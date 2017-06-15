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X-treme nâng hiệu suất lên tầm cao mới
Bóng đèn xe X-tremeVision plus của Philips là loại bóng đèn sáng nhất mà bạn có thể mua. Chúng sáng hơn tất cả các đèn xe khác với độ sáng nhiều hơn đến 130% và chùm tia sáng dài. Vì vậy bạn sẽ quan sát xa hơn, phản ứng nhanh hơn và lái xe an toàn hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Philips X-tremeVision Plus là cách nâng cấp đèn pha dễ dàng, an toàn và hiệu quả nhất mà vẫn tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ. Bóng đèn đã đạt chứng nhận ECE.
Mỗi khả năng hỏng hóc tiềm ẩn của một bộ phận thay thế đều là một rủi ro cho bạn và xe của bạn. Điều này đặc biệt đúng đối với đèn pha. Mỗi chiếc đèn pha bị hỏng đều làm giảm tầm nhìn và sự an toàn của bạn và những người lái xe khác. X-tremeVision Plus của Philips được tối ưu hóa để đạt được tuổi thọ lâu dài và đáng tin cậy. Nhờ vậy, bạn có thể quan sát và được nhìn thấy lâu hơn so với bất kỳ loại đèn hiệu suất cao nào khác.
Với sự kết hợp giữa việc tăng thêm ánh sáng và tăng nhiệt độ màu, X-tremeVision Plus của Philips đủ điều kiện để trở thành một trong những loại đèn có chùm sáng hiệu năng tốt nhất trong phân khúc halogen.
Đèn pha X-tremeVision Plus của Philips được thiết kế để đạt được hiệu suất vượt trội, tạo ra ánh sáng rực rỡ hơn tới 130% mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Với thời gian sử dụng lên đến 450 giờ*, tuổi thọ của Philips X-tremeVision cao hơn đáng kể so với các giải pháp cạnh tranh khác trong phạm vi sản phẩm bóng đèn tạo nhiều ánh sáng hơn. (*H4 và H7 đã được thử nghiệm với điện áp tiêu chuẩn 13,2V)
Nhiệt độ màu cải thiện trong các đèn pha Philips X-tremeVision Plus (có trong H1, H4 và H7) cho phép mắt tập trung tốt hơn và thấy được sự khác biệt màu sắc từ khoảng cách xa. Việc này giúp lái xe vào trời tối trở nên an toàn và thoải mái hơn.
Với hình dạng dây tóc được tối ưu hóa với độ chính xác cao, mức cấp khí áp suất cao lên tới 13 ba-rơ, lớp phủ chính xác cao và thủy tinh thạch anh chất lượng cao, đèn pha Philips X-tremeVision Plus tạo nên cột mốc mới cho lĩnh vực chiếu sáng xe hơi. Bóng đèn này được sản xuất để mang lại hiệu suất tối ưu và tầm nhìn ổn định.
Chiếu sáng hoàn hảo là điều kiện đặc biệt quan trọng ở khoảng cách xa - thường là từ 75 đến 100 m phía trước xe của bạn. Philips X-tremeVision Plus tăng cường tầm nhìn của bạn với độ sáng nhiều hơn tới 130%, giúp bạn nhận biết các chướng ngại vật trên đường và mọi nguy hiểm tiềm ẩn sớm hơn so với hầu hết các đèn pha halogen khác.
Ánh sáng trắng rực rỡ (3.500 K) sáng hơn đáng kể so với đèn pha chuẩn. Công nghệ Gradient CoatingTM được cấp bằng sáng chế của Philips tạo ra ánh sáng mạnh hơn. Nhờ vậy, bạn có thể tận hưởng một trong những loại đèn có hiệu suất chiếu sáng tốt nhất và trải nghiệm lái xe ban đêm với độ thoải mái cao.
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