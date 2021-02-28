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Độ sáng vượt trội để lái xe an toàn hơn
Philips X-tremeVision Pro150 kết hợp độ sáng vượt trội và tuổi thọ bền lâu chưa từng có trước đây, để bạn nhìn rõ được mặt đường phía trước và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 cung cấp độ sáng nhiều hơn lên tới 150%, bạn có thể nhìn rõ ngay cả trong bóng tối và điều kiện thời tiết bất lợi và an tâm lái xe về nhà. Thiết kế dây tóc tiên tiến cung cấp độ chính xác và độ sáng cao hơn để chiếu sáng đường đi tốt hơn, trong khi công nghệ thủy tinh thạch anh Diamond Precision mới đảm bảo bóng đèn phát ra nhiều ánh sáng hơn.
Công nghệ sản xuất mới cho bóng đèn làm bằng thủy tinh thạch anh Philips Diamond Precision giúp tăng thông lượng ánh sáng cũng như mang lại khả năng chống sốc nhiệt và áp suất cao hơn. Thành phần khí quý được chế tạo riêng giúp bảo vệ dây tóc tránh bị tình trạng nhanh cháy đen. Điều đó có nghĩa là độ sáng cao hơn và tuổi thọ dài hơn lên tới 450 giờ (ví dụ như H7; H1: 350 giờ), đây có thể bóng đèn có thời gian sử dụng lâu nhất trong cùng dòng sản phẩm.
Việc thay cả cặp bóng đèn pha sẽ hiệu quả hơn so với chỉ thay bóng đèn bị hỏng. Bóng đèn hiện đại làm tăng công suất phát sáng và hiệu suất, giúp bạn lái xe an toàn hơn. Khi thay bóng đèn theo cặp, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, tránh trường hợp đèn pha bị hỏng, có được chùm tia sáng hơn và đều hơn, nhưng trên hết là đảm bảo an toàn hơn cho bạn và người thân.
Lái xe trong điều kiện trời tối có thể gây mỏi mắt, dẫn đến tình trạng căng mắt và nguy cơ mệt mỏi cao hơn. Bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 chiếu ra ánh sáng trắng hơn lên tới 3.400K (ví dụ như H7; H4: 3.600K) mang đến tầm nhìn phía trước có độ tương phản cao hơn, giúp bạn nhận diện các phương tiện lưu thông cùng chiều/ngược chiều với độ tin cậy cao hơn. Nhìn rõ hơn giúp bạn duy trì trạng thái cảnh báo lâu hơn, lái xe an toàn hơn và thú vị hơn.
Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng thiết bị gốc của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Philips X-tremeVision Pro150 tương thích với các mẫu xe của nhiều thương hiệu ô tô lớn trên thế giới như Audi, BMW, Ford, GM, Toyota và Volkswagen. Vui lòng xem hướng dẫn chọn sản phẩm để biết thêm thông tin.
Vì bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 có thể chiếu xa hơn đến 70 mét trên đường đi, bạn có thể phản ứng nhanh hơn trước các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mở rộng khoảng cách an toàn đồng nghĩa với việc bạn và hành khách có thể trải nghiệm hành trình đi xe an toàn hơn.
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