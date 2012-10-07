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  • Tín hiệu có thiết kế chuyên biệt, tầm nhìn tối đa Tín hiệu có thiết kế chuyên biệt, tầm nhìn tối đa Tín hiệu có thiết kế chuyên biệt, tầm nhìn tối đa

    DayLightGuide Đèn LED chạy ban ngày

    12825WLEDX1

    Tín hiệu có thiết kế chuyên biệt, tầm nhìn tối đa

    Thế hệ mới nhất của đèn chạy ban ngày LED Luxeon công suất cao nâng cao độ an toàn và phong cách trên đường đi, gia tăng tầm nhìn của bạn cả ngày lẫn đêm.

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    DayLightGuide Đèn LED chạy ban ngày

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    Tín hiệu có thiết kế chuyên biệt, tầm nhìn tối đa

    để lái xe an toàn và phong cách

    • Dẫn ánh sáng ban ngày
    • 12 V
    • 15 W
    Hệ thống lắp kèm thông minh

    Hệ thống lắp kèm thông minh

    Lắp đặt đơn giản với hệ thống lắp kèm thông minh. Lắp đặt các giá đỡ vào rãnh bất kỳ và chỉ cần ấn mô-đun vào đúng vị trí. Mô-đun sẽ được khóa chặt và an toàn chống trộm.

    Điều chỉnh độ sáng: sáng cả đêm & ngày

    Điều chỉnh độ sáng: sáng cả đêm & ngày

    Giải pháp Ánh sáng ban ngày của chúng tôi sáng cả ngày lẫn đêm. LED Ánh sáng ban ngày giúp những người lái xe khác hoặc người đi bộ đang di chuyển theo hướng ngược lại có thể nhìn thấy và phát hiện xe nhanh hơn, tất cả điều này giúp gia tăng sự an toàn trên đường đi trong suốt một ngày dài.

    Vỏ đèn bằng nhôm chất lượng cao

    Vỏ đèn bằng nhôm chất lượng cao

    Vỏ đèn bằng nhôm chất lượng cao, bền lâu chống mài mòn và chịu được biến đổi thời tiết: nước, muối, cát và bụi, chất lượng không đổi, cho bạn hiệu quả sử dụng lâu dài và không mất thời gian bảo dưỡng.

    Chống thấm nước và chịu được va chạm với sỏi đá

    Chống thấm nước và chịu được va chạm với sỏi đá

    Vỏ đèn bằng nhôm và ống kính chất lượng cao chống thấm nước và chịu được va chạm với sỏi đá. Sau khi lắp đèn vào, bạn không cần thực hiện công tác bảo dưỡng nào đối với hệ thống đèn xe.

    Công nghệ dẫn ánh sáng đã được thừa nhận

    Công nghệ dẫn ánh sáng đã được thừa nhận

    Công nghệ dẫn ánh sáng cung cấp tín hiệu chiếu sáng riêng biệt. Trái ngược với hình thức điểm chấm sáng nhỏ trong các giải pháp trước đó, ánh sáng được dẫn qua 2 chùm sáng đồng đều và mở rộng góc chiếu hơn. Cũng như mọi giải pháp khác của Philips, chùm sáng tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn đã được công nhận.

    Tương thích với xe lai Hybrid và ô tô điện

    Tương thích với xe lai Hybrid và ô tô điện

    Dòng sản phẩm Đèn chạy ban ngày của Philips tương thích với công nghệ xe lai hydrid và ô tô điện.

    Góc rộng để quan sát tốt hơn

    Góc rộng để quan sát tốt hơn

    Công nghệ dẫn ánh sáng đã được thừa nhận mang đến độ khuếch tán ánh sáng đồng đều, không có đốm và một chùm sáng cực rộng.

    Đèn LED thế hệ mới, công suất cao

    Đèn LED thế hệ mới, công suất cao

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Nhiều ánh sáng hơn

    • Mô tả sản phẩm

      Xác thực ECE
      Dãy sản phẩm
      DayLightGuide
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      DayLightGuide
      Điện áp [V]
      12

    • Thông số kỹ thuật

      Ứng dụng
      Ánh sáng ban ngày
      Xác thực
      ECE R87
      Tiêu thụ (DRL)
      2 x 7,7 W
      Tiêu thụ (Đèn định vị)
      2 x 2,4 W

    • Tầm nhìn tối đa

      Góc chiếu
      Rộng hơn 150 % so với đèn chuẩn
      Nhiệt độ màu
      6000 K
      Tuổi thọ của đèn LED
      5000 giờ
      Cường độ (DRL)
      550  cd/m²
      Cường độ (đèn định vị)
      80  cd/m²

    • Độ bền

      Chất lượng hoàn thiện cao cấp
      Vỏ bằng nhôm chất lượng cao
      Chịu được va chạm với sỏi đá
      Thử nghiệm ô tô PSA B21 7090
      DRL chống
      nước, muối, bụi & cát

    • Dễ lắp đặt

      Hệ thống lắp kèm
      Tương thích hệ thống Khởi động & dừng
      với điều khiển ACC

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12825WLEDX1
      Mã đặt hàng
      38638733

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      8727900386387
      EAN3
      8727900386394

    Badge-D2C

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