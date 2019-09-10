Loại bóng đèn trắng nhất của chúng tôi chú trọng vào hiệu suất và phong cách trên đường

Loại đèn tốt hơn và sáng hơn này giúp tăng hiệu suất khi xe chạy trên đường. Với hình dạng dây tóc được tối ưu hóa với độ chính xác cao, mức cấp khí áp suất cao, lớp phủ chính xác cao và vỏ thủy tinh UV-Quartz chất lượng cao, đèn pha Philips WhiteVision ultra đặt ra một tiêu chuẩn mới cho đèn trắng tuân thủ luật đường bộ. Được thiết kế chú trọng vào phong cách và tầm nhìn tốt, đèn pha này đem đến cho bạn trải nghiệm thư giãn và thoải mái hơn khi lái xe.