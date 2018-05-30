Tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác nhận ECE

Các sản phẩm và dịch vụ ô tô của Philips được đánh giá là tốt nhất trong ngành trên thị trường phụ tùng ô tô OEM và aftermarket. Được sản xuất từ các thành phần chất lượng cao và kiểm tra theo các thông số kỹ thuật cao nhất, sản phẩm của chúng tôi được thiết kế nhằm tăng tối đa trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái của khách hàng. Toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi đều đã được kiểm tra và kiểm soát kỹ càng, đã được chứng nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các yêu cầu ECE cao nhất. Nói đơn giản thì đây chính là chất lượng mà bạn có thể tin tưởng.