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  • Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái

    AquaTouch Máy cạo râu khô và ướt

    AT750/16

    Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái

    Đầu bịt Aquatec của máy cạo râu Philips bảo đảm thoải mái khi cạo khô và khoan khoái khi cạo ướt. Dùng khi làm ướt với gel cạo râu hoặc bọt cạo để da thật dễ chịu. Giờ đây, hưởng thụ cảm giác khoan khoái khi cạo râu mà không tổn hại cho làn da.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 2.079.000 đ

    AquaTouch Máy cạo râu khô và ướt

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    Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái

    Cạo ướt với gel hoặc bọt cạo râu

    • Nâng và Cắt siêu đẳng
    • Đầu uốn
    Được tối ưu để sử dụng với kem hoặc bọt cạo râu, để tăng sự thoải mái cho da

    Được tối ưu để sử dụng với kem hoặc bọt cạo râu, để tăng sự thoải mái cho da

    Đầu bịt Aquatec để cạo khô thoải mái và cạo ướt khoan khoái. Tối ưu khi dùng với kem hoặc bọt cạo râu để tăng sự thoải mái cho da, ngay cả khi đứng dưới vòi tắm.

    Lượn êm ái trên đường cong khuôn mặt

    Lượn êm ái trên đường cong khuôn mặt

    Đầu bảo vệ tròn, ma sát thấp sẽ điều chỉnh theo đường cong khuôn mặt để hạn chế tổn thương cho da.

    Để cạo sát thoải mái

    Để cạo sát thoải mái

    Để cạo sát, hệ thống lưỡi cạo kép lắp trong máy cạo râu Philips sẽ nâng râu lên để cắt sát hơn thật thoải mái.

    Máy cạo râu có thể rửa sạch với hệ thống QuickRinse

    Máy cạo râu có thể rửa sạch với hệ thống QuickRinse

    Với hệ thống QuickRinse để rửa sạch dưới vòi nước và có thể dùng khi tắm

    Cạo không dây trong hơn 40 phút trong một lần sạc

    Cạo không dây trong hơn 40 phút trong một lần sạc

    Công suất không dây trên 40 phút cho 14 lần cạo. Sạc đầy điện trong 8 giờ, để luôn sẵn sàng khi bạn cần.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      • Đầu cọ vệ sinh
      • Nắp bảo vệ

    • Công suất

      Điện áp tự động
      100-240 V
      Kiểu pin
      Lithium-ion
      Nguồn chờ
      0,5  W
      Tiêu thụ điện tối đa
      5.4  W

    • Thiết kế

      Hoàn thiện
      • Tấm trang trí đỡ sườn màu xanh sinh động
      • Sườn trước màu đen (thuần)
      Màu sắc
      Đen & xanh sinh động
      Thân bàn chải
      • Rãnh cáp dễ nắm
      • Nắm kẹp bằng cao su

    • Dịch vụ

      Đầu cạo thay thế
      • HQ8 được thay thế bằng SH50
      • Thay thế 2 năm một lần bằng HQ8

    • Hiệu suất cạo râu

      Hệ thống cạo râu
      Nâng và Cắt siêu đẳng
      Cạo râu theo đường viền
      Phản hồi đường cong động

    • Dễ sử dụng

      Sạc điện
      • Có thể sạc lại
      • Vận hành không dây
      Vệ sinh
      • Khoang chứa râu có thể rửa nhanh
      • Hoàn toàn không thấm nước
      Màn hình
      • Chỉ báo 1 LED
      • Chỉ báo pin đầy
      • Chỉ báo pin yếu
      • Chỉ báo đang sạc pin
      Thời gian cạo râu
      Trên 40 phút
      Thời gian sạc
      8 giờ

    Badge-D2C

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