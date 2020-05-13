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Nước tinh khiết ở nhiều nhiệt độ khác nhau
Với công nghệ đun nóng tức thì, máy rót nước này có thể cung cấp nước uống ở nhiều mốc nhiệt độ và lượng nước khác nhau chỉ trong vài giây. Hệ thống lọc RO tất cả trong một và đèn LED UV đảm bảo nước sạch bằng cách loại bỏ vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, thuốc trừ sâu và clo.Xem tất cả lợi ích
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Hệ thống lọc RO tất cả trong một AquaShield cải tiến có thể loại bỏ hiệu quả các kim loại nặng (Pb >99,9%*), vi khuẩn (>99,999%*), vi rút (>99,999%*), thuốc trừ sâu (>99,9%*), clo tồn dư (>99,9%*) và giảm hiệu quả độ cứng của nước lên tới 95% để ngăn tích tụ cặn vôi, đảm bảo mang đến cho bạn nước uống sạch và ngon lành.
Đèn LED UV được gắn sẵn trong ngăn chứa nước đã lọc sẽ tự động vận hành theo tần suất mỗi giờ, loại bỏ 99,9% vi khuẩn để tránh gây ô nhiễm thứ cấp.
Với công nghệ đun nóng tức thì tiên tiến, máy rót nước cung cấp nước nóng ở các nhiệt độ khác nhau chỉ trong vòng vài giây.
Bạn có thể chọn lưu lượng 150ml, 210ml, 300ml, 500ml hoặc liên tục để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
Hệ thống CleanSmart tự động ghi nhớ khối lượng nước đã được lọc và nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc, nhờ vậy bạn và gia đình sẽ luôn có nước sạch để uống mỗi ngày.
Vào mùa đông, khi nhiệt độ nước đầu vào thấp hơn 10 độ C, nước đầu ra sẽ ở nhiệt độ 25 độ C khi bạn nhấn giữ nút nước ở nhiệt độ môi trường trong 3 giây.
Máy sẽ tự động nhắc bạn khi sắp hết nước nhằm phòng tránh bỏng khô và đảm bảo an toàn cho bạn.
Nhiệt độ theo thời gian thực của dòng nước đầu ra được hiển thị trên màn hình để cảnh báo nước nóng giúp bạn tránh bị bỏng.
Khi nhiệt độ nước đầu ra cao hơn 45 độ C, khóa trẻ em sẽ tự động được kích hoạt để phòng tránh thao tác sai hoặc bỏng
Có 4 mức nhiệt độ: nhiệt độ phòng, 45 độ C, 85 độ C và 95 độ C. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng pha sữa bột trẻ em, trà hoặc cà phê vào mọi lúc.
Hiệu suất lọc
Thông số thiết bị lọc
Điều kiện đối với nước đầu vào
Thông số chung
Công suất
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