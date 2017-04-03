Đèn pha có độ bền cao có thể bằng với tuổi thọ xe của bạn

Bạn muốn có đèn sương mù sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Với cường độ ánh sáng mạnh hơn, đèn LED vẫn có tuổi thọ cao hơn nhiều và các sản phẩm đèn LED X-tremeUltinon của Philips đều cho thấy độ bền cao. Do các tính năng như hệ thống quản lý nhiệt AirFlux và AirCool, đèn có tuổi thọ lên đến 12 năm. Trong khi hầu hết các xe được thay thế hoặc nâng cấp trong thời gian đó, đèn pha mới thời trang của bạn sẽ có tuổi thọ dài như xe của bạn.