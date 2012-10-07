12825WLEDX1
Tín hiệu có thiết kế chuyên biệt, tầm nhìn tối đa
Thế hệ mới nhất của đèn chạy ban ngày LED Luxeon công suất cao nâng cao độ an toàn và phong cách trên đường đi, gia tăng tầm nhìn của bạn cả ngày lẫn đêm.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lắp đặt đơn giản với hệ thống lắp kèm thông minh. Lắp đặt các giá đỡ vào rãnh bất kỳ và chỉ cần ấn mô-đun vào đúng vị trí. Mô-đun sẽ được khóa chặt và an toàn chống trộm.
Giải pháp Ánh sáng ban ngày của chúng tôi sáng cả ngày lẫn đêm. LED Ánh sáng ban ngày giúp những người lái xe khác hoặc người đi bộ đang di chuyển theo hướng ngược lại có thể nhìn thấy và phát hiện xe nhanh hơn, tất cả điều này giúp gia tăng sự an toàn trên đường đi trong suốt một ngày dài.
Vỏ đèn bằng nhôm chất lượng cao, bền lâu chống mài mòn và chịu được biến đổi thời tiết: nước, muối, cát và bụi, chất lượng không đổi, cho bạn hiệu quả sử dụng lâu dài và không mất thời gian bảo dưỡng.
Vỏ đèn bằng nhôm và ống kính chất lượng cao chống thấm nước và chịu được va chạm với sỏi đá. Sau khi lắp đèn vào, bạn không cần thực hiện công tác bảo dưỡng nào đối với hệ thống đèn xe.
Công nghệ dẫn ánh sáng cung cấp tín hiệu chiếu sáng riêng biệt. Trái ngược với hình thức điểm chấm sáng nhỏ trong các giải pháp trước đó, ánh sáng được dẫn qua 2 chùm sáng đồng đều và mở rộng góc chiếu hơn. Cũng như mọi giải pháp khác của Philips, chùm sáng tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn đã được công nhận.
Dòng sản phẩm Đèn chạy ban ngày của Philips tương thích với công nghệ xe lai hydrid và ô tô điện.
Công nghệ dẫn ánh sáng đã được thừa nhận mang đến độ khuếch tán ánh sáng đồng đều, không có đốm và một chùm sáng cực rộng.
Thông số thị trường
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Tầm nhìn tối đa
Độ bền
Dễ lắp đặt
Thông tin đặt hàng
Dữ liệu đóng gói
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