    Signage Solutions EcoDesign

    65BDL3650QE/02

    Hiển thị tốt hơn

    Thu hút người xem bằng màn hình kỹ thuật số 4K Ultra HD thân thiện với môi trường. Màn hình mang đến hiệu suất 4K UHD trong khi chỉ chạy bằng một nửa công suất so với các mẫu khác trên thị trường, với PPDS EcoDesign mới nhất.

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Signage Solutions EcoDesign

    Hiển thị tốt hơn

    Màn hình EcoDesign 18/7

    • 65"
    • Đèn nền LED trực tiếp
    • Ultra HD

    Bao bì tái chế và có thể tái chế 100%

    Được thiết kế với quy trình sản xuất, đặc điểm vật lý, vật liệu, bao bì và phần mềm tích hợp thân thiện hơn với môi trường và mang lại hiệu quả năng lượng tốt hơn, màn hình Philips Signage 3650 EcoDesign được thiết kế để hoạt động bằng ít hơn một nửa công suất so với các sản phẩm tương tự, trong khi vẫn mang lại hiệu suất mạnh mẽ.

    Bộ xử lý SoC Android. Ứng dụng gốc và ứng dụng web

    Được hỗ trợ bởi nền tảng SoC Android 10 của chúng tôi, những màn hình này được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc và bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng web trực tiếp lên màn hình. Linh hoạt và an toàn, đảm bảo thông số kỹ thuật của màn hình luôn cập nhật trong thời gian dài hơn.

    Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây

    Kết nối và kiểm soát nội dung của bạn thông qua đám mây với trình duyệt HTML5 tích hợp. Sử dụng trình duyệt dựa trên Chromium, thiết kế nội dung của bạn trực tuyến và kết nối một màn hình duy nhất hoặc toàn bộ mạng của bạn. Hiển thị nội dung ở cả chế độ ngang và dọc, với độ phân giải Full HD. Chỉ cần kết nối màn hình với internet bằng mô-đun Wi-Fi CRD22 tùy chọn hoặc qua LAN và thưởng thức danh sách phát do chính bạn tạo.

    Được chứng nhận EPEAT Gold Climate+

    Được EPEAT công nhận và đăng ký với Nhãn sinh thái Gold Climate+, Philips Signage 3650 EcoDesign đáp ứng bộ tiêu chí nghiêm ngặt do nhãn sinh thái hàng đầu thế giới dành cho thiết bị điện tử đặt ra.

    FailOver đảm bảo nội dung luôn chạy

    Quan trọng đối với các ứng dụng thương mại đòi hỏi khắt khe, FailOver là công nghệ mang tính cách mạng tự động phát nội dung sao lưu trên màn hình trong trường hợp không mong muốn xảy ra lỗi nguồn đầu vào hoặc ứng dụng. Chỉ cần chọn kết nối đầu vào chính và kết nối FailOver là bạn đã sẵn sàng để bảo vệ nội dung ngay lập tức.

    Interact tùy chọn để chia sẻ màn hình qua mạng không dây

    Chia sẻ màn hình qua mạng không dây bằng mạng Wi-Fi hiện có của bạn để kết nối thiết bị ngay lập tức và an toàn hoặc sử dụng thiết bị HDMI Interact tùy chọn của chúng tôi để truyền trực tiếp lên màn hình mà không cần kết nối vào mạng an toàn.

    Hỗ trợ Philips Wave để quản lý từ xa

    Mở khóa sức mạnh, tính linh hoạt và trí thông minh bên trong màn hình Philips Signage 3650 EcoDesign của bạn từ xa bằng Wave. Nền tảng đám mây tiến hóa này giúp bạn kiểm soát hoàn toàn, với quá trình cài đặt và thiết lập đơn giản, giám sát và điều khiển màn hình, nâng cấp firmware, quản lý danh sách phát và thiết lập lịch trình nguồn. Tiết kiệm thời gian, năng lượng và tác động đến môi trường.

    Wi-Fi và Bluetooth 5.2 thông qua mô-đun tùy chọn

    Dễ dàng lên lịch phát nội dung từ USB hoặc từ bộ nhớ trong. Màn hình chuyên dụng của Philips sẽ khởi động từ chế độ chờ để phát nội dung bạn muốn, sau đó trở lại chế độ chờ khi phát lại xong.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      163.9  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      64.5  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      3840 x 2160
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,372 x 0,372 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Độ sáng
      350  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,06 tỷ
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1200:1
      Tỉ lệ tương phản động
      500,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Nâng cao hình ảnh
      • 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống
      • Khử đan xen hình bù chuyển động
      • Quét tích cực
      • Nâng cao độ tương phản động
      Công nghệ bảng
      IPS
      Hệ điều hành
      Android 10
      Khói mù
      25%

    • Khả năng kết nối

      Đầu ra âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Đầu vào video
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (2)
      • USB 2.0 (2)
      • USB 3.0 (2)
      Đầu vào âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Các kết nối khác
      micro SD
      Điều khiển ngoài
      • Giắc RS232C (trong/ngoài) 2,5 mm
      • Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm
      • RJ45
      Chức năng WiFi tùy chọn
      Bộ thu sóng wifi CRD22

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Ngang (18/7)
      • Dọc (18/7)
      Ma trận xếp lớp
      Lên đến 15 x 15
      Điều khiển bàn phím
      • Ẩn
      • Có thể khóa
      Tín hiệu điều khiển từ xa
      Có thể khóa
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Dễ lắp đặt
      Bộ phận lắp thông minh
      Chức năng tiết kiệm năng lượng
      Smart Power
      Điều khiển mạng
      • RS232
      • RJ45

    • Âm thanh

      Loa tích hợp
      2 loa 10W RMS

    • Công suất

      Mạng lưới điện
      100 - 240V~, 50/60Hz
      Tiêu thụ (Điển hình)
      86  W
      Mức tiêu thụ (Tối đa)
      133 W
      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <0,5W
      Tính năng tiết kiệm điện
      Smart Power
      Lớp nhãn năng lượng
      C

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
      Định dạng video
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60Hz

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      1462,3  mm
      Khối lượng sản phẩm
      28,5  kg
      Chiều cao cả bộ
      837,3  mm
      Chiều sâu cả bộ
      68,9mm (D@treo tường) / 89,9mm (D@tay cầm)  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      57,57  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      32.96  inch
      Gắn tường
      400 x 400 mm, M8
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inch
      Độ rộng đường viền
      14,9 mm (Kể cả khung viền)
      Trọng lượng sản phẩm (lb)
      62,83  lb

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  giờ
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      20 ~ 80% RH (Không ngưng tụ)
      Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]
      5 ~ 95% RH (Không ngưng tụ)

    • Ứng dụng đa phương tiện

      Video phát lại USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Hình ảnh phát lại USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Âm thanh phát lại USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Trình phát tích hợp

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Bộ nhớ
      • 16GB
      • DDR 3GB

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Cáp cảm biến IR (1,8 m) (x1)
      • Cáp kết nối ngang hàng RS232
      • Logo Philips (x1)
      • Nắp đậy cổng USB (x1)
      • Cáp nguồn AC
      • Nắp công tắc AC
      • Kẹp cáp (2)
      • Hướng dẫn bắt đầu nhanh
      • Cáp RS232

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Ả Rập
      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Lớp A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

