Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE

Philips Automotive chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thị trường Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng cũng như phụ tùng không chính hãng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao và kiểm tra theo những tiêu chuẩn cao nhất để tối đa hóa độ an toàn và lái xe thoải mái của khách hàng chúng tôi. Toàn bộ quy trình sản xuất được thử nghiệm, kiểm soát tỉ mỉ và được xác nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các tiêu chuẩn ECE cao nhất.