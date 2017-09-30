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  • Sáng hơn và phong cách hơn Sáng hơn và phong cách hơn Sáng hơn và phong cách hơn

    X-tremeUltinon LED Bóng đèn tín hiệu

    127996KX2

    Sáng hơn và phong cách hơn

    Hãy chuyển sang sử dụng các bóng đèn định vị và đèn nội thất LED X-tremeUltinon T10 ánh sáng rực rỡ của Philips để có được trải nghiệm lái xe an toàn và hiện đại. Các bóng đèn này có công suất và độ chính xác cao cùng với kiểu dáng đẹp, nhờ vậy bạn có thể báo hiệu lưu thông một cách an toàn mà vẫn đầy phong cách.

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    X-tremeUltinon LED Bóng đèn tín hiệu

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    Sáng hơn và phong cách hơn

    Đèn tín hiệu LED mạnh mẽ, rực rỡ và bền lâu

    • LED-T10 [~W5W]
    • Số lượng: 2 bóng đèn
    • 12 V, hiệu ứng ánh sáng ban ngày 6000 K
    • Định vị, nội thất

    Báo hiệu chuyển hướng bằng đèn lắp bên ngoài sáng hơn

    Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Nhu cầu đèn tín hiệu sáng và rực rỡ lại càng quan trọng hơn nữa trong các điều kiện thời tiết xấu có tầm nhìn hạn chế. Đèn tín hiệu X-tremeUltinon LED của Philips cung cấp hiệu ứng ánh sáng ban ngày sáng hơn tới 6000K cho đèn báo lùi và đèn định vị. Với màu chói hơn cho tín hiệu báo rẽ và dừng, đèn LED bật sáng ngay lập tức và ánh sáng đồng nhất được định hướng rõ ràng, những người lái xe khác sẽ có đủ thời gian để phản hồi kịp thời tín hiệu chuyển động của bạn.

    Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

    Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lại không thể có được một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang tìm cách để nâng cấp phong cách của mình mà không phải mua xe mới, thì việc nâng cấp đèn lắp bên ngoài của bạn bằng bóng đèn LED là một cách chi tiền thông minh. Nâng cấp chiếu sáng bên ngoài bằng màu đỏ mạnh cho đèn phanh, màu vàng hổ phách rực rỡ cho tín hiệu rẽ và màu trắng sáng chói cho đèn báo lùi và đèn định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu lắp ngoài LED của Philips.

    Lớp bọc phủ gốm chịu nhiệt và chống rung động CeraLight

    Công nghệ CeraLight của Philips là lớp bọc phủ gốm độc đáo đã được cấp bằng sáng chế, được thiết kế để cách nhiệt và chịu rung động trên các thành phần bóng đèn LED. Cải tiến này bảo vệ đèn không bị hư hỏng sớm. Đèn T10 được trang bị CeraLight được chế tạo để hoạt động lâu dài, cho người lái xe một chiếc bóng đèn bền bỉ hơn.

    Độ phân bố ánh sáng đồng đều cho tầm nhìn nâng cao

    Dòng bóng đèn chiếu sáng bên ngoài LED của Philips được thiết kế để đem lại độ phân phối ánh sáng thông minh hơn, nhằm đảm bảo đèn tín hiệu lắp ngoài sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần (bất kể là báo lùi, dừng hay báo rẽ). Với góc chiếu sáng rộng và độ khuếch tán ánh sáng đồng đều, bạn không những có thể quan sát con đường rõ hơn mà người lái xe khác cũng có thể nhìn thấy bạn rõ hơn.

    Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất

    Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận được hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an toàn hơn, yên lành hơn và thú vị hơn.

    Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

    Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn tương thích một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên để các chuyên viên cơ khí lắp đèn Philips X-tremeUltinon LED mới cho xe của bạn - họ sẽ đảm bảo xe bạn khởi hành tốt đẹp. Mặc dù những đèn này tương thích với nhiều mẫu xe hiện có, nhưng không phải tất cả các loại xe đều được hỗ trợ.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      • Đèn định vị
      • nội thất
      Điểm vượt trội sản phẩm
      • Sáng hơn
      • Tín hiệu rực rỡ

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn định vị
      • Đèn nội thất
      Chân cắm
      W2,1x9,5d
      Ký hiệu loại đèn LED
      LED-T10 [~W5W]
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      X-tremeUltinon LED
      Đặc tính kỹ thuật
      CeraLight
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      W5W

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      Lên đến 12 năm

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      Lên đến 6000K
      Lumen [lm]
      50

    • Đặc tính điện tử

      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      127996KX2
      Mã đặt hàng
      39829830

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      8727900398298
      Dạng đóng gói
      X2

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều dài
      6.8  cm
      Chiều rộng
      2.8  cm
      Chiều cao
      9.2  cm
      Số lượng gói
      2
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      20

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      19.5  cm
      Chiều rộng
      15.1  cm
      Chiều cao
      8.5  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      0.37  kg

    Badge-D2C

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