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  • Kiểu dáng hấp dẫn mạnh mẽ Kiểu dáng hấp dẫn mạnh mẽ Kiểu dáng hấp dẫn mạnh mẽ

    WhiteVision ultra Đèn trắng phong cách

    12972WVUSM

    Kiểu dáng hấp dẫn mạnh mẽ

    WhiteVision ultra H7 của Philips, được trang bị công nghệ lớp phủ hiện đại nhất, cung cấp độ màu ấn tượng 4200 Kelvin. Đây là loại đèn đi đường halogen có ánh sáng trắng nhất trong danh mục của chúng tôi và là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang hướng tới một diện mạo thời trang và cá tính.

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    WhiteVision ultra Đèn trắng phong cách

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    Kiểu dáng hấp dẫn mạnh mẽ

    Ánh sáng trắng thời trang hiện đại nhất cho xe của bạn

    • Loại đèn: H7
    • Đi kèm đèn định vị 12V, 55W, W5W
    • Tầm nhìn rõ hơn tới 60%
    • lên tới 4.200 K
    • Số lượng: 2+2 bóng đèn
    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

    Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng thiết bị gốc của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. WhiteVision ultra tương thích với các mẫu xe của nhiều thương hiệu ô tô lớn trên thế giới như Audi, BMW, Ford, GM, Toyota và Volkswagen. Vui lòng xem hướng dẫn chọn sản phẩm để biết thêm thông tin.

    Ánh sáng trắng rực rỡ lên đến 4200 Kelvin

    Với độ sáng lên đến 4200 Kelvin, đèn pha Philips WhiteVision ultra tạo nên một cuộc cách mạng về diện mạo cho xe của bạn bằng một loại bóng đèn trắng rực rỡ. Lựa chọn phù hợp để có được trải nghiệm lái xe phong cách và sáng tỏ!

    Đèn pha halogen được nâng cấp để sở hữu thiết kế thật phong cách

    Philips WhiteVision ultra được thiết kế dành cho những tài xế đang muốn nâng cấp phong cách và diện mạo gợi nhớ đến đèn LED, nhưng lái xe bằng công nghệ halogen. Nhờ công thức lớp phủ mới và tiên tiến trên vỏ thủy tinh, bóng đèn WhiteVision ultra là loại đèn sáng nhất tuân thủ luật đường bộ, đồng thời sở hữu thiết kế ấn tượng ở chóa đèn.

    Đèn pha trắng ấn tượng tuân thủ luật đường bộ với thiết kế phong cách

    Bóng đèn pha được nâng cấp với WhiteVision ultra có chứng nhận ECE về đèn sáng rực rỡ trên đường. Tài xế có thể thoải mái lái xe với loại bóng đèn có thiết kế ấn tượng và tuân thủ luật đường bộ với các quy định liên quan. Bóng đèn không làm chói mắt xe ở phía trước và không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, đồng thời giúp bạn có tầm nhìn thật tốt.

    Loại bóng đèn trắng nhất của chúng tôi chú trọng vào hiệu suất và phong cách trên đường

    Loại đèn tốt hơn và sáng hơn này giúp tăng hiệu suất khi xe chạy trên đường. Với hình dạng dây tóc được tối ưu hóa với độ chính xác cao, mức cấp khí áp suất cao, lớp phủ chính xác cao và vỏ thủy tinh UV-Quartz chất lượng cao, đèn pha Philips WhiteVision ultra đặt ra một tiêu chuẩn mới cho đèn trắng tuân thủ luật đường bộ. Được thiết kế chú trọng vào phong cách và tầm nhìn tốt, đèn pha này đem đến cho bạn trải nghiệm thư giãn và thoải mái hơn khi lái xe.

    Đừng đánh đổi sự an toàn của bạn, hãy thay theo cặp

    Việc thay cả cặp đèn pha hiệu quả hơn so với chỉ thay đèn bị hỏng. Bóng đèn mới và hiện đại làm tăng công suất chiếu sáng và hiệu suất, giúp bạn lái xe an toàn hơn. Nhìn chung, có vô số lợi ích và lợi thế khi thay theo cặp: bớt rắc rối hơn, tiết kiệm chi phí, tránh trường hợp đèn pha bị hỏng, sáng hơn và chùm sáng đều hơn. Nhưng trên hết là sự an toàn của bạn.

    Ánh sáng trắng để cải thiện tầm nhìn và sự thoải mái

    Công thức phủ WhiteVision ultra mới cùng với nguồn sáng màu trắng dịu mát giúp cải thiện đáng kể tầm nhìn vào ban đêm và tăng sự thoải mái bằng cách giảm thiểu chứng mỏi mắt. Khi thiết kế kết hợp với chức năng, bạn có thể thoải mái lái xe với loại bóng đèn có thiết kế ấn tượng.

    Tầm nhìn rõ hơn tới 60% để tăng tối đa khả năng quan sát rõ ràng

    Ngoài tầm nhìn rõ hơn tới 60% so với loại đèn tiêu chuẩn tối thiểu hợp pháp, chùm sáng chiếu dài hơn không chỉ giúp bạn nhìn được các tài xế khác rõ ràng hơn, mà họ cũng nhìn thấy bạn rõ hơn. Nhờ đó, sự an toàn của bạn được cải thiện và bạn có nhiều thời gian hơn để phản ứng lại các mối nguy hiểm tiềm tàng trên con đường phía trước.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Phong cách
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Kiểu dáng đẹp mắt, trắng rực rỡ

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      PX26d
      Chủng loại và màu sắc
      12972WVUSM
      Xác thực ECE
      Dãy sản phẩm
      WhiteVision ultra
      Công nghệ
      Halogen
      Loại bóng
      H7

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      200h

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      1400 +100/-50  lm
      Nhiệt độ màu
      lên đến 4200  K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      55  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12972WVUSM
      Mã đặt hàng
      35495928

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      SM
      EAN1
      8727900354959
      EAN3
      8727900354942

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      72.2  g
      Chiều dài
      11  cm
      Chiều rộng
      5.3  cm
      Chiều cao
      13.3  cm
      Số lượng gói
      1
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      10

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      28.6  cm
      Chiều rộng
      14.1  cm
      Chiều cao
      12  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      0.35  kg

    Badge-D2C

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