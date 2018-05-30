Xenon X-tremeVision plus cho hiệu suất vượt trội

Đèn Xenon X-tremeVision plus được sản xuất bằng công nghệ Xenon của Philips để đạt được hiệu suất tối ưu. Bằng cách tạo ra chùm tia sáng dài hơn và tầm nhìn rõ hơn tới 150%, đèn X-tremeVision plus giúp bạn quan sát trước được các chướng ngại vật trên đường và phản ứng tốt hơn. Và khi tầm nhìn xung quanh được cải thiện, bạn sẽ nhận biết được nguy hiểm sớm hơn, ví dụ như người đi bộ hai bên đường hay góc giao nhau giữa các con hẽm. Các bóng đèn pha này cho hiệu quả chiếu sáng chất lượng cao trên mọi cung đường, đáp ứng nhu cầu của những người lái xe khắt khe nhất và những điều kiện lái xe khó khăn nhất.