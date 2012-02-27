Cụm từ tìm kiếm

  • Lái xe an toàn và phong cách tối đa Lái xe an toàn và phong cách tối đa Lái xe an toàn và phong cách tối đa

    bóng đèn tín hiệu và nội thất xe

    12956X2

    Lái xe an toàn và phong cách tối đa

    Một số xe được trang bị hệ thống điều khiển CANBus có thể gây ra lỗi táp lô nếu lắp bóng đèn LED. Sử dụng bộ dừng cảnh báo Philips CEA5W để loại bỏ các tín hiệu lỗi này, tận hưởng hiệu suất liền mạch của bóng đèn tín hiệu LED Philips [~5 W].

    Xem tất cả lợi ích

    bóng đèn tín hiệu và nội thất xe

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Phụ kiện

    Lái xe an toàn và phong cách tối đa

    Bộ dừng cảnh báo LED

    • Loại đèn: CANbus 5W
    • Hộp gồm 2 bóng đèn
    • 12 V, 5 W

    Bộ dừng cảnh báo LED

    Trong một số loại xe được trang bị hệ thống điều khiển CANbus, việc lắp đặt các bóng đèn LED có thể gây ra các tín hiệu lỗi trên bảng điều khiển. Bằng cách dùng bộ dừng cảnh báo LED của Philips, bạn sẽ tránh được những tín hiệu lỗi này do hệ thống CANbus phán đoán không chính xác gây ra.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Điểm vượt trội sản phẩm
      Bộ chuyển đổi CANbus cho đèn LED [≈5W] Ngăn chặn tín hiệu lỗi
      Ưu điểm mong muốn
      Hệ thống ô tô tiên tiến Dễ lắp ráp Hiệu suất liền mạch

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn phía trước
      • Đèn trong xe
      Chủng loại và màu sắc
      CEA 12956 12V 5W X2
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      LED CANbus
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      Bóng đèn ~5 W [R5W, T10, W5W, Festoon]

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      1,8  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mã đặt hàng
      39722294

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      8727900397222
      EAN3
      8719018005007

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      MOQ (dành cho chuyên gia)
      4

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      3000 giờ

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox