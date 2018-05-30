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Ánh đèn sáng hơn giúp bạn an tâm hơn khi lái xe
Với chùm tia sáng mạnh mẽ, X-tremeVision gen2 là sản phẩm phát triển mới nhất trong công nghệ xenon. Hiệu suất ánh sáng vượt trội cho bạn trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái hơn.Xem tất cả lợi ích
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Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn, nâng trải nghiệm lái xe của bạn lên một tầm cao mới, bất chấp mọi điều kiện.
Ánh sáng là một phần quan trọng của việc lái xe. Bạn có thể phòng tránh được tai nạn chỉ bằng một cách đơn giản là sử dụng bóng đèn chất lượng cao. Bóng đèn Xenon X-tremeVision gen 2 cải thiện tầm nhìn, nhờ vậy bạn có thể nhận biết các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn, phản ứng nhanh hơn trước mọi nguy hiểm. Thành phần quang phổ của bóng đèn này được điều chỉnh thích hợp với độ nhạy màu tự nhiên của mắt. Cùng với nhiệt độ màu là 4800 K, đèn pha của chúng tôi tạo ra ánh sáng an toàn với mắt người lái/người đối điện, mang đến trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái hơn vào ban đêm.
Đèn Xenon HID (Phóng điện cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon trên ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống.
Các sản phẩm và dịch vụ ô tô của Philips được đánh giá là tốt nhất trong ngành trên thị trường phụ tùng ô tô OEM và aftermarket. Được sản xuất từ các thành phần chất lượng cao và kiểm tra theo các thông số kỹ thuật cao nhất, sản phẩm của chúng tôi được thiết kế nhằm tăng tối đa trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái của khách hàng. Toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi đều đã được kiểm tra và kiểm soát kỹ càng, đã được chứng nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các yêu cầu ECE cao nhất. Nói đơn giản thì đây chính là chất lượng mà bạn có thể tin tưởng.
Thiết kế cải tiến, chất lượng cao, bóng đèn xe hơi của chúng tôi đã giành được rất nhiều giải thưởng và được công nhận bởi các chuyên gia hàng đầu về ô tô trong nhiều năm liền.
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
Bên cạnh hiệu suất cao, độ chính xác quang học tốt, v.v., bóng đèn Xenon X-tremeVision plus còn sử dụng công nghệ chiếu sáng hình cung chính xác nhất được căn chỉnh ở mức 150-350µm. Việc này có nghĩa là bóng đèn sẽ chiếu sáng trên những đoạn đường cần quan sát nhất, mà không làm lóa mắt người lưu thông đối diện.
Đèn Xenon X-tremeVision plus được sản xuất bằng công nghệ Xenon của Philips để đạt được hiệu suất tối ưu. Bằng cách tạo ra chùm tia sáng dài hơn và tầm nhìn rõ hơn tới 150%, đèn X-tremeVision plus giúp bạn quan sát trước được các chướng ngại vật trên đường và phản ứng tốt hơn. Và khi tầm nhìn xung quanh được cải thiện, bạn sẽ nhận biết được nguy hiểm sớm hơn, ví dụ như người đi bộ hai bên đường hay góc giao nhau giữa các con hẽm. Các bóng đèn pha này cho hiệu quả chiếu sáng chất lượng cao trên mọi cung đường, đáp ứng nhu cầu của những người lái xe khắt khe nhất và những điều kiện lái xe khó khăn nhất.
Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.
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