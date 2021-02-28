Đừng đánh đổi sự an toàn của bạn, hãy thay theo cặp

Việc thay cả cặp bóng đèn pha sẽ hiệu quả hơn so với chỉ thay bóng đèn bị hỏng. Bóng đèn hiện đại làm tăng công suất phát sáng và hiệu suất, giúp bạn lái xe an toàn hơn. Khi thay bóng đèn theo cặp, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, tránh trường hợp đèn pha bị hỏng, có được chùm tia sáng hơn và đều hơn, nhưng trên hết là đảm bảo an toàn hơn cho bạn và người thân.