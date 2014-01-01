Cụm từ tìm kiếm

    Signage Solutions Màn hình D-Line

    50BDL4550D/00

    Tạo sự ngạc nhiên cho các vị khách của bạn với màn hình biển hiệu nhanh hơn và thông minh hơn. Với chức năng WiFi tích hợp và được thiết kế để chạy ứng dụng Android, đây chính là sản phẩm cải tiến tiếp theo trong các giải pháp biển hiệu

    Signage Solutions Màn hình D-Line

    được tăng cường bởi Android

    • 50"
    • 4K UHD
    • 500cd/m²
    Lưu và phát nội dung với bộ nhớ trong

    Lưu và phát nội dung với bộ nhớ trong. Tải nội dung đa phương tiện của bạn lên màn hình và phát lại nội dung ngay lập tức. Làm việc cùng với trình duyệt tích hợp, bộ nhớ trong cũng đóng vai trò như một bộ nhớ đệm khi truyền phát nội dung trực tuyến. Nếu xảy ra rớt mạng, bộ nhớ trong sẽ giữ cho nội dung vẫn chạy được bằng cách phát một phiên bản nội dung được đệm ẩn, đảm bảo đa phương tiện của bạn luôn sẵn sàng ngay cả khi mạng chậm.

    Duy trì hoạt động của nội dung với hệ thống dự phòng

    Duy trì hoạt động của nội dung là một yêu cầu quan trọng cho các ứng dụng thương mại có đòi hỏi cao. Có rất ít khả năng bạn sẽ gặp phải tai nạn về nội dung, hệ thống dự phòng cung cấp khả năng bảo vệ nội dung với một công nghệ mang tính cách mạng phát nội dung dự phòng ngay cả khi thiết bị truyền thông có lỗi. Hệ thống dự phòng tự động kích hoạt khi có lỗi của tín hiệu đầu vào chính. Chỉ cần chọn kết nối đầu vào chính và kết nối dự phòng và bạn đã sẵn sàng với tính năng bảo vệ nhanh.

    SmartPower giúp tiết kiệm năng lượng

    Cường độ ánh sáng nền có thể được điều khiển và thiết lập từ trước bởi hệ thống nhằm làm giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 50%, tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng.

    CMND: Giữ quyền điều khiển màn hình của bạn

    CMND là một nền tảng quản lý hiển thị mạnh mẽ, trao toàn quyền điều khiển về tay bạn. Cập nhật và quản lý nội dung với CMND & Create hoặc điều khiển các cài đặt của bạn với CMND & Control. Bạn có thể làm mọi thứ với CMND.

    Tạo và cập nhật nội dung với CMND & Create

    Thiết kế và tạo nội dung hấp dẫn bằng công cụ biên soạn mạnh mẽ CMND & Create. Với giao diện dạng kéo và thả, các mẫu được tải sẵn và nhiều tiện ích được tích hợp, bạn có thể gây ngạc nhiên cho khách hàng với nội dung có sức thuyết phục. Có sẵn ở cả hai chế độ ngang và dọc.

    Quản lý các cài đặt của nhiều màn hình với CMND & Control

    Với CMND & Control, bạn dễ dàng quản lý nhiều màn hình tại một vị trí trung tâm. Với tính năng theo dõi hiển thị theo thời gian thực, cài đặt và cập nhật phần mềm từ một vị trí từ xa, cũng như khả năng tùy chỉnh và cấu hình nhiều màn hình như tường video hoặc các màn hình bảng menu cùng một lúc, giờ đây việc điều khiển chuỗi màn hình của bạn chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

    Bộ xử lý SoC Android. Ứng dụng gốc và ứng dụng web

    Điều khiển màn hình của bạn thông qua kết nối Internet. Màn hình chuyên dụng của Philips được cung cấp bởi Android và được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc, nhưng bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng web trực tiếp lên màn hình. Hệ điều hành Android 8 mới đảm bảo phần mềm được giữ an toàn và duy trì thông số kỹ thuật mới nhất lâu hơn.

    Đảm bảo nội dung của bạn đang chạy kèm theo ảnh chụp màn hình tự động

    Nội dung là trên hết và với tính năng ảnh chụp màn hình tự động, bạn có thể đảm bảo rằng nội dung của bạn đã sẵn sàng và chạy ở mọi thời điểm. Ảnh chụp màn hình được thực hiện trong suốt cả ngày, sau đó sẽ được lưu trữ trong máy chủ FTP. Từ đó, bạn có thể xem ảnh chụp màn hình bất kể thời gian và địa điểm.

