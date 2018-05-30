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    CrystalVision Bóng đèn pha

    12972CVSM

    Lái xe phong cách

    Đèn pha halogen Philips CrystalVision nâng cao phong cách xe của bạn với ánh sáng trắng rực rỡ lên tới 4300 K. Với lớp phủ màu xanh và lớp hoàn thiện trên cùng màu bạc, xe hơi của bạn sẽ trông kiểu cách hơn

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    CrystalVision Bóng đèn pha

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    Lái xe phong cách

    Ánh sáng trắng lên tới 4300 K

    • Loại đèn: H7
    • Đi kèm đèn định vị 12V, 55W, W5W
    • Ánh sáng xanh
    • Không đạt chuẩn ECE
    • Số lượng: 2+2 bóng đèn
    Ánh sáng trắng CrystalVision 4300 K nâng cao phong cách

    Ánh sáng trắng CrystalVision 4300 K nâng cao phong cách

    Với lớp phủ màu xanh và thiết kế bề mặt trên cùng màu bạc, CrystalVision mang đến đèn pha có ánh sáng trắng 4300 K để bạn và người khác dễ quan sát nhau hơn, cho cả lái xe trong thành phố và ngoại thành

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha

    Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng

    Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng

    Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Philips Automotive cung cấp tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất

    Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

    Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

    Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

    Hiệu ứng hài hòa ánh sáng trắng rực rỡ mang đến diện mạo cao cấp

    Được cung cấp với hai đèn định vị w5w màu sắc hài hòa, CrystalVision mang lại diện mạo cao cấp của dòng xe hơi hiện đại cho bóng đèn xe của bạn.

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng giữ áp suất tăng cao bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao^

    Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.

    Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Phong cách
      Điểm vượt trội sản phẩm
      4300 K

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Độ chiếu xa tăng thêm
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      PX26d
      Chủng loại và màu sắc
      H7
      Xác thực ECE
      Không
      Dấu ECE
      Không áp dụng
      Dãy sản phẩm
      CrystalVision
      Công nghệ
      Halogen
      Loại bóng
      H7

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      400 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      4300  K
      Nhiệt độ màu
      lên đến 4300  K
      Lumen
      1140 ±15%

    • Đặc tính điện tử

      Điện áp
      12  V
      Công suất
      55  W

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12972CVSM
      Mã đặt hàng
      48983828

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      SMA
      EAN1
      8711500489838
      EAN3
      8711500489845

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      84.9  g
      Chiều dài
      11  cm
      Chiều rộng
      5.3  cm
      Chiều cao
      13.3  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      23  g
      Số lượng gói
      4
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      5

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      28.6  cm
      Chiều rộng
      14.1  cm
      Chiều cao
      12  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      0.502  kg

    Badge-D2C

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