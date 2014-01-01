Duy trì hoạt động của nội dung với hệ thống dự phòng

Duy trì hoạt động của nội dung là một yêu cầu quan trọng cho các ứng dụng thương mại có đòi hỏi cao. Có rất ít khả năng bạn sẽ gặp phải tai nạn về nội dung, hệ thống dự phòng cung cấp khả năng bảo vệ nội dung với một công nghệ mang tính cách mạng phát nội dung dự phòng ngay cả khi thiết bị truyền thông có lỗi. Hệ thống dự phòng tự động kích hoạt khi có lỗi của tín hiệu đầu vào chính. Chỉ cần chọn kết nối đầu vào chính và kết nối dự phòng và bạn đã sẵn sàng với tính năng bảo vệ nhanh.