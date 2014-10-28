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Cảm giác an tâm, lái xe an toàn
Tạo ra tầm nhìn rõ hơn tới 30% so với đèn chuẩn, đèn pha Vision Moto giúp người lái xe quan sát rõ hơn từ phía xa bằng hiệu suất chùm sáng cải tiến với giá cả cạnh tranh. Để lái xe an toàn hơn, hãy chọn bóng đèn Vision Moto!Xem tất cả lợi ích
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Đèn Philips Vision Moto là lựa chọn tốt nhất dành cho những người lái xe đang tìm kiếm các giải pháp đèn tiết kiệm và không làm ảnh hưởng đến sự an toàn. Bóng đèn xe máy cung cấp tầm nhìn rõ hơn 30% trên đường đi so với đèn tiêu chuẩn.
Cung cấp tầm nhìn rõ hơn 30% trên đường đi, đèn pha PremiumVision Moto của Philips là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người lái xe máy đang tìm kiếm hiệu suất ánh sáng và sự an toàn. Với độ sáng nhiều hơn, người điều khiển xe có thể phản ứng tốt hơn trước các chướng ngại vật trên đường và phòng tránh tai nạn giao thông.
Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn.
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
Philips Automotive chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thị trường Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng cũng như phụ tùng không chính hãng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao và kiểm tra theo những tiêu chuẩn cao nhất để tối đa hóa độ an toàn và lái xe thoải mái của khách hàng chúng tôi. Toàn bộ quy trình sản xuất được thử nghiệm, kiểm soát tỉ mỉ và được xác nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các tiêu chuẩn ECE cao nhất.
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