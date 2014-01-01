Các mục khác trong hộp
- Hướng dẫn khởi động nhanh
- Cáp RS232
- Cáp nguồn AC
- Cáp cảm biến IR (1,8 M)
- Bộ Điều Khiển Từ Xa & Pin AAA
43BDL4550D/00
Theo đuổi sự đổi mới
Tạo sự ngạc nhiên cho các vị khách của bạn với màn hình biển hiệu nhanh hơn và thông minh hơn. Với chức năng WiFi tích hợp và được thiết kế để chạy ứng dụng Android, đây chính là sản phẩm cải tiến tiếp theo trong các giải pháp biển hiệu
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lưu và phát nội dung với bộ nhớ trong. Tải nội dung đa phương tiện của bạn lên màn hình và phát lại nội dung ngay lập tức. Làm việc cùng với trình duyệt tích hợp, bộ nhớ trong cũng đóng vai trò như một bộ nhớ đệm khi truyền phát nội dung trực tuyến. Nếu xảy ra rớt mạng, bộ nhớ trong sẽ giữ cho nội dung vẫn chạy được bằng cách phát một phiên bản nội dung được đệm ẩn, đảm bảo đa phương tiện của bạn luôn sẵn sàng ngay cả khi mạng chậm.
Duy trì hoạt động của nội dung là một yêu cầu quan trọng cho các ứng dụng thương mại có đòi hỏi cao. Có rất ít khả năng bạn sẽ gặp phải tai nạn về nội dung, hệ thống dự phòng cung cấp khả năng bảo vệ nội dung với một công nghệ mang tính cách mạng phát nội dung dự phòng ngay cả khi thiết bị truyền thông có lỗi. Hệ thống dự phòng tự động kích hoạt khi có lỗi của tín hiệu đầu vào chính. Chỉ cần chọn kết nối đầu vào chính và kết nối dự phòng và bạn đã sẵn sàng với tính năng bảo vệ nhanh.
Cường độ ánh sáng nền có thể được điều khiển và thiết lập từ trước bởi hệ thống nhằm làm giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 50%, tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng.
CMND là một nền tảng quản lý hiển thị mạnh mẽ, trao toàn quyền điều khiển về tay bạn. Cập nhật và quản lý nội dung với CMND & Create hoặc điều khiển các cài đặt của bạn với CMND & Control. Bạn có thể làm mọi thứ với CMND.
Thiết kế và tạo nội dung hấp dẫn bằng công cụ biên soạn mạnh mẽ CMND & Create. Với giao diện dạng kéo và thả, các mẫu được tải sẵn và nhiều tiện ích được tích hợp, bạn có thể gây ngạc nhiên cho khách hàng với nội dung có sức thuyết phục. Có sẵn ở cả hai chế độ ngang và dọc.
Với CMND & Control, bạn dễ dàng quản lý nhiều màn hình tại một vị trí trung tâm. Với tính năng theo dõi hiển thị theo thời gian thực, cài đặt và cập nhật phần mềm từ một vị trí từ xa, cũng như khả năng tùy chỉnh và cấu hình nhiều màn hình như tường video hoặc các màn hình bảng menu cùng một lúc, giờ đây việc điều khiển chuỗi màn hình của bạn chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
Điều khiển màn hình của bạn thông qua kết nối Internet. Màn hình chuyên dụng của Philips được cung cấp bởi Android và được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc, nhưng bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng web trực tiếp lên màn hình. Hệ điều hành Android 8 mới đảm bảo phần mềm được giữ an toàn và duy trì thông số kỹ thuật mới nhất lâu hơn.
Nội dung là trên hết và với tính năng ảnh chụp màn hình tự động, bạn có thể đảm bảo rằng nội dung của bạn đã sẵn sàng và chạy ở mọi thời điểm. Ảnh chụp màn hình được thực hiện trong suốt cả ngày, sau đó sẽ được lưu trữ trong máy chủ FTP. Từ đó, bạn có thể xem ảnh chụp màn hình bất kể thời gian và địa điểm.
Xem từ mọi góc độ với công nghệ góc nhìn rộng ADS. Advanced Super Dimension Switch mang lại khả năng xử lý hình ảnh trên màn hình nhanh hơn để chuyển tiếp nội dung mượt mà hơn, độ chính xác hình ảnh vượt trội và khả năng tái tạo màu sắc vượt trội với góc nhìn 180 độ.
Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây bằng trình duyệt HTML5 được tích hợp. Bằng cách sử dụng trình duyệt trên nền tảng Chromium, bạn có thể thiết kế nội dung của bạn trực tuyến và kết nối một màn hình duy nhất hoặc toàn mạng lưới. Hiển thị nội dung ở cả hai chế độ ngang và dọc với độ phân giải HD đầy đủ. Chỉ cần kết nối màn hình với Internet bằng WiFi hoặc bằng cáp RJ45 và thưởng thức danh sách phát do chính bạn tạo.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Âm thanh
Công suất
Độ phân giải màn hình được hỗ trợ
Kích thước
Điều kiện vận hành
Ứng dụng đa phương tiện
Trình phát tích hợp
Phụ kiện
Những thông tin khác
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox