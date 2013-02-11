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  • Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái

    Shaver series 3000 Máy cạo râu Khô & Ướt

    AT610/14

    Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái

    Giờ đây, bạn có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái khi cạo râu mà không lo tổn hại làn da. Hãy dùng AquaTouch với kem hoặc bọt cạo râu để tốt cho da hơn. Đầu bịt Aquatec đảm bảo cạo râu ướt sảng khoái và an toàn. Hoặc bạn cũng có thể cạo râu khô cho nhanh và tiện lợi.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 1.290.000 đ

    Shaver series 3000 Máy cạo râu Khô & Ướt

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    Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái

    • Đầu cạo CloseCut
    • Khô & Ướt
    Aquatec: sảng khoái khi cạo râu ướt với bọt cạo râu hoặc cạo râu khô dễ dàng

    Aquatec: sảng khoái khi cạo râu ướt với bọt cạo râu hoặc cạo râu khô dễ dàng

    Đầu bịt Aquatec trên máy cạo râu giúp cho máy có khả năng chống thấm nước 100%. Dùng máy cạo râu trong khi tắm cùng với kem hoặc bọt cạo râu ưa thích của bạn giúp bảo vệ da tốt hơn. Một cách tự nhiên, bạn cũng có thể cạo râu khô để thuận tiện. Sau khi cạo xong, bạn chỉ cần bật đầu cạo lên và rửa dưới vòi nước để làm sạch máy cạo râu một cách dễ dàng.

    Lưới cắt CloseCut lướt nhẹ nhàng để cắt sát êm ái.

    Lưới cắt CloseCut lướt nhẹ nhàng để cắt sát êm ái.

    Lưỡi cắt CloseCut có các góc tròn, lướt nhẹ nhàng trên da để có thể cạo râu sát mà vẫn thoải mái.

    Lưỡi dao hoạt động ổn định tới 2 năm.

    Lưỡi dao hoạt động ổn định tới 2 năm.

    Để có hiệu suất tối ưu, hãy thay các đầu cạo 2 năm một lần.

    Sạc 10 giờ sẽ sử dung không dây được hơn 30 phút.

    Sạc 10 giờ sẽ sử dung không dây được hơn 30 phút.

    Sử dụng không dây tiện lợi. Cho bạn 30+ phút sử dụng không dây. Sạc đầy trong 10 giờ.

    Tay cầm tiện dụng để điều khiển tốt và chính xác hơn.

    Tay cầm tiện dụng để điều khiển tốt và chính xác hơn.

    Tay cầm máy cạo râu có vị trí nắm tiện dụng với vỏ chống trượt, bảo đảm điều khiển tốt để cạo chính xác hơn.

    Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu và lưỡi cắt có thể thay thế.

    Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu và lưỡi cắt có thể thay thế.

    Tất cả các máy cạo râu của chúng tôi đều có chế độ bảo hành toàn cầu 2 năm và có thể tự điều chỉnh để phù hợp với mọi mức điện áp.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Kiểu pin
      Lithium-ion
      Điện áp tự động
      100-240 V
      Nguồn chờ
      < 0,25  W
      Tiêu hao điện tối đa
      2.0  W

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm dễ dàng thuận tiện
      Hoàn thiện
      Nhựa trơn
      Màu sắc
      Đen & Trắng

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành 2 năm
      Các đầu thay thế
      Thay thế 2 năm một lần bằng HQ56

    • Hiệu suất cạo râu

      Hệ thống cạo râu
      Hệ thống lưỡi cạo CloseCut
      SkinComfort
      Aquatec Khô & Ướt

    • Dễ sử dụng

      Màn hình
      Chỉ báo 1 LED
      Vệ sinh
      Hoàn toàn không thấm nước
      Khô và ướt
      Vận hành
      • Pin sạc
      • Sử dụng không dây
      Thời gian cạo râu
      30+ phút, lên đến 10 lần cạo
      Thời gian sạc
      10 giờ
      Chỉ báo trên màn hình
      • Pin yếu
      • Sạc điện

    Badge-D2C

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