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CrystalVisionBóng đèn pha

12360CVS2

Lái xe phong cách

Đèn pha halogen Philips CrystalVision nâng cao phong cách xe của bạn với ánh sáng trắng rực rỡ 4300 K. Với lớp phủ màu xanh và lớp hoàn thiện trên cùng màu bạc, xe hơi của bạn sẽ trông kiểu cách hơn

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Ánh sáng trắng

Lái xe phong cách

  • Loại đèn: H8

  • Hộp gồm 2 bóng đèn

  • 12 V, 35 W

Ánh sáng trắng CrystalVision 4300 K nâng cao phong cách

Ánh sáng trắng CrystalVision 4300 K nâng cao phong cách

Với lớp phủ màu xanh và thiết kế bề mặt trên cùng màu bạc, CrystalVision mang đến đèn pha có ánh sáng trắng 4300 K để bạn và người khác dễ quan sát nhau hơn, cho cả lái xe trong thành phố và ngoại thành

Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng giữ áp suất tăng cao bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn

Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao^

Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn