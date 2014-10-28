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  • Cảm giác an tâm, lái xe an toàn Cảm giác an tâm, lái xe an toàn Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

    PremiumVision Moto Đèn pha xe máy

    12636C1

    Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

    Tạo ra tầm nhìn rõ hơn tới 30% so với đèn chuẩn, đèn pha Vision Moto giúp người lái xe quan sát rõ hơn từ phía xa bằng hiệu suất chùm sáng cải tiến với giá cả cạnh tranh. Để lái xe an toàn hơn, hãy chọn bóng đèn Vision Moto!

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    PremiumVision Moto Đèn pha xe máy

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    Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

    Tầm nhìn rõ hơn tới 30%

    • Loại đèn: HS1
    • Hộp gồm 1 bóng đèn
    • 12 V, 35/35 W
    Lựa chọn giá trị nhất

    Lựa chọn giá trị nhất

    Đèn Philips Vision Moto là lựa chọn tốt nhất dành cho những người lái xe đang tìm kiếm các giải pháp đèn tiết kiệm và không làm ảnh hưởng đến sự an toàn. Bóng đèn xe máy cung cấp tầm nhìn rõ hơn 30% trên đường đi so với đèn tiêu chuẩn.

    Tầm nhìn rõ hơn 30%

    Tầm nhìn rõ hơn 30%

    Cung cấp tầm nhìn rõ hơn 30% trên đường đi, đèn pha PremiumVision Moto của Philips là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người lái xe máy đang tìm kiếm hiệu suất ánh sáng và sự an toàn. Với độ sáng nhiều hơn, người điều khiển xe có thể phản ứng tốt hơn trước các chướng ngại vật trên đường và phòng tránh tai nạn giao thông.

    Đèn xe máy Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Đèn xe máy Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn.

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe máy lớn.

    Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

    Tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác nhận ECE

    Philips Automotive chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thị trường Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng cũng như phụ tùng không chính hãng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao và kiểm tra theo những tiêu chuẩn cao nhất để tối đa hóa độ an toàn và lái xe thoải mái của khách hàng chúng tôi. Toàn bộ quy trình sản xuất được thử nghiệm, kiểm soát tỉ mỉ và được xác nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các tiêu chuẩn ECE cao nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Nhiều ánh sáng hơn
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Tầm nhìn rõ hơn tới 30%

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      PX43t
      Chủng loại và màu sắc
      HS1 Vision Moto
      Dãy sản phẩm
      PremiumVision Moto
      Công nghệ
      Halogen
      Loại bóng
      HS1

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      400 giờ

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      35/35  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12636C1
      Mã đặt hàng
      51250130

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      Thùng các-tông
      EAN1
      8711559512501
      EAN3
      8727900370881

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      705  g
      Chiều dài
      4.55  cm
      Chiều rộng
      4.55  cm
      Chiều cao
      7.6  cm
      Số lượng gói / MOQ
      10

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      23.8  cm
      Chiều rộng
      9.3  cm
      Chiều cao
      7.8  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      705  g

    Badge-D2C

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