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    X-tremeVision Pro150 Bóng đèn pha xe hơi

    12342XVPS2

    Độ sáng vượt trội để lái xe an toàn hơn

    Philips X-tremeVision Pro150 kết hợp độ sáng vượt trội và tuổi thọ bền lâu chưa từng có trước đây, để bạn nhìn rõ được mặt đường phía trước và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường.

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    X-tremeVision Pro150 Bóng đèn pha xe hơi

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    Độ sáng vượt trội để lái xe an toàn hơn

    Sự kết hợp tốt nhất giữa hiệu suất cao và tuổi thọ bền lâu

    • Loại đèn: H4
    • Hộp gồm 2 bóng đèn
    • 12 V, 60/55 W

    Nhìn rõ hơn, lái xe an toàn hơn

    Bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 cung cấp độ sáng nhiều hơn lên tới 150%, bạn có thể nhìn rõ ngay cả trong bóng tối và điều kiện thời tiết bất lợi và an tâm lái xe về nhà. Thiết kế dây tóc tiên tiến cung cấp độ chính xác và độ sáng cao hơn để chiếu sáng đường đi tốt hơn, trong khi công nghệ thủy tinh thạch anh Diamond Precision mới đảm bảo bóng đèn phát ra nhiều ánh sáng hơn.

    Bóng đèn hiệu suất cao cho thời gian sử dụng lên tới 450 giờ***

    Công nghệ sản xuất mới cho bóng đèn làm bằng thủy tinh thạch anh Philips Diamond Precision giúp tăng thông lượng ánh sáng cũng như mang lại khả năng chống sốc nhiệt và áp suất cao hơn. Thành phần khí quý được chế tạo riêng giúp bảo vệ dây tóc tránh bị tình trạng nhanh cháy đen. Điều đó có nghĩa là độ sáng cao hơn và tuổi thọ dài hơn lên tới 450 giờ (ví dụ như H7; H1: 350 giờ), đây có thể bóng đèn có thời gian sử dụng lâu nhất trong cùng dòng sản phẩm.

    Đừng đánh đổi sự an toàn của bạn, hãy thay theo cặp

    Việc thay cả cặp bóng đèn pha sẽ hiệu quả hơn so với chỉ thay bóng đèn bị hỏng. Bóng đèn hiện đại làm tăng công suất phát sáng và hiệu suất, giúp bạn lái xe an toàn hơn. Khi thay bóng đèn theo cặp, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, tránh trường hợp đèn pha bị hỏng, có được chùm tia sáng hơn và đều hơn, nhưng trên hết là đảm bảo an toàn hơn cho bạn và người thân.

    Ánh sáng lạnh cho tầm nhìn rõ ràng hơn và thoải mái hơn

    Lái xe trong điều kiện trời tối có thể gây mỏi mắt, dẫn đến tình trạng căng mắt và nguy cơ mệt mỏi cao hơn. Bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 chiếu ra ánh sáng trắng hơn lên tới 3.400K (ví dụ như H7; H4: 3.600K) mang đến tầm nhìn phía trước có độ tương phản cao hơn, giúp bạn nhận diện các phương tiện lưu thông cùng chiều/ngược chiều với độ tin cậy cao hơn. Nhìn rõ hơn giúp bạn duy trì trạng thái cảnh báo lâu hơn, lái xe an toàn hơn và thú vị hơn.

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

    Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng thiết bị gốc của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Philips X-tremeVision Pro150 tương thích với các mẫu xe của nhiều thương hiệu ô tô lớn trên thế giới như Audi, BMW, Ford, GM, Toyota và Volkswagen. Vui lòng xem hướng dẫn chọn sản phẩm để biết thêm thông tin.

    Có thêm thời gian để phát hiện và tránh các mối nguy hiểm

    Vì bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 có thể chiếu xa hơn đến 70 mét trên đường đi, bạn có thể phản ứng nhanh hơn trước các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mở rộng khoảng cách an toàn đồng nghĩa với việc bạn và hành khách có thể trải nghiệm hành trình đi xe an toàn hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Nhiều ánh sáng hơn
      Điểm vượt trội sản phẩm
      Ánh sáng rực rỡ hơn tới 150%

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      Đèn chiếu xa
      Ứng dụng 2
      Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      P43t-38
      Chủng loại và màu sắc
      H4 12342 XVP 12V 60/55W S2
      Xác thực ECE
      Dãy sản phẩm
      X-tremeVision Pro150
      Công nghệ
      Halogen
      Loại bóng
      H4

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      540 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      3.600 K  K
      Lumen
      1.650 ±15% / 1.000 ±15%

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      60/55  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12258XVPS2
      Mã đặt hàng
      01266130

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      8719018005670
      EAN3
      8719018012678
      Dạng đóng gói
      S2

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều dài
      10.6  cm
      Chiều rộng
      5.6  cm
      Chiều cao
      13.0  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      22  g
      Số lượng gói
      2
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      10

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      32.5  cm
      Chiều rộng
      24.2  cm
      Chiều cao
      12.0  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      1.614  kg

    Badge-D2C

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