AE1120/00
Người bạn đồng hành hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời
Radio bỏ túi AE1120/00 của Philips được thiết kế để sử dụng ngoài trời. Do chạy bằng động lực, máy không cần tới pin và được tích hợp còi để gây chú ý và bộ sạc USB để giúp thiết bị được sạc đầy và giữ được kết nối.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Khai thác nguồn điện của riêng bạn với nguồn điện được sinh ra bằng động lực, mang tính đổi mới của thiết bị - một giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho các thiết bị chạy bằng pin. Cung cấp nguồn điện cho radio, đèn pin hoặc sạc pin cho điện thoại hoặc các thiết bị khác là một cách dễ sử dụng để duy trì trạng thái được sạc điện.
Đừng tự giam mình trong bóng tối. Với đèn pin tích hợp, thiết bị giúp duy trì hoạt động sau khi mặt trời lặn. Thiết bị này loại bỏ rủi ro của các hoạt động ban đêm không được chiếu sáng đầy đủ và có thể là thiết bị duy nhất khi bị mất điện. Khả năng phát điện bằng động lực duy trì trạng thái sạc điện tự động cho thiết bị và loại bỏ các mối lo về việc hết pin.
Giữ an toàn thường có nghĩa là có thể định vị. Còi tích hợp của thiết bị thu hút sự chú ý, có nghĩa là sự trợ giúp không bao giờ quá xa. Được cấp điện bằng động lực để tránh những vấn đề với pin, còi là phần bổ sung được thiết kế để giúp cho bạn không phải bận tâm lo lắng và giữ cho sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu.
Loa cho chất lượng âm thanh tốt giúp mang lại nhiều thú vị hơn.
Bộ dò sóng stereo FM/MW (AM)
Thật khó khi phải rút phích cắm điện hoàn toàn - và giờ đây bạn không phải như vậy nữa. Tìm bộ sạc cho một chiếc điện thoại di động hoặc thiết bị khác khi ở bên ngoài có thể là điều phiền toái, vì vậy thiết bị tích hợp cổng micro-USB tiện lợi, điều này có nghĩa là bạn luôn có đủ nguồn điện để nghe nhạc và xem phim, tất cả chỉ là một chút thảnh thơi cho bạn. Thật tuyệt vời khi có một hệ thống dự phòng trong trường hợp hết pin. Hãy tận dụng ưu điểm của nguồn điện được sạc bằng động lực của thiết bị để duy trì nguồn điện và kết nối.
Âm thanh
Loa
Khả năng kết nối
Bộ dò sóng/Thu/Truyền
Tiện lợi
Công suất
Phụ kiện
Kích thước
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