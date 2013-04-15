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  • An toàn và phong cách tối đa trên đường đi An toàn và phong cách tối đa trên đường đi An toàn và phong cách tối đa trên đường đi

    X-tremeUltinon LED Đèn xe hơi

    12832X1

    An toàn và phong cách tối đa trên đường đi

    Đèn lắp bên ngoài xe hơi LED màu trắng, cường độ cao, dùng làm đèn báo lùi. Tầm nhìn và an toàn tối đa, dễ quan sát hơn. Khả năng chịu nhiệt và chống rung động cực cao, cho thời gian hoạt động siêu bền.

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    X-tremeUltinon LED Đèn xe hơi

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    An toàn và phong cách tối đa trên đường đi

    Ánh đèn sáng, bao phủ rộng

    • Loại đèn: T16
    • Hộp gồm 1 bóng đèn
    • 12 V
    Ánh đèn sáng, bao phủ rộng

    Ánh đèn sáng, bao phủ rộng

    Đèn xe hơi LED Xenon màu trắng, công suất cao, dễ quan sát hơn.

    Tương thích chùm tia sáng ECE*

    Tương thích chùm tia sáng ECE*

    Chùm tia sáng tương tự hoặc tốt hơn so với đèn halogen chuẩn, để bạn và người khác quan sát tốt hơn.

    Sử dụng đến 12 năm

    Sử dụng đến 12 năm

    Chịu nhiệt và chống rung cao

    Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông thường

    Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông thường

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Đèn LED hiệu suất cao
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Đèn xe hơi LED sáng và mạnh

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      Đèn báo lùi
      Chân cắm
      W2.1X9.5D
      Nhiệt độ màu
      Màu trắng 6700 K
      Thời gian sử dụng
      12 năm
      Lumen
      200  lm
      Dãy sản phẩm
      X-tremeUltinon LED
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      T16
      Điện áp
      12  V
      Công suất
      3.4  W

    • Thông số xanh

      Kim loại nặng
      • Không chứa catmi
      • Không chứa thủy ngân
      • Không chứa chì

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      Đóng gói có bọc

    Badge-D2C

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