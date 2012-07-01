Cáp micro USB tích hợp để sạc pin cho bất kỳ thiết bị USB nào

Thật khó khi phải rút phích cắm điện hoàn toàn - và giờ đây bạn không phải như vậy nữa. Tìm bộ sạc cho một chiếc điện thoại di động hoặc thiết bị khác khi ở bên ngoài có thể là điều phiền toái, vì vậy thiết bị tích hợp cổng micro-USB tiện lợi, điều này có nghĩa là bạn luôn có đủ nguồn điện để nghe nhạc và xem phim, tất cả chỉ là một chút thảnh thơi cho bạn. Thật tuyệt vời khi có một hệ thống dự phòng trong trường hợp hết pin. Hãy tận dụng ưu điểm của nguồn điện được sạc bằng động lực của thiết bị để duy trì nguồn điện và kết nối.