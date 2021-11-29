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MinicellsPin cúc áo

377P5B/40

Công nghệ chất lượng hàng đầu dành cho các thiết bị nhỏ

Cung cấp hiệu suất lâu dài trong các thiết bị điện tử nhỏ sử dụng hàng ngày

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Công nghệ chất lượng hàng đầu dành cho các thiết bị nhỏ

  • 5 viên

  • Silver

Hiệu suất lâu dài, đáng tin cậy

Trong sản xuất, công nghệ xuất sắc đang được sử dụng để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và lâu dài.

Công nghệ Lithium, Silver và Alkaline cho các thiết bị nhỏ

Các công nghệ Lithium, Silver (Bạc) và Alkaline (Kiềm) cung cấp công suất tối đa đáng tin cậy và thời gian sử dụng lâu dài cho các thiết bị nhỏ.

Pin vẫn còn mới để sử dụng lên đến 3 năm

Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 269.5 kB
  • 17 June 2025

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