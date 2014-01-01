Cụm từ tìm kiếm

  • Nổi bật và cuốn hút Nổi bật và cuốn hút Nổi bật và cuốn hút

    Signage Solutions Màn hình Q-Line

    75BDL3550Q/00

    Nổi bật và cuốn hút

    Cung cấp thông tin và thu hút khách hàng với màn hình chuyên dụng Q-Line của Philips, độ phân giải Ultra HD, tốc độ truyền tải nhanh, hoạt động bền bỉ, dễ dàng cài đặt và nâng cấp.

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Signage Solutions Màn hình Q-Line

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Unmapped

    Nổi bật và cuốn hút

    Màn hình dễ thiết lập, hoạt động bền bỉ 18 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần

    • 75"
    • Đèn nền LED trực tiếp
    • Ultra HD
    Vận hành, theo dõi và bảo dưỡng với CMND & Control

    Vận hành, theo dõi và bảo dưỡng với CMND & Control

    Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình của bạn qua một kết nối mạng LAN cục bộ. Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều khiển ngõ vào và theo dõi trạng thái hiển thị.

    FailOver đảm bảo phát nội dung liên tục

    FailOver đảm bảo phát nội dung liên tục

    Từ phòng chờ đến phòng họp, không bao giờ hiển thị màn hình trống. FailOver cho phép Màn hình chuyên dụng của Philips tự động chuyển đổi giữa các đầu vào chính và phụ nhằm đảm bảo nội dung vẫn tiếp tục phát ngay cả khi nguồn chính bị ngắt. Chỉ cần thiết lập danh sách các đầu vào thay thế để đảm bảo màn hình luôn phát nội dung.

    Khe cắm OPS cho phép kết nối máy tính mà không cần dùng dây cáp

    Khe cắm OPS cho phép kết nối máy tính mà không cần dùng dây cáp

    Tích hợp trực tiếp một mô-đun CRD50 có hỗ trợ Android hoặc một PC đầy đủ tính năng vào Màn hình chuyên dụng của Philips. Khe cắm OPS chứa tất cả các kết nối bạn cần để chạy giải pháp khe cắm, bao gồm nguồn điện.

    CMND & Create. Phát triển và khởi chạy nội dung của riêng bạn

    CMND & Create. Phát triển và khởi chạy nội dung của riêng bạn

    Bạn được quyền kiểm soát hoàn toàn nội dung hiển thị bằng CMND & Create. Giao diện kéo-thả giúp việc đăng tải nội dung của riêng bạn như bảng tin đặc biệt hàng ngày hoặc thông tin thương hiệu trở nên đơn giản hơn. Với các mẫu được tải sẵn và tiện ích tích hợp, bạn sẽ có thể tạo và chạy hình ảnh, dòng chữ và video nhanh chóng và tiện lợi.

    Trình phát đa phương tiện tích hợp. Dễ dàng lên lịch nội dung USB

    Dễ dàng lên lịch nội dung để phát từ USB. Màn hình chuyên dụng của Philips sẽ bật lại từ chế độ chờ để phát nội dung mà bạn muốn hiển thị và quay lại chế độ chờ sau khi phát lại xong.

    Bộ xử lý SoC Android. Ứng dụng gốc và ứng dụng web

    Điều khiển màn hình của bạn thông qua kết nối Internet. Màn hình chuyên dụng của Philips được cung cấp bởi Android và được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc, nhưng bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng web trực tiếp lên màn hình. Hệ điều hành Android 8 mới đảm bảo phần mềm được giữ an toàn và duy trì thông số kỹ thuật mới nhất lâu hơn.

    Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây

    Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây bằng trình duyệt HTML5 được tích hợp. Bằng cách sử dụng trình duyệt trên nền tảng Chromium, bạn có thể thiết kế nội dung của bạn trực tuyến và kết nối một màn hình duy nhất hoặc toàn mạng lưới. Hiển thị nội dung ở cả hai chế độ ngang và dọc với độ phân giải HD đầy đủ. Chỉ cần kết nối màn hình với Internet bằng WiFi hoặc bằng cáp RJ45 và thưởng thức danh sách phát do chính bạn tạo.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      189.3  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      74.5  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      3840 x 2160
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,4296 x 0,4296 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Độ sáng
      400  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỷ
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1200:1
      Tỉ lệ tương phản động
      500,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Nâng cao hình ảnh
      • 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống
      • Bộ lọc răng lược 3D
      • Khử đan xen hình bù chuyển động
      • Quét tích cực
      • Khử đan xen hình MA 3D
      • Nâng cao độ tương phản động
      Công nghệ bảng
      ADS
      Hệ điều hành
      Android 8.0
      Hình ảnh lâm sàng
      Cài đặt sẵn D-Image (tương thích dicom phần 14)

    • Khả năng kết nối

      Đầu ra âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Đầu vào video
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2,0 (3)
      • USB 2.0 (2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      Đầu vào âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Các kết nối khác
      OPS
      Điều khiển ngoài
      • Giắc RS232C (trong/ngoài) 2,5 mm
      • Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm
      • RJ45

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Ngang (18/7)
      • Dọc (18/7)
      Ma trận xếp lớp
      Lên đến 15 x 15
      Điều khiển bàn phím
      • Ẩn
      • Có thể khóa
      Tín hiệu điều khiển từ xa
      Có thể khóa
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Dễ lắp đặt
      Bộ phận lắp thông minh
      Chức năng tiết kiệm năng lượng
      Smart Power
      Điều khiển mạng
      • RS232
      • RJ45
      Khởi động
      • Độ trễ bật máy
      • Trạng thái bật máy
      • Khởi động trên nguồn
      Cửa sổ khởi động
      bật / tắt logo Philips

    • Âm thanh

      Loa tích hợp
      2 loa 10W RMS

    • Công suất

      Mạng lưới điện
      100 - 240V~, 50/60Hz
      Tiêu thụ (Điển hình)
      160  W
      Mức tiêu thụ (Tối đa)
      310 W
      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <0,5W
      Tính năng tiết kiệm điện
      Smart Power
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Định dạng video
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      1683,5  mm
      Khối lượng sản phẩm
      37,5  kg
      Chiều cao cả bộ
      961,7  mm
      Chiều sâu cả bộ
      69,5mm (D@giá treo tường) / 91,8mm (D@tay cầm)  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      66,28  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      37.86  inch
      Gắn tường
      M8, 600 x 400 mm
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle)  inch
      Độ rộng đường viền
      14,9 mm (Kể cả khung viền)
      Trọng lượng sản phẩm (lb)
      82,67  lb

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  giờ
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      20 ~ 80% RH (Không ngưng tụ)
      Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]
      5 ~ 95% RH (Không ngưng tụ)

    • Ứng dụng đa phương tiện

      Video phát lại USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      Hình ảnh phát lại USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Âm thanh phát lại USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Trình phát tích hợp

      CPU
      • Dual core cortex A53 1,1G Hz
      • Dual core cortex A73 1,15G Hz
      GPU
      ARM Mali G51
      Bộ nhớ
      • DDR3 2GB
      • 8GB

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Cáp nguồn AC
      • Cáp RS232
      • Bộ điều khiển từ xa
      • Pin cho bộ điều khiển từ xa
      • Hướng dẫn bắt đầu nhanh
      Phụ kiện đi kèm
      • Cáp cảm biến IR (1,8 m) (x1)
      • Cáp kết nối ngang hàng RS232
      • Vít M3 (1)
      • Vít M4 (1)
      • Logo Philips (x1)
      • Nắp đậy cổng USB (x1)

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Ả Rập
      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Lớp A
      • PSB
      • VCCI

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Cáp nguồn AC
    • Cáp RS232
    • Bộ điều khiển từ xa
    • Pin cho bộ điều khiển từ xa
    • Hướng dẫn khởi động nhanh
    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2025 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox