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  • Hiệu năng cao Hiệu năng cao Hiệu năng cao

    CANbus adaptor LED Phụ kiện lắp đèn LED<br>

    18952C2

    Hiệu năng cao

    Philips LED-CANbus H7 là lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho đèn pha LED dòng H7. Phụ kiện này dễ lắp ráp, phù hợp yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện trên xe hơi, giúp giảm các lỗi có thể xảy ra với cảnh báo trên bảng điều khiển.

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    CANbus adaptor LED Phụ kiện lắp đèn LED<br>

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    Hiệu năng cao

    Hoạt động trơn tru

    • Dành cho LED-HL [~H7]
    • Hộp gồm 2 bóng đèn
    • Hệ thống ô tô tiên tiến

    Đảm bảo hiệu năng cho đèn LED-HL [~H7]

    Một số mẫu xe hơi gặp vài rắc rối riêng biệt với đèn LED nâng cấp. Bộ chuyển đổi CANbus độc đáo của Philips xử lý các sự cố kỹ thuật điện tiềm ẩn, chẳng hạn như thông báo lỗi trên bảng điều khiển hoặc đèn LED chập chờn, đảm bảo xe vận hành trơn tru.

    Lắp đặt dễ dàng

    Nhờ có thiết kế tiên tiến, bộ chuyển đổi CANbus rất dễ lắp ráp và tạo ra hiệu suất cao ngay lập tức.

    Hiệu suất tối ưu trong mọi điều kiện

    Thiết kế tự động của bộ chuyển đổi CANbus suy xét đến việc sử dụng khoang động cơ mỗi ngày trong các điều kiện khắt khe nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Điểm vượt trội sản phẩm
      Hiệu năng cao

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      H7
      Chủng loại và màu sắc
      12176C2
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      LED CANbus
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      [~H7]

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12176C2
      Mã đặt hàng
      5064994

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      C2
      EAN1
      8719018050649
      EAN3
      8719018050656

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      MOQ (dành cho chuyên gia)
      4

    Badge-D2C

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