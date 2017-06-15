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Lái xe phong cách
Philips Ultinon HID (WX) là bóng đèn Xenon HID ánh sáng trắng 6000 K cải thiện phong cách của bạn trên đường điXem tất cả lợi ích
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Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn
Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha
Đèn Philips Ultinon HID (WX) được thiết kế dành cho những người lái xe muốn có hiệu ứng phong cách ấn tượng cho xe của họ. Ánh sáng trắng rực rỡ 6000 K giúp xe của bạn thật sự nổi bật giữa những chiếc xe khác.
Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi* để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon HID tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống. *so với bóng đèn halogen chuẩn
Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ.
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