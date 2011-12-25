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PowerVisionBóng đèn pha

12258PWVS2

Nhiều ánh sáng hơn 60%, Thoải mái và an toàn

Bóng đèn halogen Philips PowerVision cung cấp ánh sáng rực rỡ để bạn tự tin lái xe và kiểm soát tốt trong mọi tình huống trên đường.

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Nhiều ánh sáng hơn 60%, Thoải mái và an toàn

  • H1

  • 12 V

  • 55 W

Nhiều ánh sáng hơn 60% giúp điều khiển hoàn toàn

Chiếu tia sáng dài hơn 25m so với bóng đèn chuẩn

Bền hơn so với các loại bóng đèn halogen hiệu suất cao khác

Thông số kỹ thuật

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