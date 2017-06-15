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  • Cảm giác an tâm, lái xe an toàn Cảm giác an tâm, lái xe an toàn Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

    Xenon Standard Bóng đèn pha

    42403C1

    Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

    Philips Xenon Standard dùng để thay thế cho đèn bị cháy hỏng. Loại đèn này có cùng chất lượng và hiệu suất như bóng đèn được trang bị chính hãng

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    Xenon Standard Bóng đèn pha

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    Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

    Chất lượng chính hãng

    • Loại đèn: D3S
    • 42 V, 35 W
    • Chuẩn
    • Số lượng: 1 bóng đèn
    Xenon Standard là lựa chọn thay thế chất lượng chính hãng

    Xenon Standard là lựa chọn thay thế chất lượng chính hãng

    Philips Xenon Standard cung cấp hiệu suất ánh sáng chất lượng chính hãng cho xe hơi mới. Chất lượng của bóng đèn được mọi nhà sản xuất xe hơi lớn chứng thực.

    Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE

    Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE

    Philips Automotive chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thị trường Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng cũng như phụ tùng không chính hãng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao và kiểm tra theo những tiêu chuẩn cao nhất để tối đa hóa độ an toàn và lái xe thoải mái của khách hàng chúng tôi. Toàn bộ quy trình sản xuất được thử nghiệm, kiểm soát tỉ mỉ và được xác nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các tiêu chuẩn ECE cao nhất.

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha

    Nhà sản xuất đèn xe hơi giành được giải thưởng

    Nhà sản xuất đèn xe hơi giành được giải thưởng

    Đèn của chúng tôi thường được trao thưởng bởi những chuyên gia về ô tô.

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.

    Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại - Philips đã phát minh ra công nghệ Xenon HID. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

    Ánh sáng mạnh mẽ từ bóng đèn Xenon HID cung cấp sự an toàn tối đa

    Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi* để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon HID tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống. *so với bóng đèn halogen chuẩn

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao

    Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Chất lượng chính hãng
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Chất lượng chính hãng

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      PK32d-5
      Chủng loại và màu sắc
      D3S
      Xác thực ECE
      Dấu ECE
      E4 0A9
      Dãy sản phẩm
      Xenon Tiêu chuẩn
      Công nghệ
      Xenon
      Loại bóng
      D3S

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      B3/Tc = 2000/3000

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      3200 ±450
      Nhiệt độ màu
      4200

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      35  W
      Điện áp
      42  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mã đặt hàng
      36765294

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      C1

    Badge-D2C

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