18952C2
Hiệu năng cao
Philips LED-CANbus H7 là lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho đèn pha LED dòng H7. Phụ kiện này dễ lắp ráp, phù hợp yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện trên xe hơi, giúp giảm các lỗi có thể xảy ra với cảnh báo trên bảng điều khiển.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Một số mẫu xe hơi gặp vài rắc rối riêng biệt với đèn LED nâng cấp. Bộ chuyển đổi CANbus độc đáo của Philips xử lý các sự cố kỹ thuật điện tiềm ẩn, chẳng hạn như thông báo lỗi trên bảng điều khiển hoặc đèn LED chập chờn, đảm bảo xe vận hành trơn tru.
Nhờ có thiết kế tiên tiến, bộ chuyển đổi CANbus rất dễ lắp ráp và tạo ra hiệu suất cao ngay lập tức.
Thiết kế tự động của bộ chuyển đổi CANbus suy xét đến việc sử dụng khoang động cơ mỗi ngày trong các điều kiện khắt khe nhất.
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