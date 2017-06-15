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Cảm giác an tâm, lái xe an toàn
Philips Xenon Standard dùng để thay thế cho đèn bị cháy hỏng. Loại đèn này có cùng chất lượng và hiệu suất như bóng đèn được trang bị chính hãngXem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Philips Xenon Standard cung cấp hiệu suất ánh sáng chất lượng chính hãng cho xe hơi mới. Chất lượng của bóng đèn được mọi nhà sản xuất xe hơi lớn chứng thực.
Philips Automotive chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thị trường Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng cũng như phụ tùng không chính hãng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao và kiểm tra theo những tiêu chuẩn cao nhất để tối đa hóa độ an toàn và lái xe thoải mái của khách hàng chúng tôi. Toàn bộ quy trình sản xuất được thử nghiệm, kiểm soát tỉ mỉ và được xác nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các tiêu chuẩn ECE cao nhất.
Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn
Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha
Đèn của chúng tôi thường được trao thưởng bởi những chuyên gia về ô tô.
Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi* để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon HID tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống. *so với bóng đèn halogen chuẩn
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại - Philips đã phát minh ra công nghệ Xenon HID. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ.
Mô tả sản phẩm
Tuổi thọ
Đặc điểm chiếu sáng
Đặc tính điện tử
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