    Màn hình hiển thị góc nhìn rộng ADS

    Xem từ mọi góc độ với công nghệ góc nhìn rộng ADS. Advanced Super Dimension Switch mang lại khả năng xử lý hình ảnh trên màn hình nhanh hơn để chuyển tiếp nội dung mượt mà hơn, độ chính xác hình ảnh vượt trội và khả năng tái tạo màu sắc vượt trội với góc nhìn 180 độ.

    Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây

    Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây bằng trình duyệt HTML5 được tích hợp. Bằng cách sử dụng trình duyệt trên nền tảng Chromium, bạn có thể thiết kế nội dung của bạn trực tuyến và kết nối một màn hình duy nhất hoặc toàn mạng lưới. Hiển thị nội dung ở cả hai chế độ ngang và dọc với độ phân giải HD đầy đủ. Chỉ cần kết nối màn hình với Internet bằng WiFi hoặc bằng cáp RJ45 và thưởng thức danh sách phát do chính bạn tạo.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      125.7  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      49.5  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      3840 x 2160
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2854 x 0,2854 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Độ sáng
      500  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỷ
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      4000:1
      Tỉ lệ tương phản động
      500,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Nâng cao hình ảnh
      • 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống
      • Bộ lọc răng lược 3D
      • Khử đan xen hình bù chuyển động
      • Khử đan xen hình MA 3D
      • Nâng cao độ tương phản động
      • Quét tích cực
      Công nghệ bảng
      VA
      Hệ điều hành
      Android 8.0

    • Khả năng kết nối

      Đầu ra âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Đầu vào video
      • Display Port1,2 (1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (2)
      • USB 2.0 (2)
      Đầu vào âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Đầu ra video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (1)
      Điều khiển ngoài
      • RJ45
      • Giắc RS232C (trong/ngoài) 2,5 mm
      • Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm
      WiFi
      ăng-ten kép 2,4GHz và 5GHz
      Đầu nối ăng-ten 4G/LTE
      mPCIe

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Ngang (24/7)
      • Dọc (24/7)
      Ma trận xếp lớp
      Lên đến 10 x 15
      Chức năng tiết kiệm màn hình
      Dịch chuyển điểm ảnh, ánh sáng thấp
      Điều khiển bàn phím
      • Ẩn
      • Có thể khóa
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • HDMI
      Chức năng tiết kiệm năng lượng
      Smart Power
      Điều khiển mạng
      RS232
      Giao thức Wi-Fi
      a b g n, 802.1x

    • Âm thanh

      Loa tích hợp
      2 loa 10W RMS

    • Công suất

      Mạng lưới điện
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Tiêu thụ (Điển hình)
      100  W
      Mức tiêu thụ (Tối đa)
      132 W
      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <0,5 W
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      Định dạng video
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      1128,4  mm
      Khối lượng sản phẩm
      14,75  kg
      Chiều cao cả bộ
      649,0  mm
      Chiều sâu cả bộ
      63,5  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      44,43  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      25.55  inch
      Gắn tường
      400 (Ngang) x 400 (Dọc) mm, M6
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      2.50  inch
      Độ rộng đường viền
      14,9 mm (Kể cả khung viền)
      Trọng lượng sản phẩm (lb)
      32,52  lb

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  giờ
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      20 - 80% RH (Không ngưng tụ)
      Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]
      5 - 95% RH (Không ngưng tụ)

    • Ứng dụng đa phương tiện

      Video phát lại USB
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      Hình ảnh phát lại USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Âm thanh phát lại USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Trình phát tích hợp

      CPU
      2 A53 + 2 A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Bộ nhớ
      DDR 3GB
      Lưu trữ
      eMMc 32 GB

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Hướng dẫn bắt đầu nhanh
      • Cáp RS232
      • Cáp nguồn AC
      • Cáp cảm biến IR (1,8 M)
      • Bộ Điều Khiển Từ Xa & Pin AAA
      Phụ kiện đi kèm
      • Cáp kết nối ngang hàng RS232
      • Logo Philips (x1)
      • Nắp công tắc AC
      • Nắp đậy cổng USB (x1)
      • Vít
      Chân đế
      BM05922 (Tùy chọn)

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Ả Rập
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Đan Mạch
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Na Uy
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CE
      • CCC
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • VCCI
      • CU
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • FCC, Lớp A
      • PSB

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Hướng dẫn khởi động nhanh
    • Cáp RS232
    • Cáp nguồn AC
    • Cáp cảm biến IR (1,8 M)
    • Bộ Điều Khiển Từ Xa & Pin AAA
