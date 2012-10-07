Điều chỉnh độ sáng: sáng cả đêm & ngày

Giải pháp Ánh sáng ban ngày của chúng tôi sáng cả ngày lẫn đêm. LED Ánh sáng ban ngày giúp những người lái xe khác hoặc người đi bộ đang di chuyển theo hướng ngược lại có thể nhìn thấy và phát hiện xe nhanh hơn, tất cả điều này giúp gia tăng sự an toàn trên đường đi trong suốt một ngày dài.