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  • X-treme nâng hiệu suất lên tầm cao mới X-treme nâng hiệu suất lên tầm cao mới X-treme nâng hiệu suất lên tầm cao mới

    X-tremeVision Pro150 Hiệu suất và tuổi thọ

    12972XVPS2

    X-treme nâng hiệu suất lên tầm cao mới

    Bóng đèn xe X-tremeVision plus của Philips là loại bóng đèn sáng nhất mà bạn có thể mua. Chúng sáng hơn tất cả các đèn xe khác với độ sáng nhiều hơn đến 130% và chùm tia sáng dài. Vì vậy bạn sẽ quan sát xa hơn, phản ứng nhanh hơn và lái xe an toàn hơn.

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    X-tremeVision Pro150 Hiệu suất và tuổi thọ

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    X-treme nâng hiệu suất lên tầm cao mới

    Ánh sáng nhiều hơn, độ sáng cao hơn

    • Loại đèn: H7
    • 12 V, 55 W
    • Nhiều ánh sáng hơn
    • Lên đến 450 giờ
    • Số lượng: 2 bóng đèn
    Đèn pha phù hợp luật đường bộ, an toàn nhất

    Đèn pha phù hợp luật đường bộ, an toàn nhất

    Philips X-tremeVision Plus là cách nâng cấp đèn pha dễ dàng, an toàn và hiệu quả nhất mà vẫn tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ. Bóng đèn đã đạt chứng nhận ECE.

    Thời gian sử dụng an toàn lâu dài để quan sát nhau dễ dàng hơn

    Mỗi khả năng hỏng hóc tiềm ẩn của một bộ phận thay thế đều là một rủi ro cho bạn và xe của bạn. Điều này đặc biệt đúng đối với đèn pha. Mỗi chiếc đèn pha bị hỏng đều làm giảm tầm nhìn và sự an toàn của bạn và những người lái xe khác. X-tremeVision Plus của Philips được tối ưu hóa để đạt được tuổi thọ lâu dài và đáng tin cậy. Nhờ vậy, bạn có thể quan sát và được nhìn thấy lâu hơn so với bất kỳ loại đèn hiệu suất cao nào khác.

    Chất lượng và hiệu năng chùm sáng vượt trội

    Với sự kết hợp giữa việc tăng thêm ánh sáng và tăng nhiệt độ màu, X-tremeVision Plus của Philips đủ điều kiện để trở thành một trong những loại đèn có chùm sáng hiệu năng tốt nhất trong phân khúc halogen.

    Hiệu suất cao tức là ánh sáng nhiều hơn và tuổi thọ dài hơn

    Đèn pha X-tremeVision Plus của Philips được thiết kế để đạt được hiệu suất vượt trội, tạo ra ánh sáng rực rỡ hơn tới 130% mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Với thời gian sử dụng lên đến 450 giờ*, tuổi thọ của Philips X-tremeVision cao hơn đáng kể so với các giải pháp cạnh tranh khác trong phạm vi sản phẩm bóng đèn tạo nhiều ánh sáng hơn. (*H4 và H7 đã được thử nghiệm với điện áp tiêu chuẩn 13,2V)

    Độ tương phản cao cho trải nghiệm lái xe thoải mái

    Nhiệt độ màu cải thiện trong các đèn pha Philips X-tremeVision Plus (có trong H1, H4 và H7) cho phép mắt tập trung tốt hơn và thấy được sự khác biệt màu sắc từ khoảng cách xa. Việc này giúp lái xe vào trời tối trở nên an toàn và thoải mái hơn.

    Một trong các bóng đèn sáng nhất: hiệu suất ánh sáng tối ưu

    Với hình dạng dây tóc được tối ưu hóa với độ chính xác cao, mức cấp khí áp suất cao lên tới 13 ba-rơ, lớp phủ chính xác cao và thủy tinh thạch anh chất lượng cao, đèn pha Philips X-tremeVision Plus tạo nên cột mốc mới cho lĩnh vực chiếu sáng xe hơi. Bóng đèn này được sản xuất để mang lại hiệu suất tối ưu và tầm nhìn ổn định.

    Quan sát xa hơn và phản ứng nhanh hơn với độ sáng nhiều hơn tới 130%

    Chiếu sáng hoàn hảo là điều kiện đặc biệt quan trọng ở khoảng cách xa - thường là từ 75 đến 100 m phía trước xe của bạn. Philips X-tremeVision Plus tăng cường tầm nhìn của bạn với độ sáng nhiều hơn tới 130%, giúp bạn nhận biết các chướng ngại vật trên đường và mọi nguy hiểm tiềm ẩn sớm hơn so với hầu hết các đèn pha halogen khác.

    Ánh sáng trắng hơn đáng kể để cải thiện sự thoải mái và độ an toàn

    Ánh sáng trắng rực rỡ (3.500 K) sáng hơn đáng kể so với đèn pha chuẩn. Công nghệ Gradient CoatingTM được cấp bằng sáng chế của Philips tạo ra ánh sáng mạnh hơn. Nhờ vậy, bạn có thể tận hưởng một trong những loại đèn có hiệu suất chiếu sáng tốt nhất và trải nghiệm lái xe ban đêm với độ thoải mái cao.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Nhiều ánh sáng hơn
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Ánh sáng rực rỡ hơn tới 130%

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Độ chiếu xa tăng thêm
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      PX26d
      Chủng loại và màu sắc
      H7 X-tremeVision Plus
      Xác thực ECE
      Dấu ECE
      E1 22Z
      Dãy sản phẩm
      X-tremeVision Plus
      Công nghệ
      Halogen
      Loại bóng
      H7

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      450 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      3500  K
      Lumen
      1500 ±15%

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      55  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12972XVPS2
      Mã đặt hàng
      22122330

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      S2
      EAN1
      8727900373783
      EAN3
      8727900373790

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      112.5  g
      Chiều dài
      10.9  cm
      Chiều rộng
      5.3  cm
      Chiều cao
      10.9  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      12  g
      Số lượng gói / MOQ
      20

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      27.6  cm
      Chiều rộng
      22.8  cm
      Chiều cao
      12.6  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      2250  g

    Badge-D2C

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