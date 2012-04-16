129446000KX1
Sáng hơn và phong cách hơn
Bạn sẽ không bao giờ bị mất chìa khóa nữa khi đã lắp bóng đèn LED 38mm Festoons sáng rực rỡ, phong cách và bền lâu của Philips cho đèn chiếu sáng nội thất. Ánh sáng mạnh cho hiệu ứng ánh sáng ban ngày 6000 K hỗ trợ chiếu sáng bên trong xe hơi của bạn, an toàn cho mắt.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận được hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an toàn hơn, yên lành hơn và thú vị hơn.
Bạn muốn có đèn xe hơi sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ngược lại, đèn LED vẫn có tuổi thọ cao hơn nhiều trong khi vẫn cho cùng cường độ ánh sáng. Và các đèn X-tremeUltinon LED của Philips lại có độ bền cao. Nhờ có cải tiến công nghệ mới nhất, đèn chịu được nhiệt và hư hỏng rung động, đồng thời có tuổi thọ lên đến 12 năm. So với hầu hết các xe được thay thế hoặc nâng cấp trong thời gian đó, đèn mới thời trang của bạn sẽ có tuổi thọ dài như xe của bạn.
Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn tương thích một cách dễ dàng.
Chiếu sáng nội thất không chỉ là chức năng và sự thoải mái, mà còn liên quan đến diện mạo của xe. Nâng cấp đèn nội thất của bạn bằng ánh sáng ấm áp rạng ngời hơn hoặc hiệu ứng ánh sáng ban ngày. Nhờ vậy, khi bạn mở cốp xe hoặc bật đèn bảng điều khiển, bạn có thể chiếu sáng với phong cách đổi mới hơn. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn nội thất LED của Philips.
Đôi khi bạn phải tìm điện thoại, chìa khóa hay chiếc giày bị thất lạc của con trong không gian xe hơi thiếu ánh sáng. Với đèn nội thất Philips LED, bạn sẽ có ánh sáng ấm áp, rực rỡ và được khuếch tán đồng đều. Nhờ vậy, lần sau khi bạn tìm kiếm vật gì đó trong cốp xe, ngăn chứa đồ hoặc sàn xe, bạn sẽ có thể nhìn thấy rõ hành động của mình và tìm được vật đó dễ dàng hơn.
Mô tả sản phẩm
Thông số xanh
Dữ liệu đóng gói
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox