AT610/14
Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái
Giờ đây, bạn có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái khi cạo râu mà không lo tổn hại làn da. Hãy dùng AquaTouch với kem hoặc bọt cạo râu để tốt cho da hơn. Đầu bịt Aquatec đảm bảo cạo râu ướt sảng khoái và an toàn. Hoặc bạn cũng có thể cạo râu khô cho nhanh và tiện lợi.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu bịt Aquatec trên máy cạo râu giúp cho máy có khả năng chống thấm nước 100%. Dùng máy cạo râu trong khi tắm cùng với kem hoặc bọt cạo râu ưa thích của bạn giúp bảo vệ da tốt hơn. Một cách tự nhiên, bạn cũng có thể cạo râu khô để thuận tiện. Sau khi cạo xong, bạn chỉ cần bật đầu cạo lên và rửa dưới vòi nước để làm sạch máy cạo râu một cách dễ dàng.
Lưỡi cắt CloseCut có các góc tròn, lướt nhẹ nhàng trên da để có thể cạo râu sát mà vẫn thoải mái.
Để có hiệu suất tối ưu, hãy thay các đầu cạo 2 năm một lần.
Sử dụng không dây tiện lợi. Cho bạn 30+ phút sử dụng không dây. Sạc đầy trong 10 giờ.
Tay cầm máy cạo râu có vị trí nắm tiện dụng với vỏ chống trượt, bảo đảm điều khiển tốt để cạo chính xác hơn.
Tất cả các máy cạo râu của chúng tôi đều có chế độ bảo hành toàn cầu 2 năm và có thể tự điều chỉnh để phù hợp với mọi mức điện áp.
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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