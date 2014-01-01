    Signage Solutions Màn hình Q-Line

    32BDL3510Q/00

    Tăng cường trải nghiệm biển hiệu của bạn

    Cung cấp thông tin và thu hút khách hàng với Màn hình chuyên dụng Q-Line của Philips, độ phân giải Full HD, tốc độ truyền tải nhanh, hoạt động bền bỉ, dễ dàng cài đặt và nâng cấp.

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Màn hình dễ thiết lập, hoạt động bền bỉ 18 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần

    • 32"
    • Đèn nền LED trực tiếp
    • Full HD
    Vận hành, theo dõi và bảo dưỡng với CMND & Control

    Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình của bạn qua một kết nối mạng LAN cục bộ. Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều khiển ngõ vào và theo dõi trạng thái hiển thị.

    FailOver đảm bảo phát nội dung liên tục

    Từ phòng chờ đến phòng họp, không bao giờ hiển thị màn hình trống. FailOver cho phép Màn hình chuyên dụng của Philips tự động chuyển đổi giữa các đầu vào chính và phụ nhằm đảm bảo nội dung vẫn tiếp tục phát ngay cả khi nguồn chính bị ngắt. Chỉ cần thiết lập danh sách các đầu vào thay thế để đảm bảo màn hình luôn phát nội dung.

    Lên lịch những gì bạn muốn khi cần thiết với SmartPlayer

    Biến USB của bạn thành thiết bị biển hiệu kỹ thuật số có hiệu quả về mặt chi phí thực sự này. Chỉ cần lưu nội dung (video, âm thanh, hình ảnh) vào USB và cắm vào màn hình của bạn. Tạo ra danh sách phát và lên lịch nội dung của bạn thông qua menu trên màn hình và thưởng thức danh sách phát được tạo cho riêng bản thân bạn mọi lúc, mọi nơi.

    Trình phát đa phương tiện tích hợp. Dễ dàng lên lịch nội dung USB

    Dễ dàng lên lịch nội dung để phát từ USB. Màn hình chuyên dụng của Philips sẽ bật lại từ chế độ chờ để phát nội dung mà bạn muốn hiển thị và quay lại chế độ chờ sau khi phát lại xong.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      80  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      31.5  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      1920x1080p
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,36375 x 0,36375 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Độ sáng
      350  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 Triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      4000:1
      Tỉ lệ tương phản động
      500,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      6,5  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Nâng cao hình ảnh
      • 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống
      • Bộ lọc răng lược 3D
      • Khử đan xen hình MA 3D
      • Nâng cao độ tương phản động
      • Khử đan xen hình bù chuyển động
      • Quét tích cực
      Công nghệ bảng
      VA
      Hình ảnh lâm sàng
      Cài đặt sẵn D-Image (tương thích dicom phần 14)

    • Khả năng kết nối

      Đầu ra âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Đầu vào video
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (2)
      • USB 2.0 (2)
      Đầu vào âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Điều khiển ngoài
      • RJ45
      • Giắc RS232C (trong/ngoài) 2,5 mm
      • Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Nằm ngang
      • Thẳng đứng
      Ma trận xếp lớp
      Lên đến 15 x 15
      Điều khiển bàn phím
      • Có thể khóa
      • Ẩn
      Tín hiệu điều khiển từ xa
      Có thể khóa
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Chức năng tiết kiệm năng lượng
      Smart Power
      Điều khiển mạng
      • RS232
      • RJ45
      Khởi động
      • Độ trễ bật máy
      • Trạng thái bật máy
      • Khởi động trên nguồn
      Cửa sổ khởi động
      bật / tắt logo Philips

    • Âm thanh

      Loa tích hợp
      2 loa 10W RMS

    • Công suất

      Mạng lưới điện
      100 - 240V~, 50-60Hz, 1,5A
      Tiêu thụ (Điển hình)
      40  W
      Mức tiêu thụ (Tối đa)
      65 W
      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <0,5 W
      Tính năng tiết kiệm điện
      Smart Power
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Định dạng video
      • 720p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      726,5  mm
      Khối lượng sản phẩm
      5,31  kg
      Chiều cao cả bộ
      425,4  mm
      Chiều sâu cả bộ
      69,1(D@Tay cầm) / 65,1(D@Giá treo tường)  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      28,6  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      16.75  inch
      Gắn tường
      100mm x100mm, 200mm x 200mm ,M4
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)  inch
      Độ rộng đường viền
      11,9 (Trên, Trái, Phải) / 17,2 (Dưới) mm
      Trọng lượng sản phẩm (lb)
      11,71  lb

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  giờ
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      20 ~ 80% RH (Không ngưng tụ)
      Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]
      5 ~ 95% RH (Không ngưng tụ)

    • Ứng dụng đa phương tiện

      Video phát lại USB
      • MPEG
      • H.264
      • JPEG
      • WMV3
      Hình ảnh phát lại USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Âm thanh phát lại USB
      • AAC
      • WMA
      • HEAAC
      • MPEG

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Cáp nguồn AC
      • Cáp RS232
      • Bộ điều khiển từ xa
      • Pin cho bộ điều khiển từ xa
      • Hướng dẫn bắt đầu nhanh
      Phụ kiện đi kèm
      • Cáp cảm biến IR (1,8 m) (x1)
      • Cáp kết nối ngang hàng RS232
      • Nắp đậy cổng USB (x1)
      • Nắp USB và vít (2)
      Chân đế
      BM02541/BM05911 (tùy chọn)

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Ả Rập
      • Tiếng Nhật Bản
      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • CE
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Lớp A
      • VCCI

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Cáp nguồn AC
    • Cáp RS232
    • Bộ điều khiển từ xa
    • Pin cho bộ điều khiển từ xa
    • Hướng dẫn khởi động nhanh
    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

