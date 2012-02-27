12956X2
Lái xe an toàn và phong cách tối đa
Một số xe được trang bị hệ thống điều khiển CANBus có thể gây ra lỗi táp lô nếu lắp bóng đèn LED. Sử dụng bộ dừng cảnh báo Philips CEA5W để loại bỏ các tín hiệu lỗi này, tận hưởng hiệu suất liền mạch của bóng đèn tín hiệu LED Philips [~5 W].Xem tất cả lợi ích
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Trong một số loại xe được trang bị hệ thống điều khiển CANbus, việc lắp đặt các bóng đèn LED có thể gây ra các tín hiệu lỗi trên bảng điều khiển. Bằng cách dùng bộ dừng cảnh báo LED của Philips, bạn sẽ tránh được những tín hiệu lỗi này do hệ thống CANbus phán đoán không chính xác gây ra.
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