống bảo vệ da
      Cạo râu theo đường viền
      Phản hồi đường cong động
      Tạo kiểu
      Đầu tỉa tóc mai và ria mép tích hợp

    • Dễ sử dụng

      Sạc điện
      Có thể sạc lại
      Màn hình
      • Chỉ báo 1 LED
      • Chỉ báo pin đầy
      • Chỉ báo pin yếu
      • Chỉ báo đang sạc pin
      Vệ sinh
      • Hoàn toàn không thấm nước
      • Khoang chứa râu QuickRinse
      Khô và ướt
      Vận hành
      • Sử dụng không dây
      • Pin sạc
      Thời gian cạo râu
      40+ phút, lên đến 14 lần cạo
      Thời gian sạc
      8 giờ
      Chỉ báo trên màn hình
      • Pin đầy
      • Pin yếu
      • Sạc điện

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