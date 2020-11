Thời gian sử dụng an toàn lâu dài để quan sát nhau dễ dàng hơn

Mỗi khả năng hỏng hóc tiềm ẩn của một bộ phận thay thế đều là một rủi ro cho bạn và xe của bạn. Điều này đặc biệt đúng đối với đèn pha. Mỗi chiếc đèn pha bị hỏng đều làm giảm tầm nhìn và sự an toàn của bạn và những người lái xe khác. X-tremeVision Plus của Philips được tối ưu hóa để đạt được tuổi thọ lâu dài và đáng tin cậy. Nhờ vậy, bạn có thể quan sát và được nhìn thấy lâu hơn so với bất kỳ loại đèn hiệu suất cao nào khác.