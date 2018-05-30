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    DiamondVision Bóng đèn pha<br>

    12342DVS2

    Lái xe phong cách

    Đèn pha halogen Philips DiamondVision nâng cao phong cách tối ưu cho xe của bạn với ánh sáng trắng lên tới 5000 K. Với lớp phủ màu xanh được thiết kế đặc biệt, DiamondVision giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

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    DiamondVision Bóng đèn pha<br>

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    Lái xe phong cách

    Ánh sáng trắng tối ưu lên tới 5000 K

    • Loại đèn: H4
    • Hộp gồm 2 bóng đèn
    • 12 V, 60/55 W
    • Phong cách
    Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

    Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

    Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

    Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng

    Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng

    Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Philips Automotive cung cấp tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao^

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao^

    Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn.

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha

    Thiết kế tươi mới, trang nhã cho đèn pha của bạn

    Đèn pha Philips DiamondVision Vision là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người lái xe muốn có diện mạo trắng, sắc nét cho đèn pha của họ. Nhờ có công nghệ phủ được cấp bằng sáng chế của Philips, DiamondVision cung cấp ánh sáng trắng đích thực cho tầm nhìn và phong cách tối đa.

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.

    Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao^

    Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Phong cách
      Điểm vượt trội sản phẩm
      5000 K

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Độ chiếu xa tăng thêm
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      P43t-38
      Chủng loại và màu sắc
      H4 DiamondVision<br>
      Xác thực ECE
      Không
      Dấu ECE
      Không áp dụng
      Dãy sản phẩm
      DiamondVision
      Công nghệ
      Halogen
      Loại bóng
      H4

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      B3/Tc = 300/500

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      lên đến 5000  K
      Lumen
      950 lm ± 15%  lm

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      60 W/55 W  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12342DVS2
      Mã đặt hàng
      69661830

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      S2A
      EAN1
      8711500696618
      EAN3
      8711500789174

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều rộng
      5,3  cm
      Chiều cao
      10,9  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      21,5  g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      126.5  g
      Chiều dài
      10.9  cm
      Số lượng gói / MOQ
      20

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      27,6  cm
      Chiều rộng
      22,8  cm
      Chiều cao
      12,6  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      2.53  kg

    Badge-D2C

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