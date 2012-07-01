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  • Người bạn đồng hành hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời Người bạn đồng hành hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời Người bạn đồng hành hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời

    Radio bỏ túi

    AE1120/00

    Người bạn đồng hành hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời

    Radio bỏ túi AE1120/00 của Philips được thiết kế để sử dụng ngoài trời. Do chạy bằng động lực, máy không cần tới pin và được tích hợp còi để gây chú ý và bộ sạc USB để giúp thiết bị được sạc đầy và giữ được kết nối.

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    Radio bỏ túi

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    Người bạn đồng hành hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời

    với chiếc radio bỏ túi này

    • Dò sóng FM/MW, Analog
    • Cổng Micro USB để sạc
    • Đèn pin
    • Tự cấp nguồn/ Chạy bằng pin
    Phát điện bằng động lực giúp sạc pin dễ dàng

    Phát điện bằng động lực giúp sạc pin dễ dàng

    Khai thác nguồn điện của riêng bạn với nguồn điện được sinh ra bằng động lực, mang tính đổi mới của thiết bị - một giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho các thiết bị chạy bằng pin. Cung cấp nguồn điện cho radio, đèn pin hoặc sạc pin cho điện thoại hoặc các thiết bị khác là một cách dễ sử dụng để duy trì trạng thái được sạc điện.

    Đèn pin tích hợp để chiếu sáng các hoạt động ban đêm

    Đèn pin tích hợp để chiếu sáng các hoạt động ban đêm

    Đừng tự giam mình trong bóng tối. Với đèn pin tích hợp, thiết bị giúp duy trì hoạt động sau khi mặt trời lặn. Thiết bị này loại bỏ rủi ro của các hoạt động ban đêm không được chiếu sáng đầy đủ và có thể là thiết bị duy nhất khi bị mất điện. Khả năng phát điện bằng động lực duy trì trạng thái sạc điện tự động cho thiết bị và loại bỏ các mối lo về việc hết pin.

    Còi tích hợp giữ an toàn cho bạn

    Còi tích hợp giữ an toàn cho bạn

    Giữ an toàn thường có nghĩa là có thể định vị. Còi tích hợp của thiết bị thu hút sự chú ý, có nghĩa là sự trợ giúp không bao giờ quá xa. Được cấp điện bằng động lực để tránh những vấn đề với pin, còi là phần bổ sung được thiết kế để giúp cho bạn không phải bận tâm lo lắng và giữ cho sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu.

    Loa tích hợp để thưởng thức radio to với âm thanh tốt.

    Loa tích hợp để thưởng thức radio to với âm thanh tốt.

    Loa cho chất lượng âm thanh tốt giúp mang lại nhiều thú vị hơn.

    Bộ dò sóng FM/MW để thưởng thức radio

    Bộ dò sóng FM/MW để thưởng thức radio

    Bộ dò sóng stereo FM/MW (AM)

    Cáp micro USB tích hợp để sạc pin cho bất kỳ thiết bị USB nào

    Thật khó khi phải rút phích cắm điện hoàn toàn - và giờ đây bạn không phải như vậy nữa. Tìm bộ sạc cho một chiếc điện thoại di động hoặc thiết bị khác khi ở bên ngoài có thể là điều phiền toái, vì vậy thiết bị tích hợp cổng micro-USB tiện lợi, điều này có nghĩa là bạn luôn có đủ nguồn điện để nghe nhạc và xem phim, tất cả chỉ là một chút thảnh thơi cho bạn. Thật tuyệt vời khi có một hệ thống dự phòng trong trường hợp hết pin. Hãy tận dụng ưu điểm của nguồn điện được sạc bằng động lực của thiết bị để duy trì nguồn điện và kết nối.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Công suất đầu ra
      300 mW RMS
      Điều khiển âm lượng
      xoay (tương đồng)

    • Loa

      Số lượng loa tích hợp
      1

    • Khả năng kết nối

      Micro USB
      để sạc pin DC
      Cáp micro USB
      để sạc pin cho điện thoại di động

    • Bộ dò sóng/Thu/Truyền

      Ăng-ten
      Cần
      Dải tần số của bộ dò
      • FM
      • MW

    • Tiện lợi

      Đèn pin
      Điện động lực
      Còi

    • Công suất

      Kiểu pin
      AAA
      Điện áp pin
      1.5  V
      Số lượng pin
      3
      Điện áp DC đầu vào
      5  V

    • Phụ kiện

      Khác
      • Hướng dẫn sử dụng nhanh
      • Hướng dẫn sử dụng
      Bảo hành
      Chứng chỉ bảo hành

    • Kích thước

      Kích thước sản phẩm (RxSxC)
      120 x 47 x 76 mm
      Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói
      0,32  kg
      Kích thước đóng gói (RxSxC)
      130 x 59 x 84 mm
      Khối lượng sản phẩm
      0,26  kg

    Badge-D2C

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