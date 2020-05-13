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  • Nước tinh khiết ở nhiều nhiệt độ khác nhau Nước tinh khiết ở nhiều nhiệt độ khác nhau Nước tinh khiết ở nhiều nhiệt độ khác nhau

    Máy lọc nước RO để bàn

    ADD6910/74

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    Nước tinh khiết ở nhiều nhiệt độ khác nhau

    Với công nghệ đun nóng tức thì, máy rót nước này có thể cung cấp nước uống ở nhiều mốc nhiệt độ và lượng nước khác nhau chỉ trong vài giây. Hệ thống lọc RO tất cả trong một và đèn LED UV đảm bảo nước sạch bằng cách loại bỏ vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, thuốc trừ sâu và clo.

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    Máy lọc nước RO để bàn

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    Nước tinh khiết ở nhiều nhiệt độ khác nhau

    Với hệ thống lọc RO và công nghệ đun nóng tức thì

    • Thẩm thấu ngược (RO)
    • Nước nóng và nước ở nhiệt độ môi trường
    • Đặt trên mặt bàn

    Loại bỏ các tạp chất siêu nhỏ cỡ 0,0001um trong nước

    Hệ thống lọc RO tất cả trong một AquaShield cải tiến có thể loại bỏ hiệu quả các kim loại nặng (Pb >99,9%*), vi khuẩn (>99,999%*), vi rút (>99,999%*), thuốc trừ sâu (>99,9%*), clo tồn dư (>99,9%*) và giảm hiệu quả độ cứng của nước lên tới 95% để ngăn tích tụ cặn vôi, đảm bảo mang đến cho bạn nước uống sạch và ngon lành.

    Tự động tiệt trùng ngăn chứa nước bằng đèn LED UV

    Đèn LED UV được gắn sẵn trong ngăn chứa nước đã lọc sẽ tự động vận hành theo tần suất mỗi giờ, loại bỏ 99,9% vi khuẩn để tránh gây ô nhiễm thứ cấp.

    Cung cấp nước ngay tức thì ở các nhiệt độ khác nhau

    Với công nghệ đun nóng tức thì tiên tiến, máy rót nước cung cấp nước nóng ở các nhiệt độ khác nhau chỉ trong vòng vài giây.

    4 thể tích được kiểm soát và lưu lượng liên tục

    Bạn có thể chọn lưu lượng 150ml, 210ml, 300ml, 500ml hoặc liên tục để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

    Hệ thống ClearSmart nhắc nhở bạn thay thế bộ lọc kịp thời

    Hệ thống CleanSmart tự động ghi nhớ khối lượng nước đã được lọc và nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc, nhờ vậy bạn và gia đình sẽ luôn có nước sạch để uống mỗi ngày.

    Chế độ mùa đông cung cấp nước ấm theo yêu cầu

    Vào mùa đông, khi nhiệt độ nước đầu vào thấp hơn 10 độ C, nước đầu ra sẽ ở nhiệt độ 25 độ C khi bạn nhấn giữ nút nước ở nhiệt độ môi trường trong 3 giây.

    Nhắc nhở sắp hết nước tự động

    Máy sẽ tự động nhắc bạn khi sắp hết nước nhằm phòng tránh bỏng khô và đảm bảo an toàn cho bạn.

    Màn hình hiển thị nhiệt độ nước theo thời gian thực

    Nhiệt độ theo thời gian thực của dòng nước đầu ra được hiển thị trên màn hình để cảnh báo nước nóng giúp bạn tránh bị bỏng.

    Khóa trẻ em phòng tránh thao tác sai hoặc bỏng

    Khi nhiệt độ nước đầu ra cao hơn 45 độ C, khóa trẻ em sẽ tự động được kích hoạt để phòng tránh thao tác sai hoặc bỏng

    4 nhiệt độ nước cho bạn lựa chọn

    Có 4 mức nhiệt độ: nhiệt độ phòng, 45 độ C, 85 độ C và 95 độ C. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng pha sữa bột trẻ em, trà hoặc cà phê vào mọi lúc.

    Thông số kỹ thuật

    • Hiệu suất lọc

      Loại bỏ vi rút
      lên tới 99,999%
      Giảm clo
      lên tới 99,9%
      Loại bỏ vi khuẩn
      lên tới 99,999%
      Loại bỏ kim loại nặng
      lên tới 99,9%
      Giảm độ cứng của nước
      Loại bỏ thuốc trừ sâu
      lên tới 99,9%
      Giảm Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)

    • Thông số thiết bị lọc

      Thể tích lọc
      2000 lít
      Mô-đun lọc thay thế
      ADD550
      Độ chính xác của thiết bị lọc
      RO:0.0001um
      Thông số RO
      50 gallon

    • Điều kiện đối với nước đầu vào

      Áp suất nước đầu vào
      0-0,6  Barơ(đơn vị áp suất)
      Chất lượng nước đầu vào
      Nước máy đô thị
      Nhiệt độ nước đầu vào
      5-38  °C

    • Thông số chung

      Tốc độ dòng nước định mức
      0,13 l/phút
      Kích thước sản phẩm
      232*250*424mm  mm
      Dung tích ngăn chứa nước
      4 lít

    • Công suất

      Nguồn điện
      220V/50Hz
      Công suất định mức
      2200 W

    Badge-D2C

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    • *Dựa trên kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm và chứng nhận quốc tế SGS trong các điều kiện phòng thí nghiệm.
    • *Dựa trên kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm và chứng nhận quốc tế BV trong các điều kiện phòng thí nghiệm.
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