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  • Cảm giác an tâm, lái xe an toàn Cảm giác an tâm, lái xe an toàn Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

    X-tremeVision Bóng đèn pha

    12972XVS2

    Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

    Đèn pha halogen Philips X-tremeVision cung cấp tầm nhìn rõ hơn tới 100%. X-tremeVision được chế tạo bằng công nghệ hiện đại cho ánh sáng tối ưu. Đèn tuân thủ quy định ECE phù hợp luật đường bộ.

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    X-tremeVision Bóng đèn pha

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    Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

    Tăng cường tầm nhìn của bạn trên đường đi

    • Loại đèn: H7
    • 12 V, 55 W
    • Nhiều ánh sáng hơn
    • Lên tới 3.500 K
    • Số lượng: 2 bóng đèn
    Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng

    Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng

    Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Philips Automotive cung cấp tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất

    Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

    Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

    Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

    Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

    Nhà sản xuất đèn xe hơi giành được giải thưởng

    Nhà sản xuất đèn xe hơi giành được giải thưởng

    Đèn của chúng tôi thường được trao thưởng bởi những chuyên gia về ô tô.

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao^

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao^

    Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn.

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao^

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao^

    Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.

    Quan sát xa hơn và phản ứng nhanh hơn với tầm nhìn rõ hơn tới 100%

    Với thiết kế sản phẩm độc đáo, X-tremeVision cho luồng ánh sáng rực rỡ tối ưu trên đường đi

    Lái xe an toàn và thoải mái hơn

    X-tremeVision giúp bạn phản ứng nhanh hơn nhờ vào khả năng nhận biết các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn. Ánh sáng là một phần quan trọng của việc lái xe và ánh sáng là chìa khóa giúp bạn tránh được tai nạn. Sản phẩm này chủ động phòng tránh các tai nạn bằng cách gia tăng tầm nhìn chung và chiếu sáng trên đường.

    Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE

    X-tremeVision hoàn toàn tuân thủ quy định ECE phù hợp luật đường bộ.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Nhiều ánh sáng hơn
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Tầm nhìn rõ hơn 100%

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn sương mù phía trước
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      PX26d
      Chủng loại và màu sắc
      H7 X-tremeVision
      Xác thực ECE
      Dãy sản phẩm
      X-tremeVision
      Công nghệ
      Halogen
      Loại bóng
      H7

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      450 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      1500 ±10%  lm

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      55  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12972XVS2
      Mã đặt hàng
      35026528

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      S2
      EAN1
      8727900350265
      EAN3
      8727900350272

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều rộng
      9,5  cm
      Chiều cao
      12,62  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      11,8  g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      42,1  g
      Chiều dài
      10.6  cm
      Số lượng gói / MOQ
      10

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      29,6  cm
      Chiều rộng
      14,1  cm
      Chiều cao
      14  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      0,421  kg

    Badge-D2C

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