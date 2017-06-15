Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Single product shot
  • Main in use photograph
  • Alternative product photograph
  • Alternative product photograph
  • Alternative product photograph
  • Product in use photograph
  • Product in use photograph
  • Product in use photograph
  • Product in use photograph
  • Product in use photograph
  • Emotional benefit photograph
  • Packaging photograph
  • Single product shot
  • Main in use photograph
  • Alternative product photograph
  • Alternative product photograph
  • Alternative product photograph
  • Product in use photograph
  • Product in use photograph
  • Product in use photograph
  • Product in use photograph
  • Product in use photograph
  • Emotional benefit photograph
  • Packaging photograph

X-tremeVision Pro150Hiệu suất và tuổi thọ

12258XVPS2

X-treme nâng hiệu suất lên tầm cao mới

Bóng đèn xe X-tremeVision plus của Philips là loại bóng đèn sáng nhất mà bạn có thể mua. Chúng sáng hơn tất cả các đèn xe khác với độ sáng nhiều hơn đến 130% và chùm tia sáng dài. Vì vậy bạn sẽ quan sát xa hơn, phản ứng nhanh hơn và lái xe an toàn hơn.

Xem tất cả lợi ích

Ánh sáng nhiều hơn, độ sáng cao hơn

X-treme nâng hiệu suất lên tầm cao mới

  • Loại đèn: H1

  • 12 V, 55 W

  • Nhiều ánh sáng hơn

  • Lên đến 350 giờ

  • Số lượng: 2 bóng đèn

Đèn pha phù hợp luật đường bộ, an toàn nhất

Đèn pha phù hợp luật đường bộ, an toàn nhất

Philips X-tremeVision Plus là cách nâng cấp đèn pha dễ dàng, an toàn và hiệu quả nhất mà vẫn tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ. Bóng đèn đã đạt chứng nhận ECE.

Thời gian sử dụng an toàn lâu dài để quan sát nhau dễ dàng hơn

Mỗi khả năng hỏng hóc tiềm ẩn của một bộ phận thay thế đều là một rủi ro cho bạn và xe của bạn. Điều này đặc biệt đúng đối với đèn pha. Mỗi chiếc đèn pha bị hỏng đều làm giảm tầm nhìn và sự an toàn của bạn và những người lái xe khác. X-tremeVision Plus của Philips được tối ưu hóa để đạt được tuổi thọ lâu dài và đáng tin cậy. Nhờ vậy, bạn có thể quan sát và được nhìn thấy lâu hơn so với bất kỳ loại đèn hiệu suất cao nào khác.

Chất lượng và hiệu năng chùm sáng vượt trội

Với sự kết hợp giữa việc tăng thêm ánh sáng và tăng nhiệt độ màu, X-tremeVision Plus của Philips đủ điều kiện để trở thành một trong những loại đèn có chùm sáng hiệu năng tốt nhất trong phân khúc halogen.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe