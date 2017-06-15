Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
12258XVPS2
X-treme nâng hiệu suất lên tầm cao mới
Bóng đèn xe X-tremeVision plus của Philips là loại bóng đèn sáng nhất mà bạn có thể mua. Chúng sáng hơn tất cả các đèn xe khác với độ sáng nhiều hơn đến 130% và chùm tia sáng dài. Vì vậy bạn sẽ quan sát xa hơn, phản ứng nhanh hơn và lái xe an toàn hơn.
Loại đèn: H1
12 V, 55 W
Nhiều ánh sáng hơn
Lên đến 350 giờ
Số lượng: 2 bóng đèn
Philips X-tremeVision Plus là cách nâng cấp đèn pha dễ dàng, an toàn và hiệu quả nhất mà vẫn tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ. Bóng đèn đã đạt chứng nhận ECE.
Mỗi khả năng hỏng hóc tiềm ẩn của một bộ phận thay thế đều là một rủi ro cho bạn và xe của bạn. Điều này đặc biệt đúng đối với đèn pha. Mỗi chiếc đèn pha bị hỏng đều làm giảm tầm nhìn và sự an toàn của bạn và những người lái xe khác. X-tremeVision Plus của Philips được tối ưu hóa để đạt được tuổi thọ lâu dài và đáng tin cậy. Nhờ vậy, bạn có thể quan sát và được nhìn thấy lâu hơn so với bất kỳ loại đèn hiệu suất cao nào khác.
Với sự kết hợp giữa việc tăng thêm ánh sáng và tăng nhiệt độ màu, X-tremeVision Plus của Philips đủ điều kiện để trở thành một trong những loại đèn có chùm sáng hiệu năng tốt nhất trong phân khúc halogen.
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