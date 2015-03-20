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  • An toàn và phong cách tối đa trên đường đi An toàn và phong cách tối đa trên đường đi An toàn và phong cách tối đa trên đường đi

    X-tremeUltinon LED Bóng đèn tín hiệu và nội thất xe

    127996700KX1

    An toàn và phong cách tối đa trên đường đi

    Đèn lắp bên ngoài xe hơi LED có ánh sáng lấp lánh, độ khuếch tán ánh sáng đồng đều 360°, sử dụng công nghệ Philips CeraLight cho thời gian hoạt động siêu bền suốt 12 năm liền.

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    X-tremeUltinon LED Bóng đèn tín hiệu và nội thất xe

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    An toàn và phong cách tối đa trên đường đi

    Hiệu ứng ánh sáng lấp lánh

    • T10
    • Màu trắng 6700 K
    • 50 lumen
    • Đèn soi biển số & Đèn nội thất
    Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông thường

    Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông thường

    Hiệu ứng ánh sáng lấp lánh

    Đèn xe hơi LED 6700K màu trắng sáng, màu sắc hoàn hảo hài hòa với Đèn pha Xenon và LED

    Độ khuếch tán ánh sáng đồng đều 360°

    Thiết kế quang học 360° cho độ khuếch tán ánh sáng đồng đều.

    Tương thích chùm tia sáng ECE (chức năng đèn phía trước)*

    Chùm sáng tương tự hoặc tốt hơn so với đèn halogen chuẩn, không làm lóa mắt những người đi đường khác * Hiện không có quy định ECE dành cho bóng đèn LED. Tuân thủ chùm sáng ECE được thử nghiệm trên một số kiểu đèn thường được sử dụng, tại đó chùm sáng của bóng đèn LED khớp với chùm sáng halogen được ECE chứng nhận

    Công nghệ Philips CeraLight™

    Công nghệ đã được cấp bằng sáng chế CeraLight™ của Philips đảm bảo cho đèn LED thời gian hoạt động siêu bền nhờ vào: o các đặc tính nhiệt tối ưu cho đèn LED độ lạnh tối đa o khả năng chống va đập và chấn động cao với thiết kế chân cắm tản nhiệt o cách điện hoàn hảo khi bị đoản mạch

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      An toàn và phong cách tối đa trên đường đi
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Đèn xe hơi LED ánh sáng lấp lánh

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn nội thất
      • Đèn soi biển số
      Chân cắm
      W2.1X9.5D
      Nhiệt độ màu
      Màu trắng 6700 K
      Xác thực ECE
      Không
      Thời gian sử dụng
      12 năm
      Lumen
      50  lm
      Dấu ECE
      -
      Dãy sản phẩm
      X-tremeUltinon LED
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      T10
      Điện áp
      12  V
      Công suất
      1  W

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      6500 K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      0,9  W

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      127996500KX1

    • Thông tin dữ liệu cung ứng

      Số lượng trong một hộp
      X1
      Tham khảo
      127996700KX1
      Mã đặt hàng (Nhật Bản)
      39365130
      EAN (Nhật Bản)
      8727900393651

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      8727900398335

    Badge-D2C

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