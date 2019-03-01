Aquatec: sảng khoái khi cạo râu ướt với bọt cạo râu hoặc cạo râu khô dễ dàng

Đầu bịt Aquatec trên máy cạo râu giúp cho máy có khả năng chống thấm nước 100%. Dùng máy cạo râu trong khi tắm cùng với kem hoặc bọt cạo râu ưa thích của bạn giúp bảo vệ da tốt hơn. Một cách tự nhiên, bạn cũng có thể có được sự thuận tiện khi cạo râu khô. Sau khi cạo xong, bạn chỉ cần bật đầu cạo lên và rửa dưới vòi nước để làm sạch máy cạo râu một cách dễ dàng.