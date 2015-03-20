Cụm từ tìm kiếm

  • Sáng hơn và phong cách hơn Sáng hơn và phong cách hơn Sáng hơn và phong cách hơn

    X-tremeUltinon LED bóng đèn tín hiệu xe hơi

    12795X2

    Sáng hơn và phong cách hơn

    Hãy chuyển sang sử dụng các bóng đèn báo lùi LED X-tremeUltinon ánh sáng rực rỡ của Philips để có được trải nghiệm lái xe an toàn và hiện đại. Các bóng đèn này có công suất và độ chính xác cao cùng với kiểu dáng đẹp, nhờ vậy bạn có thể báo hiệu lưu thông một cách an toàn mà vẫn đầy phong cách.

    Xem tất cả lợi ích

    X-tremeUltinon LED bóng đèn tín hiệu xe hơi

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Tín hiệu và chiếu sáng nội thất

    Sáng hơn và phong cách hơn

    Đèn tín hiệu LED mạnh mẽ, rực rỡ và bền lâu

    • LED-T20 [~W21W]
    • Số lượng: 1 bóng đèn
    • 12 V, hiệu ứng ánh sáng ban ngày 6000 K
    • Báo lùi

    Báo hiệu chuyển hướng bằng đèn lắp bên ngoài sáng hơn

    Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Nhu cầu đèn tín hiệu sáng và rực rỡ lại càng quan trọng hơn nữa trong các điều kiện thời tiết xấu có tầm nhìn hạn chế. Đèn tín hiệu X-tremeUltinon LED của Philips cung cấp hiệu ứng ánh sáng ban ngày sáng hơn tới 6000K cho đèn báo lùi và đèn định vị. Với màu chói hơn cho tín hiệu báo rẽ và dừng, đèn LED bật sáng ngay lập tức và ánh sáng đồng nhất được định hướng rõ ràng, những người lái xe khác sẽ có đủ thời gian để phản hồi kịp thời tín hiệu chuyển động của bạn.

    Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất

    Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận được hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an toàn hơn, yên lành hơn và thú vị hơn.

    Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

    Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn tương thích một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên để các chuyên viên cơ khí lắp đèn Philips X-tremeUltinon LED mới cho xe của bạn - họ sẽ đảm bảo xe bạn khởi hành tốt đẹp. Mặc dù những đèn này tương thích với nhiều mẫu xe hiện có, nhưng không phải tất cả các loại xe đều được hỗ trợ.

    Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

    Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lại không thể có được một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang tìm cách để nâng cấp phong cách của mình mà không phải mua xe mới, thì việc nâng cấp đèn lắp bên ngoài của bạn bằng bóng đèn LED là một cách chi tiền thông minh. Nâng cấp chiếu sáng bên ngoài bằng màu đỏ mạnh cho đèn phanh, màu vàng hổ phách rực rỡ cho tín hiệu rẽ và màu trắng sáng chói cho đèn báo lùi và đèn định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu lắp ngoài LED của Philips.

    Độ phân bố ánh sáng đồng đều cho tầm nhìn nâng cao

    Dòng bóng đèn chiếu sáng bên ngoài LED của Philips được thiết kế để đem lại độ phân phối ánh sáng thông minh hơn, nhằm đảm bảo đèn tín hiệu lắp ngoài sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần (bất kể là báo lùi, dừng hay báo rẽ). Với góc chiếu sáng rộng và độ khuếch tán ánh sáng đồng đều, bạn không những có thể quan sát con đường rõ hơn mà người lái xe khác cũng có thể nhìn thấy bạn rõ hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      An toàn và phong cách tối đa trên đường đi
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Đèn xe hơi LED sáng và mạnh

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      Đèn báo lùi
      Chân cắm
      WX3x 16d
      Nhiệt độ màu
      Màu trắng 6000 K
      Xác thực ECE
      Không
      Thời gian sử dụng
      12 năm
      Lumen [lm]
      230
      Dấu ECE
      -
      Dãy sản phẩm
      X-tremeUltinon LED
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      • T20
      • W21
      Điện áp [V]
      12
      Công suất [W]
      TBD

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      3  W

    • Thông tin dữ liệu cung ứng

      Số lượng trong một hộp
      X1
      Tham khảo
      12795X2
      Mã đặt hàng
      39343930
      EAN (Nhật Bản)
      8727900393439

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    • Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox