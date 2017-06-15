12258XVS2
Cảm giác an tâm, lái xe an toàn
Đèn pha halogen Philips X-tremeVision cung cấp tầm nhìn rõ hơn tới 100%. X-tremeVision được chế tạo bằng công nghệ hiện đại cho ánh sáng tối ưu. Đèn tuân thủ quy định ECE phù hợp luật đường bộ.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Philips Automotive cung cấp tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất
Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
Đèn của chúng tôi thường được trao thưởng bởi những chuyên gia về ô tô.
Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn.
Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn
Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.
Với thiết kế sản phẩm độc đáo, X-tremeVision cho luồng ánh sáng rực rỡ tối ưu trên đường đi
X-tremeVision giúp bạn phản ứng nhanh hơn nhờ vào khả năng nhận biết các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn. Ánh sáng là một phần quan trọng của việc lái xe và ánh sáng là chìa khóa giúp bạn tránh được tai nạn. Sản phẩm này chủ động phòng tránh các tai nạn bằng cách gia tăng tầm nhìn chung và chiếu sáng trên đường.
X-tremeVision hoàn toàn tuân thủ quy định ECE phù hợp luật đường bộ.
Thông số thị trường
Mô tả sản phẩm
Tuổi thọ
Đặc điểm chiếu sáng
Đặc tính điện tử
Thông tin đặt hàng
Dữ liệu đóng gói
Thông tin sản phẩm đóng gói
Thông tin bao bì ngoài
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox