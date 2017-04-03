Sáng hơn 200%, mang lại tầm nhìn rộng hơn

Lái xe khi trời tối khá phức tạp, vì vậy bạn phải dựa vào đèn pha của mình. Tầm nhìn về phía trước và xung quanh đều quan trọng để nâng cao khả năng lái xe an toàn của bạn. Với chùm sáng cường độ cao, đèn pha LED Philips X-tremeUltinon dành cho xe hơi sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 200%. Một khi bạn đã trải nghiệm hiệu ứng giống như ánh sáng ban ngày này, thì về sau bạn sẽ thích sử dụng đèn LED hơn. Bạn càng nhìn thấy nhiều, bạn càng lái xe tốt hơn, bạn càng phản ứng nhanh hơn và bạn sẽ an toàn hơn. Vì vậy, đừng để bóng tối chiến thắng, hãy chọn Philips và bắt đầu lái xe ban đêm với sự tự tin và khả năng kiểm soát tốt hơn.