    Signage Solutions Màn hình D-Line

    75BDL4511D/00

    Một hình ảnh hơn cả vạn lời nói

    Thu hút sự chú ý của khách hàng với màn hình chuyên dụng hiệu suất cao 4K UHD D-Line của Philips. Hình ảnh rõ nét, màu sắc trung thực, độ tương phản cao. Ngoài ra, còn có thể dễ dàng hiển thị nội dung quảng cáo từ nhiều nguồn trên cùng một màn hình.

    Signage Solutions Màn hình D-Line

    Một hình ảnh hơn cả vạn lời nói

    Nhanh chóng, thông minh, hoạt động 24/7.

    • 75"
    • UHD (3840 x 2160)
    • 500cd/m²
    Vận hành, theo dõi và bảo dưỡng với CMND & Control

    Vận hành, theo dõi và bảo dưỡng với CMND & Control

    Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình của bạn qua một kết nối mạng LAN cục bộ. Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều khiển ngõ vào và theo dõi trạng thái hiển thị.

    FailOver đảm bảo phát nội dung liên tục

    FailOver đảm bảo phát nội dung liên tục

    Từ phòng chờ đến phòng họp, không bao giờ hiển thị màn hình trống. FailOver cho phép Màn hình chuyên dụng của Philips tự động chuyển đổi giữa các đầu vào chính và phụ nhằm đảm bảo nội dung vẫn tiếp tục phát ngay cả khi nguồn chính bị ngắt. Chỉ cần thiết lập danh sách các đầu vào thay thế để đảm bảo màn hình luôn phát nội dung.

    SmartPower giúp tiết kiệm năng lượng

    SmartPower giúp tiết kiệm năng lượng

    Cường độ ánh sáng nền có thể được điều khiển và thiết lập từ trước bởi hệ thống nhằm làm giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 50%, tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng.

    Lên lịch những gì bạn muốn khi cần thiết với SmartPlayer

    Lên lịch những gì bạn muốn khi cần thiết với SmartPlayer

    Biến USB của bạn thành thiết bị biển hiệu kỹ thuật số có hiệu quả về mặt chi phí thực sự này. Chỉ cần lưu nội dung (video, âm thanh, hình ảnh) vào USB và cắm vào màn hình của bạn. Tạo ra danh sách phát và lên lịch nội dung của bạn thông qua menu trên màn hình và thưởng thức danh sách phát được tạo cho riêng bản thân bạn mọi lúc, mọi nơi.

    Màn hình hiển thị góc nhìn rộng ADS

    Xem từ mọi góc độ với công nghệ góc nhìn rộng ADS. Advanced Super Dimension Switch mang lại khả năng xử lý hình ảnh trên màn hình nhanh hơn để chuyển tiếp nội dung mượt mà hơn, độ chính xác hình ảnh vượt trội và khả năng tái tạo màu sắc vượt trội với góc nhìn 180 độ.

    Khe cắm OPS tùy chọn

    Open Pluggable Specification (OPS) là một khe cắm tiêu chuẩn công nghiệp, cho phép bạn gắn thêm trình phát đa phương tiện tương thích OPS. Điều này cho phép bạn nâng cấp hoặc thay đổi phần cứng bất cứ khi nào cần. Việc biến màn hình của bạn thành giải pháp biển báo kỹ thuật số tất cả trong một giờ đây đã trở nên đơn giản và hiện đại hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      189.3  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      74.5  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      3840 x 2160
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,4296 x 0,429 6 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Độ sáng
      500  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỷ
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1200:1
      Tỉ lệ tương phản động
      500,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Công nghệ bảng
      ADS
      Khói mù
      25%

    • Khả năng kết nối

      Đầu ra âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Đầu vào video
      • Display Port1,2 (1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2,0 (3)
      • USB 2.0 (2)
      Đầu vào âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Các kết nối khác
      OPS
      Đầu ra video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (1)
      Điều khiển ngoài
      • Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm
      • RJ45
      • Giắc RS232C (trong/ngoài) 2,5 mm

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Ngang (24/7)
      • Dọc (24/7)
      Chức năng tiết kiệm màn hình
      Dịch chuyển điểm ảnh, ánh sáng thấp
      Điều khiển bàn phím
      • Ẩn
      • Có thể khóa
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Chức năng tiết kiệm năng lượng
      Smart Power
      Điều khiển mạng
      • RS232
      • RJ45

    • Âm thanh

      Loa tích hợp
      2 loa 10W RMS

    • Công suất

      Mạng lưới điện
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Tiêu thụ (Điển hình)
      185  W
      Mức tiêu thụ (Tối đa)
      345 W
      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <0,5 W
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      Định dạng video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60Hz

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      1683,5  mm
      Khối lượng sản phẩm
      35,9  kg
      Chiều cao cả bộ
      961,7  mm
      Chiều sâu cả bộ
      69,5 (@Giá treo tường)/ 91,8 (@Tay cầm)  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      66,28  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      37.86  inch
      Gắn tường
      600 (Ngang) x 400 (Dọc) mm, M8
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      2.74 inch(wall mount)/3.61 (@Handle)  inch
      Độ rộng đường viền
      14,9 mm (Kể cả khung viền)
      Trọng lượng sản phẩm (lb)
      79,15  lb

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  giờ
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      20 - 80% RH (Không ngưng tụ)
      Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]
      5 - 95% RH (Không ngưng tụ)

    • Ứng dụng đa phương tiện

      Video phát lại USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      Hình ảnh phát lại USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Âm thanh phát lại USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Nắp công tắc AC
      • Logo Philips (x1)
      • Cáp kết nối ngang hàng RS232
      • Cáp nguồn AC
      • Cáp cảm biến IR (1,8 m) (x1)
      • Hướng dẫn khởi động nhanh (x1)
      • Điều khiển từ xa & pin AAA
      • Cáp RS232
      • Nắp đậy cổng USB và đinh vít x1
      • Kẹp dây (3)

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Ả Rập
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Đan Mạch
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Na Uy
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CE
      • FCC, Lớp A
      • CCC
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • CECP
      • EAC

