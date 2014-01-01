Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây

Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây bằng trình duyệt HTML5 được tích hợp. Bằng cách sử dụng trình duyệt trên nền tảng Chromium, bạn có thể thiết kế nội dung của bạn trực tuyến và kết nối một màn hình duy nhất hoặc toàn mạng lưới. Hiển thị nội dung ở cả hai chế độ ngang và dọc với độ phân giải HD đầy đủ. Chỉ cần kết nối màn hình với Internet bằng WiFi hoặc bằng cáp RJ45 và thưởng thức danh sách phát do chính bạn tạo.