Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây

Kết nối và kiểm soát nội dung của bạn thông qua đám mây với trình duyệt HTML5 tích hợp. Sử dụng trình duyệt dựa trên Chromium, thiết kế nội dung của bạn trực tuyến và kết nối một màn hình duy nhất hoặc toàn bộ mạng của bạn. Hiển thị nội dung ở cả chế độ ngang và dọc, với độ phân giải Full HD. Chỉ cần kết nối màn hình với internet bằng mô-đun Wi-Fi CRD22 tùy chọn hoặc qua LAN và thưởng thức danh sách phát do chính bạn tạo.