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  • Sáng hơn và phong cách hơn Sáng hơn và phong cách hơn Sáng hơn và phong cách hơn

    X-tremeUltinon LED đèn nội thất xe hơi

    129446000KX1

    Sáng hơn và phong cách hơn

    Bạn sẽ không bao giờ bị mất chìa khóa nữa khi đã lắp bóng đèn LED 38mm Festoons sáng rực rỡ, phong cách và bền lâu của Philips cho đèn chiếu sáng nội thất. Ánh sáng mạnh cho hiệu ứng ánh sáng ban ngày 6000 K hỗ trợ chiếu sáng bên trong xe hơi của bạn, an toàn cho mắt.

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    X-tremeUltinon LED đèn nội thất xe hơi

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    Sáng hơn và phong cách hơn

    Thiết kế nội thất xe của bạn bằng đèn LED sáng rực rỡ hơn

    • LED-FEST [38mm]
    • Số lượng: 1 bóng đèn
    • 12 V, hiệu ứng ánh sáng ban ngày 6000 K
    • Đèn nội thất

    Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất

    Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận được hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an toàn hơn, yên lành hơn và thú vị hơn.

    Chiếu sáng LED bền bỉ và thời gian sử dụng dài

    Bạn muốn có đèn xe hơi sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ngược lại, đèn LED vẫn có tuổi thọ cao hơn nhiều trong khi vẫn cho cùng cường độ ánh sáng. Và các đèn X-tremeUltinon LED của Philips lại có độ bền cao. Nhờ có cải tiến công nghệ mới nhất, đèn chịu được nhiệt và hư hỏng rung động, đồng thời có tuổi thọ lên đến 12 năm. So với hầu hết các xe được thay thế hoặc nâng cấp trong thời gian đó, đèn mới thời trang của bạn sẽ có tuổi thọ dài như xe của bạn.

    Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

    Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn tương thích một cách dễ dàng.

    Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

    Chiếu sáng nội thất không chỉ là chức năng và sự thoải mái, mà còn liên quan đến diện mạo của xe. Nâng cấp đèn nội thất của bạn bằng ánh sáng ấm áp rạng ngời hơn hoặc hiệu ứng ánh sáng ban ngày. Nhờ vậy, khi bạn mở cốp xe hoặc bật đèn bảng điều khiển, bạn có thể chiếu sáng với phong cách đổi mới hơn. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn nội thất LED của Philips.

    Đèn nội thất sáng rực rỡ để nhìn thấy mọi thứ bên trong xe

    Đôi khi bạn phải tìm điện thoại, chìa khóa hay chiếc giày bị thất lạc của con trong không gian xe hơi thiếu ánh sáng. Với đèn nội thất Philips LED, bạn sẽ có ánh sáng ấm áp, rực rỡ và được khuếch tán đồng đều. Nhờ vậy, lần sau khi bạn tìm kiếm vật gì đó trong cốp xe, ngăn chứa đồ hoặc sàn xe, bạn sẽ có thể nhìn thấy rõ hành động của mình và tìm được vật đó dễ dàng hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn phía trước
      • Hộc găng tay
      • Biển số
      • Đèn dừng đỗ
      • Đèn trong xe
      • Cốp xe
      Chân cắm
      SV8.5-8
      Nhiệt độ màu
      Màu trắng 6000 K
      Thời gian sử dụng
      12 năm
      Lumen
      45  lm
      Dãy sản phẩm
      X-tremeUltinon LED
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      Festoon 38 mm
      Điện áp
      12  V
      Công suất
      0,75  W

    • Thông số xanh

      Kim loại nặng
      • Không chứa catmi
      • Không chứa thủy ngân
      • Không chứa chì

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      Đóng gói có bọc
      EAN1
      8727900384758

    Badge-D2C

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