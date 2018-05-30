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  • Ánh đèn sáng hơn giúp bạn an tâm hơn khi lái xe Ánh đèn sáng hơn giúp bạn an tâm hơn khi lái xe Ánh đèn sáng hơn giúp bạn an tâm hơn khi lái xe

    Xenon X-tremeVision gen2 Bóng đèn pha

    85415XV2C1

    Ánh đèn sáng hơn giúp bạn an tâm hơn khi lái xe

    Với chùm tia sáng mạnh mẽ, X-tremeVision gen2 là sản phẩm phát triển mới nhất trong công nghệ xenon. Hiệu suất ánh sáng vượt trội cho bạn trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái hơn.

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    Xenon X-tremeVision gen2 Bóng đèn pha

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    Ánh đèn sáng hơn giúp bạn an tâm hơn khi lái xe

    Thấy rõ mọi chướng ngại vật trên đường

    • Loại đèn: D1S
    • 85 V, 35 W
    • Số lượng: 1 bóng đèn
    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn, nâng trải nghiệm lái xe của bạn lên một tầm cao mới, bất chấp mọi điều kiện.

    Quan sát tốt hơn để lái xe an toàn và thoải mái

    Ánh sáng là một phần quan trọng của việc lái xe. Bạn có thể phòng tránh được tai nạn chỉ bằng một cách đơn giản là sử dụng bóng đèn chất lượng cao. Bóng đèn Xenon X-tremeVision gen 2 cải thiện tầm nhìn, nhờ vậy bạn có thể nhận biết các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn, phản ứng nhanh hơn trước mọi nguy hiểm. Thành phần quang phổ của bóng đèn này được điều chỉnh thích hợp với độ nhạy màu tự nhiên của mắt. Cùng với nhiệt độ màu là 4800 K, đèn pha của chúng tôi tạo ra ánh sáng an toàn với mắt người lái/người đối điện, mang đến trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái hơn vào ban đêm.

    Công nghệ Xenon HID đổi mới do Philips phát minh

    Đèn Xenon HID (Phóng điện cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon trên ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống.

    Chiếu sáng mặt đường phía trước đầu xe chính xác

    Bên cạnh hiệu suất cao, độ chính xác quang học tốt, v.v., bóng đèn Xenon X-tremeVision plus còn sử dụng công nghệ chiếu sáng hình cung chính xác nhất được căn chỉnh ở mức 150-350µm. Việc này có nghĩa là bóng đèn sẽ chiếu sáng trên những đoạn đường cần quan sát nhất, mà không làm lóa mắt người lưu thông đối diện.

    Xenon X-tremeVision plus cho hiệu suất vượt trội

    Đèn Xenon X-tremeVision plus được sản xuất bằng công nghệ Xenon của Philips để đạt được hiệu suất tối ưu. Bằng cách tạo ra chùm tia sáng dài hơn và tầm nhìn rõ hơn tới 150%, đèn X-tremeVision plus giúp bạn quan sát trước được các chướng ngại vật trên đường và phản ứng tốt hơn. Và khi tầm nhìn xung quanh được cải thiện, bạn sẽ nhận biết được nguy hiểm sớm hơn, ví dụ như người đi bộ hai bên đường hay góc giao nhau giữa các con hẽm. Các bóng đèn pha này cho hiệu quả chiếu sáng chất lượng cao trên mọi cung đường, đáp ứng nhu cầu của những người lái xe khắt khe nhất và những điều kiện lái xe khó khăn nhất.

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.

    Bóng đèn xe hơi của Philips đã giành được rất nhiều giải thưởng

    Thiết kế cải tiến, chất lượng cao, bóng đèn xe hơi của chúng tôi đã giành được rất nhiều giải thưởng và được công nhận bởi các chuyên gia hàng đầu về ô tô trong nhiều năm liền.

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.

    Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

    Tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác nhận ECE

    Các sản phẩm và dịch vụ ô tô của Philips được đánh giá là tốt nhất trong ngành trên thị trường phụ tùng ô tô OEM và aftermarket. Được sản xuất từ các thành phần chất lượng cao và kiểm tra theo các thông số kỹ thuật cao nhất, sản phẩm của chúng tôi được thiết kế nhằm tăng tối đa trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái của khách hàng. Toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi đều đã được kiểm tra và kiểm soát kỹ càng, đã được chứng nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các yêu cầu ECE cao nhất. Nói đơn giản thì đây chính là chất lượng mà bạn có thể tin tưởng.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Nhiều ánh sáng hơn
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Tạo ra nhiều ánh sáng hơn

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      PK32d-2
      Chủng loại và màu sắc
      D1S X-tremeVision
      Xác thực ECE
      Dãy sản phẩm
      Xenon X-tremeVision gen2
      Công nghệ
      Xenon
      Loại bóng
      D1S

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      2500 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      3200 ±450  lm
      Nhiệt độ màu
      Lên đến 4800 K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      35  W
      Điện áp
      85  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      85415XV2C1
      Mã đặt hàng
      37701933

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      C1
      EAN1
      8727900377019
      EAN3
      8727900377026

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      83  g
      Chiều dài
      5  cm
      Chiều rộng
      5  cm
      Chiều cao
      9  cm
      Số lượng gói
      1
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      2

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      11  cm
      Chiều rộng
      10  cm
      Chiều cao
      6  cm

    Badge-D2C

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