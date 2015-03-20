Tương thích chùm tia sáng ECE (chức năng đèn phía trước)*

Chùm sáng tương tự hoặc tốt hơn so với đèn halogen chuẩn, không làm lóa mắt những người đi đường khác * Hiện không có quy định ECE dành cho bóng đèn LED. Tuân thủ chùm sáng ECE được thử nghiệm trên một số kiểu đèn thường được sử dụng, tại đó chùm sáng của bóng đèn LED khớp với chùm sáng halogen được ECE chứng nhận