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Sáng hơn. Trắng hơn. Mạnh hơn.
Đèn sương mù LED Philips X-tremeUltinon nổi bật với ánh sáng LUXEON LED cao cấp ở nhiệt độ màu 6500 Kelvin. Công nghệ SafeBeam được cấp bằng sáng chế của chúng tôi chiếu ra chùm sáng rực rỡ hơn 200% chính xác ở những nơi bạn cần. Thời gian sử dụng bền lâu với thiết kế AirFlux nâng cao.Xem tất cả lợi ích
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Đèn xe tốt nhất không chỉ đơn thuần là đèn chiếu sáng mạnh nhất. Sản xuất bóng đèn LED sáng hơn bao giờ hết dành cho xe hơi là công việc dễ dàng hơn. Việc bạn làm với ánh sáng mạnh hơn mới là vấn đề. Ánh sáng không kiểm soát không hề thích hợp khi lái xe và có thể làm chói mắt gây nguy hiểm. Được trang bị công nghệ SafeBeam, đèn sương mù LED Philips tập trung ánh sáng ở những nơi bạn cần. Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác được thiết kế tuân theo các quy định an toàn đường bộ đối với đèn pha halogen. Với khả năng kiểm soát ánh sáng chính xác hơn, bạn có tầm nhìn rộng hơn, giúp bạn lái xe vững hơn và an toàn hơn vào ban đêm.
Với nhiệt độ màu lên đến 2700 Kelvin, đèn sương mù LED Philips X-tremeUltinon cải thiện tầm nhìn trong điều kiện thời tiết bất lợi, xuyên qua sương mù giúp giảm độ chói và cải thiện độ tương phản
Giống như đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đèn pha cho biết nhiều về xe của bạn. Nếu bạn đang tìm cách để nâng cấp phong cách của mình mà không phải mua xe mới, thì nâng cấp đèn pha của bạn là một trong những cách chi tiền thông minh nhất. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn sương mù LED Philips.
Bạn muốn có đèn sương mù sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Với cường độ ánh sáng mạnh hơn, đèn LED vẫn có tuổi thọ cao hơn nhiều và các sản phẩm đèn LED X-tremeUltinon của Philips đều cho thấy độ bền cao. Do các tính năng như hệ thống quản lý nhiệt AirFlux và AirCool, đèn có tuổi thọ lên đến 12 năm. Trong khi hầu hết các xe được thay thế hoặc nâng cấp trong thời gian đó, đèn pha mới thời trang của bạn sẽ có tuổi thọ dài như xe của bạn.
Đèn sương mù LED tạo ra nhiệt cần kiểm soát. Các công nghệ AirFlux và AirCool của Philips là một hệ thống làm mát thông minh giúp tản nhiệt khỏi các bộ phần quan trọng của đèn. Bằng cách tăng nhiệt trở, đèn sương mù LED của Philips bền lâu hơn so với các sản phẩm cùng loại khác hiện có trên thị trường. Đèn bền lâu không chỉ thuận tiện và tăng giá trị đồng tiền, mà còn an toàn. Bạn không muốn hỏng đèn khi đang sử dụng. Với đèn LED của Philips, bạn có thể hoàn toàn yên tâm lái xe.
Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận được hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an toàn hơn, yên lành hơn và thú vị hơn.
Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn pha tương thích một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên để các chuyên viên cơ khí lắp đèn pha LED Philips mới - họ sẽ đảm bảo để bạn khởi hành tốt đẹp. Mặc dù những đèn pha này tương thích với nhiều mẫu xe hiện có, nhưng không phải tất cả các loại xe đều được hỗ trợ.
Với nhiệt độ màu lên tới 6500 Kelvin, đèn pha LED Philips X-tremeUltinon chiếu sáng dựa trên công nghệ LUXEON dành cho ô tô tạo ra chùm ánh sáng trắng, giống như ánh sáng ban ngày. Với tầm nhìn rõ ràng hơn, bạn có thể phát hiện ra các chướng ngại vật nhanh hơn và có được cung đường lái xe hoàn hảo. Và khi bạn không còn phải căng mắt để nhìn đoạn đường phía trước, ánh sáng rực rỡ hơn giúp bạn cảm thấy thoải mái và thú vị hơn khi lái xe vào ban đêm.
Lái xe khi trời tối khá phức tạp, vì vậy bạn phải dựa vào đèn pha của mình. Tầm nhìn về phía trước và xung quanh đều quan trọng để nâng cao khả năng lái xe an toàn của bạn. Với chùm sáng cường độ cao, đèn sương mù LED Philips X-tremeUltinon dành cho xe hơi sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 200%. Một khi bạn đã trải nghiệm hiệu ứng giống như ánh sáng ban ngày này, thì về sau bạn sẽ thích sử dụng đèn LED hơn. Bạn càng nhìn thấy nhiều, bạn càng lái xe tốt hơn, bạn càng phản ứng nhanh hơn và bạn sẽ an toàn hơn. Vì vậy, đừng để bóng tối chiến thắng, hãy chọn Philips và bắt đầu lái xe ban đêm với sự tự tin và khả năng kiểm soát tốt hơn.
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