65BDL3650QE/02
Thu hút người xem bằng màn hình kỹ thuật số 4K Ultra HD thân thiện với môi trường. Màn hình mang đến hiệu suất 4K UHD trong khi chỉ chạy bằng một nửa công suất so với các mẫu khác trên thị trường, với PPDS EcoDesign mới nhất.
Được thiết kế với quy trình sản xuất, đặc điểm vật lý, vật liệu, bao bì và phần mềm tích hợp thân thiện hơn với môi trường và mang lại hiệu quả năng lượng tốt hơn, màn hình Philips Signage 3650 EcoDesign được thiết kế để hoạt động bằng ít hơn một nửa công suất so với các sản phẩm tương tự, trong khi vẫn mang lại hiệu suất mạnh mẽ.
Được hỗ trợ bởi nền tảng SoC Android 10 của chúng tôi, những màn hình này được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc và bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng web trực tiếp lên màn hình. Linh hoạt và an toàn, đảm bảo thông số kỹ thuật của màn hình luôn cập nhật trong thời gian dài hơn.
Kết nối và kiểm soát nội dung của bạn thông qua đám mây với trình duyệt HTML5 tích hợp. Sử dụng trình duyệt dựa trên Chromium, thiết kế nội dung của bạn trực tuyến và kết nối một màn hình duy nhất hoặc toàn bộ mạng của bạn. Hiển thị nội dung ở cả chế độ ngang và dọc, với độ phân giải Full HD. Chỉ cần kết nối màn hình với internet bằng mô-đun Wi-Fi CRD22 tùy chọn hoặc qua LAN và thưởng thức danh sách phát do chính bạn tạo.
Được EPEAT công nhận và đăng ký với Nhãn sinh thái Gold Climate+, Philips Signage 3650 EcoDesign đáp ứng bộ tiêu chí nghiêm ngặt do nhãn sinh thái hàng đầu thế giới dành cho thiết bị điện tử đặt ra.
Quan trọng đối với các ứng dụng thương mại đòi hỏi khắt khe, FailOver là công nghệ mang tính cách mạng tự động phát nội dung sao lưu trên màn hình trong trường hợp không mong muốn xảy ra lỗi nguồn đầu vào hoặc ứng dụng. Chỉ cần chọn kết nối đầu vào chính và kết nối FailOver là bạn đã sẵn sàng để bảo vệ nội dung ngay lập tức.
Chia sẻ màn hình qua mạng không dây bằng mạng Wi-Fi hiện có của bạn để kết nối thiết bị ngay lập tức và an toàn hoặc sử dụng thiết bị HDMI Interact tùy chọn của chúng tôi để truyền trực tiếp lên màn hình mà không cần kết nối vào mạng an toàn.
Mở khóa sức mạnh, tính linh hoạt và trí thông minh bên trong màn hình Philips Signage 3650 EcoDesign của bạn từ xa bằng Wave. Nền tảng đám mây tiến hóa này giúp bạn kiểm soát hoàn toàn, với quá trình cài đặt và thiết lập đơn giản, giám sát và điều khiển màn hình, nâng cấp firmware, quản lý danh sách phát và thiết lập lịch trình nguồn. Tiết kiệm thời gian, năng lượng và tác động đến môi trường.
Dễ dàng lên lịch phát nội dung từ USB hoặc từ bộ nhớ trong. Màn hình chuyên dụng của Philips sẽ khởi động từ chế độ chờ để phát nội dung bạn muốn, sau đó trở lại chế độ chờ khi phát lại xong.
