127996700KX1
An toàn và phong cách tối đa trên đường đi
Đèn lắp bên ngoài xe hơi LED có ánh sáng lấp lánh, độ khuếch tán ánh sáng đồng đều 360°, sử dụng công nghệ Philips CeraLight cho thời gian hoạt động siêu bền suốt 12 năm liền.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đèn xe hơi LED 6700K màu trắng sáng, màu sắc hoàn hảo hài hòa với Đèn pha Xenon và LED
Thiết kế quang học 360° cho độ khuếch tán ánh sáng đồng đều.
Chùm sáng tương tự hoặc tốt hơn so với đèn halogen chuẩn, không làm lóa mắt những người đi đường khác * Hiện không có quy định ECE dành cho bóng đèn LED. Tuân thủ chùm sáng ECE được thử nghiệm trên một số kiểu đèn thường được sử dụng, tại đó chùm sáng của bóng đèn LED khớp với chùm sáng halogen được ECE chứng nhận
Công nghệ đã được cấp bằng sáng chế CeraLight™ của Philips đảm bảo cho đèn LED thời gian hoạt động siêu bền nhờ vào: o các đặc tính nhiệt tối ưu cho đèn LED độ lạnh tối đa o khả năng chống va đập và chấn động cao với thiết kế chân cắm tản nhiệt o cách điện hoàn hảo khi bị đoản mạch
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