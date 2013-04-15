X-tremeUltinon LED Đèn xe hơi
An toàn và phong cách tối đa trên đường đi
Đèn lắp bên ngoài xe hơi LED màu trắng, cường độ cao, dùng làm đèn báo lùi. Tầm nhìn và an toàn tối đa, dễ quan sát hơn. Khả năng chịu nhiệt và chống rung động cực cao, cho thời gian hoạt động siêu bền.
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
X-tremeUltinon LED Đèn xe hơi
An toàn và phong cách tối đa trên đường đi Ánh đèn sáng, bao phủ rộng Loại đèn: T16 Hộp gồm 1 bóng đèn 12 V Ánh đèn sáng, bao phủ rộng
Đèn xe hơi LED Xenon màu trắng, công suất cao, dễ quan sát hơn.
Tương thích chùm tia sáng ECE*
Chùm tia sáng tương tự hoặc tốt hơn so với đèn halogen chuẩn, để bạn và người khác quan sát tốt hơn.
Sử dụng đến 12 năm
Chịu nhiệt và chống rung cao
Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông thường
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Thông số thị trường
Ưu điểm mong muốn
Đèn LED hiệu suất cao Điểm vượt trội sản phẩm
Đèn xe hơi LED sáng và mạnh
Mô tả sản phẩm
Ứng dụng
Đèn báo lùi Chân cắm
W2.1X9.5D Nhiệt độ màu
Màu trắng 6700 K Thời gian sử dụng
12 năm Lumen
200
lm Dãy sản phẩm
X-tremeUltinon LED Công nghệ
LED Loại bóng
T16 Điện áp
12
V Công suất
3.4
W
Thông số xanh
Kim loại nặng
Không chứa catmi
Không chứa thủy ngân
Không chứa chì
Dữ liệu đóng gói
Dạng đóng gói
Đóng gói có bọc
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Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.
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