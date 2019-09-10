12972WVUSM
Kiểu dáng hấp dẫn mạnh mẽ
WhiteVision ultra H7 của Philips, được trang bị công nghệ lớp phủ hiện đại nhất, cung cấp độ màu ấn tượng 4200 Kelvin. Đây là loại đèn đi đường halogen có ánh sáng trắng nhất trong danh mục của chúng tôi và là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang hướng tới một diện mạo thời trang và cá tính.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng thiết bị gốc của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. WhiteVision ultra tương thích với các mẫu xe của nhiều thương hiệu ô tô lớn trên thế giới như Audi, BMW, Ford, GM, Toyota và Volkswagen. Vui lòng xem hướng dẫn chọn sản phẩm để biết thêm thông tin.
Với độ sáng lên đến 4200 Kelvin, đèn pha Philips WhiteVision ultra tạo nên một cuộc cách mạng về diện mạo cho xe của bạn bằng một loại bóng đèn trắng rực rỡ. Lựa chọn phù hợp để có được trải nghiệm lái xe phong cách và sáng tỏ!
Philips WhiteVision ultra được thiết kế dành cho những tài xế đang muốn nâng cấp phong cách và diện mạo gợi nhớ đến đèn LED, nhưng lái xe bằng công nghệ halogen. Nhờ công thức lớp phủ mới và tiên tiến trên vỏ thủy tinh, bóng đèn WhiteVision ultra là loại đèn sáng nhất tuân thủ luật đường bộ, đồng thời sở hữu thiết kế ấn tượng ở chóa đèn.
Bóng đèn pha được nâng cấp với WhiteVision ultra có chứng nhận ECE về đèn sáng rực rỡ trên đường. Tài xế có thể thoải mái lái xe với loại bóng đèn có thiết kế ấn tượng và tuân thủ luật đường bộ với các quy định liên quan. Bóng đèn không làm chói mắt xe ở phía trước và không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, đồng thời giúp bạn có tầm nhìn thật tốt.
Loại đèn tốt hơn và sáng hơn này giúp tăng hiệu suất khi xe chạy trên đường. Với hình dạng dây tóc được tối ưu hóa với độ chính xác cao, mức cấp khí áp suất cao, lớp phủ chính xác cao và vỏ thủy tinh UV-Quartz chất lượng cao, đèn pha Philips WhiteVision ultra đặt ra một tiêu chuẩn mới cho đèn trắng tuân thủ luật đường bộ. Được thiết kế chú trọng vào phong cách và tầm nhìn tốt, đèn pha này đem đến cho bạn trải nghiệm thư giãn và thoải mái hơn khi lái xe.
Việc thay cả cặp đèn pha hiệu quả hơn so với chỉ thay đèn bị hỏng. Bóng đèn mới và hiện đại làm tăng công suất chiếu sáng và hiệu suất, giúp bạn lái xe an toàn hơn. Nhìn chung, có vô số lợi ích và lợi thế khi thay theo cặp: bớt rắc rối hơn, tiết kiệm chi phí, tránh trường hợp đèn pha bị hỏng, sáng hơn và chùm sáng đều hơn. Nhưng trên hết là sự an toàn của bạn.
Công thức phủ WhiteVision ultra mới cùng với nguồn sáng màu trắng dịu mát giúp cải thiện đáng kể tầm nhìn vào ban đêm và tăng sự thoải mái bằng cách giảm thiểu chứng mỏi mắt. Khi thiết kế kết hợp với chức năng, bạn có thể thoải mái lái xe với loại bóng đèn có thiết kế ấn tượng.
Ngoài tầm nhìn rõ hơn tới 60% so với loại đèn tiêu chuẩn tối thiểu hợp pháp, chùm sáng chiếu dài hơn không chỉ giúp bạn nhìn được các tài xế khác rõ ràng hơn, mà họ cũng nhìn thấy bạn rõ hơn. Nhờ đó, sự an toàn của bạn được cải thiện và bạn có nhiều thời gian hơn để phản ứng lại các mối nguy hiểm tiềm tàng trên con đường phía trước.
Thông số thị trường
Mô tả sản phẩm
Tuổi thọ
Đặc điểm chiếu sáng
Đặc tính điện tử
Thông tin đặt hàng
Dữ liệu đóng gói
Thông tin sản phẩm đóng gói
Thông tin bao bì ngoài
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox