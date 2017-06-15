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Lái xe phong cách
Đèn pha halogen Philips DiamondVision nâng cao phong cách tối ưu cho xe của bạn với ánh sáng trắng lên tới 5000 K. Với lớp phủ màu xanh được thiết kế đặc biệt, DiamondVision giúp bạn nổi bật giữa đám đông.Xem tất cả lợi ích
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Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối
Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Philips Automotive cung cấp tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất
Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn.
Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha
Đèn pha Philips DiamondVision Vision là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người lái xe muốn có diện mạo trắng, sắc nét cho đèn pha của họ. Nhờ có công nghệ phủ được cấp bằng sáng chế của Philips, DiamondVision cung cấp ánh sáng trắng đích thực cho tầm nhìn và phong cách tối đa.
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn
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