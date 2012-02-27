Bộ dừng cảnh báo LED

Trong một số loại xe được trang bị hệ thống điều khiển CANbus, việc lắp đặt các bóng đèn LED có thể gây ra các tín hiệu lỗi trên bảng điều khiển. Bằng cách dùng bộ dừng cảnh báo LED của Philips, bạn sẽ tránh được những tín hiệu lỗi này do hệ thống CANbus phán đoán không chính xác gây ra.