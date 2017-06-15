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    Ultinon HID 6000K Bóng đèn pha

    85126WXX2

    Lái xe phong cách

    Philips Ultinon HID (WX) là bóng đèn Xenon HID ánh sáng trắng 6000 K cải thiện phong cách của bạn trên đường đi

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    Ultinon HID 6000K Bóng đèn pha

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    Lái xe phong cách

    Nâng cấp tức thời lên ánh sáng trắng nhấp nháy 6000 K

    • Loại đèn: D2R
    • Hộp gồm 2 bóng đèn
    • 85 V, 35 W
    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

    Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha

    Ultinon HID (WX) là phiên bản nâng cấp cho đèn pha Xenon của bạn

    Đèn Philips Ultinon HID (WX) được thiết kế dành cho những người lái xe muốn có hiệu ứng phong cách ấn tượng cho xe của họ. Ánh sáng trắng rực rỡ 6000 K giúp xe của bạn thật sự nổi bật giữa những chiếc xe khác.

    Ánh sáng mạnh mẽ từ bóng đèn Xenon HID cung cấp sự an toàn tối đa

    Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi* để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon HID tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống. *so với bóng đèn halogen chuẩn

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao

    Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Ánh sáng trắng hơn
      Điểm vượt trội sản phẩm
      6000 K

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      P32d-3
      Chủng loại và màu sắc
      D2R WX
      Xác thực ECE
      Không
      Dấu ECE
      Không áp dụng
      Dãy sản phẩm
      • Ultinon HID - WX
      • Ultinon HID (WX)
      • Ultinon HID 6000K
      Công nghệ
      Xenon
      Loại bóng
      D2R

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      B3/Tc = 1000/1500

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Độ sáng
      2100 ±250  lm
      Nhiệt độ màu
      5800  K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      35  W
      Điện áp
      85  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mã đặt hàng
      37346228

    • Dữ liệu đóng gói

      Đóng gói
      X2
      EAN1
      8727900373462
      EAN3
      8727900373479

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều rộng
      16  cm
      Chiều cao
      7  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      20.64  g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      108  g
      Chiều dài
      12,5  cm
      Số lượng gói / MOQ
      10

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      35  cm
      Chiều rộng
      17.5  cm
      Chiều cao
      14  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      1.15  kg

    Badge-D2C

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