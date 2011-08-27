AT750/16
Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái
Đầu bịt Aquatec của máy cạo râu Philips bảo đảm thoải mái khi cạo khô và khoan khoái khi cạo ướt. Dùng khi làm ướt với gel cạo râu hoặc bọt cạo để da thật dễ chịu. Giờ đây, hưởng thụ cảm giác khoan khoái khi cạo râu mà không tổn hại cho làn da.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu bịt Aquatec để cạo khô thoải mái và cạo ướt khoan khoái. Tối ưu khi dùng với kem hoặc bọt cạo râu để tăng sự thoải mái cho da, ngay cả khi đứng dưới vòi tắm.
Đầu bảo vệ tròn, ma sát thấp sẽ điều chỉnh theo đường cong khuôn mặt để hạn chế tổn thương cho da.
Để cạo sát, hệ thống lưỡi cạo kép lắp trong máy cạo râu Philips sẽ nâng râu lên để cắt sát hơn thật thoải mái.
Với hệ thống QuickRinse để rửa sạch dưới vòi nước và có thể dùng khi tắm
Công suất không dây trên 40 phút cho 14 lần cạo. Sạc đầy điện trong 8 giờ, để luôn sẵn sàng khi bạn cần.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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