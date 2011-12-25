Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.
Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Đèn xe hơi
Tất cả các dòng
PowerVision Bóng đèn pha
Ngừng sản xuất
12258PWVS2
Nhiều ánh sáng hơn 60%, Thoải mái và an toàn
Bóng đèn halogen Philips PowerVision cung cấp ánh sáng rực rỡ để bạn tự tin lái xe và kiểm soát tốt trong mọi tình huống trên đường.
H1
12 V
55 W
Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo
Đánh giá
Hãy là người đầu tiên đánh giá món này
Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào! Điều này nghĩa là gì?