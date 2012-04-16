Chiếu sáng LED bền bỉ và thời gian sử dụng dài

Bạn muốn có đèn xe hơi sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ngược lại, đèn LED vẫn có tuổi thọ cao hơn nhiều trong khi vẫn cho cùng cường độ ánh sáng. Và các đèn X-tremeUltinon LED của Philips lại có độ bền cao. Nhờ có cải tiến công nghệ mới nhất, đèn chịu được nhiệt và hư hỏng rung động, đồng thời có tuổi thọ lên đến 12 năm. So với hầu hết các xe được thay thế hoặc nâng cấp trong thời gian đó, đèn mới thời trang của bạn sẽ có tuổi thọ dài như xe của bạn.